ZEC Melonjak Lagi dengan Dua Digit, Harga BTC Pulih di Atas $103K: Market Watch

Pemulihan harga Bitcoin secara bertahap setelah bencana Senin dan Selasa membantu aset ini melonjak melewati $104.000 lebih awal hari ini, di mana ia menghadapi tekanan jual langsung.

XRP termasuk di antara yang berkinerja terbaik dari altcoin berkapitalisasi besar, tetapi lonjakan 3,6% nya telah dikalahkan oleh ZEC dan ICP.

BTC Menyentuh $104K

Cryptocurrency utama mengalami volatilitas minggu lalu ketika terhenti di $116.000 dan terdorong ke selatan hingga sekitar $111.000 sebelum Fed AS memotong suku bunga pada hari Rabu. Mengejutkan bagi sebagian orang, harga turun setelah itu ke bawah $107.000 tetapi dengan cepat memantul dan kembali ke $111.000 selama akhir pekan.

Kemudian terjadi crash pasar secara luas pada hari Senin dan Selasa. Dalam periode 36 jam, harga BTC anjlok keras pertama ke $104.000 sebelum para beruang mengambil kendali penuh atas pasar dan mendorongnya ke selatan hingga di bawah $99.000. Ini menjadi titik harga terendah aset dalam hampir lima bulan.

Para banteng akhirnya bangkit setelah penurunan $12.000 dalam dua hari dan memulai pemulihan moderat. BTC menyentuh $102.000 kemarin dan melompat melewati $104.000 lebih awal hari ini, tetapi terhenti di sana dan sekarang berada di sekitar $103.000.

Kapitalisasi pasarnya telah menetap di $2,060 triliun di CG, sementara dominasinya atas altcoin tetap stabil di 58,5%.

Dunia ZEC

BTCUSD. Source: TradingView

Koin privasi ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh pergerakan bearish secara keseluruhan di pasar kripto. Aset ini melambung tinggi sebesar 20% lagi dalam 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan pada level tertinggi multi-tahun di atas $500. Pemenang besar lainnya dari 50 altcoin teratas adalah ICP, yang telah naik 24% menjadi $6,2 pada saat penulisan.

Ethereum telah menambahkan nilai kurang dari 2% tetapi tetap di bawah $3.400, sementara XRP telah melampaui BNB sekali lagi dalam hal kapitalisasi pasar setelah kenaikan 3,7%. Aset ini sekarang diperdagangkan di atas $2,30. SOL, TRX, ADA, dan LINK mengalami kenaikan kecil, sementara BNB, DOGE, BCH, dan HYPE mengalami kerugian tidak signifikan selama sehari terakhir.

Total kapitalisasi pasar kripto telah merebut kembali level $3,5 triliun di CG setelah turun di bawah $3,3 triliun pada hari Selasa.

Cryptocurrency Market Overview. Source: QuantifyCrypto

