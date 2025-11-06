BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
ICP adalah pemenang besar lainnya selama sehari terakhir.ICP adalah pemenang besar lainnya selama sehari terakhir.

ZEC Melonjak Lagi dengan Dua Digit, Harga BTC Pulih di Atas $103K: Market Watch

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/11/06 16:09
Zcash
ZEC$399.63+1.55%
Bitcoin
BTC$90,790.26-0.28%
Internet Computer
ICP$3.123-2.77%

Pemulihan harga Bitcoin secara bertahap setelah bencana Senin dan Selasa membantu aset ini melonjak melewati $104.000 lebih awal hari ini, di mana ia menghadapi tekanan jual langsung.

XRP termasuk di antara yang berkinerja terbaik dari altcoin berkapitalisasi besar, tetapi lonjakan 3,6% nya telah dikalahkan oleh ZEC dan ICP.

BTC Menyentuh $104K

Cryptocurrency utama mengalami volatilitas minggu lalu ketika terhenti di $116.000 dan terdorong ke selatan hingga sekitar $111.000 sebelum Fed AS memotong suku bunga pada hari Rabu. Mengejutkan bagi sebagian orang, harga turun setelah itu ke bawah $107.000 tetapi dengan cepat memantul dan kembali ke $111.000 selama akhir pekan.

Kemudian terjadi crash pasar secara luas pada hari Senin dan Selasa. Dalam periode 36 jam, harga BTC anjlok keras pertama ke $104.000 sebelum para beruang mengambil kendali penuh atas pasar dan mendorongnya ke selatan hingga di bawah $99.000. Ini menjadi titik harga terendah aset dalam hampir lima bulan.

Para banteng akhirnya bangkit setelah penurunan $12.000 dalam dua hari dan memulai pemulihan moderat. BTC menyentuh $102.000 kemarin dan melompat melewati $104.000 lebih awal hari ini, tetapi terhenti di sana dan sekarang berada di sekitar $103.000.

Kapitalisasi pasarnya telah menetap di $2,060 triliun di CG, sementara dominasinya atas altcoin tetap stabil di 58,5%.

BTCUSD. Source: TradingViewBTCUSD. Source: TradingView

Dunia ZEC

Koin privasi ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh pergerakan bearish secara keseluruhan di pasar kripto. Aset ini melambung tinggi sebesar 20% lagi dalam 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan pada level tertinggi multi-tahun di atas $500. Pemenang besar lainnya dari 50 altcoin teratas adalah ICP, yang telah naik 24% menjadi $6,2 pada saat penulisan.

Ethereum telah menambahkan nilai kurang dari 2% tetapi tetap di bawah $3.400, sementara XRP telah melampaui BNB sekali lagi dalam hal kapitalisasi pasar setelah kenaikan 3,7%. Aset ini sekarang diperdagangkan di atas $2,30. SOL, TRX, ADA, dan LINK mengalami kenaikan kecil, sementara BNB, DOGE, BCH, dan HYPE mengalami kerugian tidak signifikan selama sehari terakhir.

Total kapitalisasi pasar kripto telah merebut kembali level $3,5 triliun di CG setelah turun di bawah $3,3 triliun pada hari Selasa.

Cryptocurrency Market Overview. Source: QuantifyCryptoCryptocurrency Market Overview. Source: QuantifyCrypto

Artikel ZEC Meledak Lagi dengan Dua Digit, Harga BTC Pulih Di Atas $103K: Pantauan Pasar pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Zcash
Harga Zcash(ZEC)
$399.63
$399.63$399.63
+1.33%
USD
Grafik Harga Live Zcash (ZEC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16