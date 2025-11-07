BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
TLDR Circle menyerukan aturan yang sama untuk semua penerbit stablecoin di bawah GENIUS Act. Perusahaan mendorong dukungan aset penuh dan audit bulanan untuk melindungi konsumen. Circle mencari persaingan yang adil melalui timbal balik regulasi global. Aturan insolvensi dan safe harbor yang kuat menjadi kunci kepercayaan stablecoin. Transparansi dan akuntabilitas menjadi inti dari reformasi dolar digital. GENIUS [...] Artikel Circle Mendorong Aturan Kuat dengan Implementasi GENIUS Act pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Circle menyerukan aturan yang sama untuk semua penerbit stablecoin di bawah GENIUS Act. Perusahaan mendorong dukungan aset penuh dan audit bulanan untuk melindungi konsumen. Circle mencari persaingan yang adil melalui timbal balik regulasi global. Aturan insolvensi dan safe harbor yang kuat menjadi kunci kepercayaan stablecoin. Transparansi dan akuntabilitas menjadi inti dari reformasi dolar digital. GENIUS [...] Artikel Circle Mendorong Aturan Kuat dengan Implementasi GENIUS Act pertama kali muncul di CoinCentral.

Circle Mendorong Aturan Kuat dengan Implementasi GENIUS Act

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/07 03:54
The AI Prophecy
ACT$0.02429-5.11%
Safe Token
SAFE$0.1454-8.26%
Intuition
TRUST$0.11-5.98%
Humans.ai
HEART$0.001625-2.69%

TLDR

  • Circle menyerukan aturan yang sama untuk semua penerbit stablecoin di bawah GENIUS Act.
  • Perusahaan mendorong dukungan aset penuh dan audit bulanan untuk melindungi konsumen.
  • Circle mencari persaingan yang adil melalui timbal balik regulasi global.
  • Aturan kepailitan dan safe harbor yang kuat menjadi kunci kepercayaan stablecoin.
  • Transparansi dan akuntabilitas menjadi inti reformasi dolar digital.

Implementasi GENIUS Act telah memasuki tahap penting saat penerbit stablecoin utama mendorong kejelasan regulasi yang kuat. Circle menyampaikan putaran kedua komentar publiknya yang mendesak Departemen Keuangan AS untuk menerapkan aturan yang konsisten dan transparan untuk lanskap dolar digital. Perusahaan menekankan kerangka kerja nasional yang menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan interoperabilitas global.

Circle Mendukung Lapangan Bermain Regulasi yang Setara

Circle menyerukan perlakuan yang sama terhadap penerbit stablecoin bank dan non-bank di bawah kerangka implementasi GENIUS Act. Perusahaan merekomendasikan standar seragam untuk semua penerbit guna mencegah kesenjangan regulasi yang dapat membahayakan integritas pasar atau keamanan konsumen. Selain itu, Circle berpendapat bahwa mekanisme penegakan yang jelas harus mencegah ketidakpatuhan dan menjunjung tinggi maksud Kongres.

Untuk mendukung persaingan, Circle menyarankan persyaratan akses pasar yang konsisten di seluruh penerbit domestik dan asing. Perusahaan juga mendesak perjanjian pengawasan timbal balik dengan yurisdiksi tepercaya untuk mencegah arbitrase lepas pantai dan penghindaran regulasi. Perusahaan menekankan perlunya kriteria transparan untuk mengevaluasi kerangka kerja asing di bawah Undang-Undang tersebut.

Proposal Circle mencakup persyaratan bagi semua penerbit untuk mempertahankan entitas operasional mandiri dengan manajemen risiko penuh dan sumber daya kepatuhan. Langkah ini akan mengurangi kerentanan sistemik dan memastikan akuntabilitas dalam kondisi normal maupun tertekan. Implementasi GENIUS Act, menurut Circle, harus meningkatkan standar pengawasan stablecoin tanpa menghambat pertumbuhan.

Perlindungan Konsumen yang Kuat dan Dukungan Aset sebagai Inti

Circle mendesak Departemen Keuangan untuk mewajibkan semua stablecoin pembayaran didukung sepenuhnya oleh uang tunai dan aset likuid berkualitas tinggi. Perusahaan mengusulkan aturan kustodi yang kuat untuk memisahkan dana pelanggan dari cadangan perusahaan, memastikan penebusan mudah sesuai nilai. Audit pihak ketiga bulanan dan pengungkapan dalam bahasa yang jelas harus memverifikasi aset-aset ini dan memperkuat kepercayaan publik.

Di bawah implementasi GENIUS Act, Circle meminta aturan spesifik yang memblokir penerbit dari menghindari hak penebusan sambil mengklaim dukungan penuh. Setiap aset digital yang meniru fungsionalitas stablecoin harus mematuhi standar ketat undang-undang terlepas dari label atau strategi pemasaran. Ini akan menghentikan celah regulasi dan melindungi pengguna.

Circle juga menyoroti kebutuhan akan rencana kepailitan terstruktur. Perusahaan mengadvokasi mekanisme penutupan yang menjamin penebusan pelanggan yang cepat dan adil bahkan lintas batas. Rencana-rencana ini harus mengikuti norma internasional dan memastikan kerja sama lintas batas selama kegagalan penerbit.

Standar Internasional dan Langkah-langkah Penegakan Safe Harbor

Circle menekankan pentingnya ketentuan safe harbor bagi penerbit yang mematuhi dengan itikad baik perintah penegakan hukum yang sah. Perlindungan ini harus mendorong kerja sama tepat waktu tanpa menghukum upaya transparansi atau kepatuhan. Ketentuan tersebut harus diperluas secara internasional melalui perjanjian terkoordinasi.

Implementasi GENIUS Act juga harus mendefinisikan perlakuan akuntansi untuk stablecoin pembayaran, menyelaraskannya dengan setara kas. Kejelasan ini akan mempromosikan penggunaan stablecoin dalam perdagangan, komersial, dan pasar modal dengan mengurangi ketidakpastian pelaporan. Circle mendesak regulator untuk mendukung konsistensi keuangan di semua sektor.

Circle mengusulkan pembuatan daftar publik penerbit asing yang disetujui dan yurisdiksi yang sebanding. Alat ini akan meningkatkan interoperabilitas, memastikan transparansi pasar, dan memandu penerbit dan pengguna melalui ekosistem yang patuh. Implementasi GENIUS Act harus mencerminkan strategi yang terkoordinasi, peka terhadap risiko, dan ramah inovasi.

Artikel Circle Pushes for Strong Rules with GENIUS Act Implementation pertama kali muncul di CoinCentral.

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02429
$0.02429$0.02429
-2.76%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31