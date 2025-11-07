Circle Mendorong Aturan Kuat dengan Implementasi GENIUS Act

TLDR

Circle menyerukan aturan yang sama untuk semua penerbit stablecoin di bawah GENIUS Act.

Perusahaan mendorong dukungan aset penuh dan audit bulanan untuk melindungi konsumen.

Circle mencari persaingan yang adil melalui timbal balik regulasi global.

Aturan kepailitan dan safe harbor yang kuat menjadi kunci kepercayaan stablecoin.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi inti reformasi dolar digital.

Implementasi GENIUS Act telah memasuki tahap penting saat penerbit stablecoin utama mendorong kejelasan regulasi yang kuat. Circle menyampaikan putaran kedua komentar publiknya yang mendesak Departemen Keuangan AS untuk menerapkan aturan yang konsisten dan transparan untuk lanskap dolar digital. Perusahaan menekankan kerangka kerja nasional yang menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan interoperabilitas global.

Circle Mendukung Lapangan Bermain Regulasi yang Setara

Circle menyerukan perlakuan yang sama terhadap penerbit stablecoin bank dan non-bank di bawah kerangka implementasi GENIUS Act. Perusahaan merekomendasikan standar seragam untuk semua penerbit guna mencegah kesenjangan regulasi yang dapat membahayakan integritas pasar atau keamanan konsumen. Selain itu, Circle berpendapat bahwa mekanisme penegakan yang jelas harus mencegah ketidakpatuhan dan menjunjung tinggi maksud Kongres.

Untuk mendukung persaingan, Circle menyarankan persyaratan akses pasar yang konsisten di seluruh penerbit domestik dan asing. Perusahaan juga mendesak perjanjian pengawasan timbal balik dengan yurisdiksi tepercaya untuk mencegah arbitrase lepas pantai dan penghindaran regulasi. Perusahaan menekankan perlunya kriteria transparan untuk mengevaluasi kerangka kerja asing di bawah Undang-Undang tersebut.

Proposal Circle mencakup persyaratan bagi semua penerbit untuk mempertahankan entitas operasional mandiri dengan manajemen risiko penuh dan sumber daya kepatuhan. Langkah ini akan mengurangi kerentanan sistemik dan memastikan akuntabilitas dalam kondisi normal maupun tertekan. Implementasi GENIUS Act, menurut Circle, harus meningkatkan standar pengawasan stablecoin tanpa menghambat pertumbuhan.

Perlindungan Konsumen yang Kuat dan Dukungan Aset sebagai Inti

Circle mendesak Departemen Keuangan untuk mewajibkan semua stablecoin pembayaran didukung sepenuhnya oleh uang tunai dan aset likuid berkualitas tinggi. Perusahaan mengusulkan aturan kustodi yang kuat untuk memisahkan dana pelanggan dari cadangan perusahaan, memastikan penebusan mudah sesuai nilai. Audit pihak ketiga bulanan dan pengungkapan dalam bahasa yang jelas harus memverifikasi aset-aset ini dan memperkuat kepercayaan publik.

Di bawah implementasi GENIUS Act, Circle meminta aturan spesifik yang memblokir penerbit dari menghindari hak penebusan sambil mengklaim dukungan penuh. Setiap aset digital yang meniru fungsionalitas stablecoin harus mematuhi standar ketat undang-undang terlepas dari label atau strategi pemasaran. Ini akan menghentikan celah regulasi dan melindungi pengguna.

Circle juga menyoroti kebutuhan akan rencana kepailitan terstruktur. Perusahaan mengadvokasi mekanisme penutupan yang menjamin penebusan pelanggan yang cepat dan adil bahkan lintas batas. Rencana-rencana ini harus mengikuti norma internasional dan memastikan kerja sama lintas batas selama kegagalan penerbit.

Standar Internasional dan Langkah-langkah Penegakan Safe Harbor

Circle menekankan pentingnya ketentuan safe harbor bagi penerbit yang mematuhi dengan itikad baik perintah penegakan hukum yang sah. Perlindungan ini harus mendorong kerja sama tepat waktu tanpa menghukum upaya transparansi atau kepatuhan. Ketentuan tersebut harus diperluas secara internasional melalui perjanjian terkoordinasi.

Implementasi GENIUS Act juga harus mendefinisikan perlakuan akuntansi untuk stablecoin pembayaran, menyelaraskannya dengan setara kas. Kejelasan ini akan mempromosikan penggunaan stablecoin dalam perdagangan, komersial, dan pasar modal dengan mengurangi ketidakpastian pelaporan. Circle mendesak regulator untuk mendukung konsistensi keuangan di semua sektor.

Circle mengusulkan pembuatan daftar publik penerbit asing yang disetujui dan yurisdiksi yang sebanding. Alat ini akan meningkatkan interoperabilitas, memastikan transparansi pasar, dan memandu penerbit dan pengguna melalui ekosistem yang patuh. Implementasi GENIUS Act harus mencerminkan strategi yang terkoordinasi, peka terhadap risiko, dan ramah inovasi.

Artikel Circle Pushes for Strong Rules with GENIUS Act Implementation pertama kali muncul di CoinCentral.