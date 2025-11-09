BursaDEX+
Wyoming Meluncurkan Stablecoin Pertama yang Diterbitkan Negara Bagian A.S. di Avalanche

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 08:39
Ted Hisokawa
08 Nov 2025 09:53

Wyoming memperkenalkan FRNT, stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian, di Avalanche. Aset digital ini menjanjikan penggunaan dunia nyata dan inovasi keuangan, meningkatkan keuangan publik.

Wyoming telah membuat langkah signifikan dalam ranah keuangan digital dengan meluncurkan Frontier Stable Token (FRNT), stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian di Amerika Serikat. Tonggak sejarah ini diumumkan pada Simposium Blockchain SALT yang diadakan di Jackson Hole, menurut Avax.network.

Inovasi Keuangan yang Didukung Negara

Token FRNT, yang awalnya dikenal sebagai WYST, didukung sepenuhnya oleh Surat Berharga AS berjangka pendek dan dolar, mematuhi persyaratan cadangan 102% di bawah hukum negara bagian Wyoming. Ini memastikan stabilitas dan keandalan token sebagai instrumen keuangan. Komisi Token Stabil Wyoming mengawasi penerbitannya, menandai era baru dalam keuangan publik yang dapat diprogram.

Aplikasi Dunia Nyata

FRNT dirancang untuk penggunaan sehari-hari, dengan fungsionalitas pengeluaran dunia nyata yang diharapkan akan segera tersedia. Melalui kemitraan dengan Rain, pengguna akan segera dapat membelanjakan FRNT di mana saja Visa diterima, termasuk online, di toko, dan melalui Apple atau Google Pay. Saat ini, peserta acara SALT dapat mulai bergabung dengan menyelesaikan proses KYC dan menerima kartu Visa yang diterbitkan Rain.

Efisiensi Terbukti di Sektor Publik

Sebelum peluncuran resminya, FRNT menunjukkan potensinya dengan menguji pembayaran kontraktor real-time melalui protokol asli Avalanche, Hashfire. Uji coba ini mengurangi jadwal pembayaran tradisional dari 45 hari menjadi hanya beberapa detik, menunjukkan efisiensi token dalam aplikasi sektor publik.

Avalanche: Platform Pilihan

Avalanche dipilih karena kemampuannya menyediakan kecepatan, keamanan, dan skalabilitas tanpa mengorbankan transparansi. Finalitas sub-detik platform, biaya rendah, dan komposabilitas aplikasi keuangan menjadikannya ideal untuk penerapan tingkat pemerintah. Anthony Apollo, Direktur Eksekutif Komisi Token Stabil Wyoming, mencatat bahwa FRNT mencontohkan inovasi pemerintah di luar regulasi.

Prospek Masa Depan

Sebagai stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian yang siap untuk penggunaan praktis, FRNT mewakili fondasi baru untuk sistem publik yang efisien dan transparan. Diharapkan akan mempengaruhi area mulai dari anggaran negara hingga perbankan pribadi. Peluncuran token ini menggarisbawahi komitmen Wyoming terhadap inovasi blockchain, mengubah upaya legislatif menjadi solusi keuangan nyata.

Sumber gambar: Shutterstock

Sumber: https://blockchain.news/news/wyoming-launches-first-us-state-issued-stablecoin-on-avalanche

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.00354
$0.00354$0.00354
+25.75%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
