Postingan Wyoming Meluncurkan Stablecoin Pertama yang Diterbitkan Negara Bagian A.S. di Avalanche muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ted Hisokawa Nov 08, 2025 09:53 Wyoming memperkenalkan FRNT, stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian, di Avalanche. Aset digital ini menjanjikan penggunaan dunia nyata dan inovasi keuangan, meningkatkan keuangan publik. Wyoming telah membuat langkah signifikan dalam ranah keuangan digital dengan meluncurkan Frontier Stable Token (FRNT), stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian di Amerika Serikat. Tonggak sejarah ini diumumkan pada Simposium Blockchain SALT yang diadakan di Jackson Hole, menurut Avax.network. Inovasi Keuangan yang Didukung Negara Token FRNT, yang awalnya dikenal sebagai WYST, sepenuhnya didukung oleh Surat Berharga AS berjangka pendek dan dolar, mematuhi persyaratan cadangan 102% berdasarkan hukum negara bagian Wyoming. Ini memastikan stabilitas dan keandalan token sebagai instrumen keuangan. Komisi Token Stabil Wyoming mengawasi penerbitannya, menandai era baru dalam keuangan publik yang dapat diprogram. Aplikasi Dunia Nyata FRNT dirancang untuk penggunaan sehari-hari, dengan fungsionalitas pengeluaran dunia nyata diharapkan akan segera tersedia. Melalui kemitraan dengan Rain, pengguna akan segera dapat membelanjakan FRNT di mana pun Visa diterima, termasuk online, di toko, dan melalui Apple atau Google Pay. Saat ini, peserta acara SALT dapat mulai bergabung dengan menyelesaikan proses KYC dan menerima kartu Visa yang diterbitkan Rain. Efisiensi Terbukti di Sektor Publik Sebelum peluncuran resminya, FRNT menunjukkan potensinya dengan menguji pembayaran kontraktor real-time melalui protokol asli Avalanche, Hashfire. Uji coba ini mengurangi jadwal pembayaran tradisional dari 45 hari menjadi hanya beberapa detik, menunjukkan efisiensi token dalam aplikasi sektor publik. Avalanche: Platform Pilihan Avalanche dipilih karena kemampuannya menyediakan kecepatan, keamanan, dan skalabilitas tanpa mengorbankan transparansi. Finalitas sub-detik platform, biaya rendah, dan komposabilitas aplikasi keuangan menjadikannya ideal untuk penerapan tingkat pemerintah. Anthony Apollo, Direktur Eksekutif Komisi Token Stabil Wyoming, mencatat bahwa FRNT mencontohkan inovasi pemerintah di luar regulasi. Prospek Masa Depan Sebagai stablecoin pertama yang diterbitkan negara bagian yang siap untuk praktis...