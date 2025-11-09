"Setiap Investor Besar Menginginkan Bitcoin Saat Ini"

Bitcoin

Bitcoin, menurut Eric Trump, bukan lagi sebuah eksperimen — ini adalah standar emas baru untuk kekayaan dan kekuasaan.

Poin Penting Eric Trump memprediksi nilai Bitcoin bisa mencapai $1 juta seiring waktu.

Dia mengatakan permintaan global dari keluarga, dana, dan perusahaan sedang melonjak.

Negara-negara menambang Bitcoin menggunakan energi surplus untuk membangun cadangan.

Trump menyebut ETF dan rencana pensiun sebagai pendorong utama adopsi massal.

Dalam pernyataan terbarunya, putra Presiden AS Donald Trump mengatakan permintaan global cryptocurrency telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menarik investor terbesar dunia, perusahaan, dan bahkan pemerintah nasional.

Trump mengatakan dia percaya trajektori jangka panjang Bitcoin mengarah pada valuasi yang suatu hari bisa mencapai $1 juta, menambahkan bahwa dia "sepenuhnya berkomitmen" pada kesuksesannya. "Keluarga-keluarga terbesar menginginkannya, rumah investasi paling kuat membelinya, dan perusahaan-perusahaan besar menambahkannya ke neraca mereka," katanya.

Dari Cadangan Energi ke Brankas Perusahaan

Trump menyoroti pergeseran yang berkembang di antara negara dan bisnis yang menggunakan Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Dia menunjukkan bagaimana beberapa negara telah mulai menyalurkan sumber daya energi surplus ke penambangan Bitcoin, secara efektif mengubah kelebihan listrik menjadi cadangan digital.

Bitcoin Memasuki Arus Utama

Eric Trump mengakui kebangkitan exchange-traded funds (ETF) dan dimasukkannya Bitcoin dalam rencana 401(k) dan Roth IRA telah memudahkan investor sehari-hari untuk mendapatkan eksposur. Dia berpendapat bahwa alat keuangan arus utama telah mengubah apa yang dulunya investasi ceruk menjadi pilar keuangan modern.

Trump juga mengejek mereka yang pernah mengabaikan harga Bitcoin, mengingat bagaimana investor berulang kali ragu-ragu saat Bitcoin melewati tonggak demi tonggak. "Ketika harganya $50.000, mereka mengatakan itu mahal. Pada $80.000, mereka mengatakannya lagi. Sekarang harganya $125.000 — dan mereka masih menunggu," candanya.

Keyakinan pada Ekonomi Digital

Pengusaha tersebut mengatakan dia bangga dengan kemajuan yang dibuat oleh perusahaannya, AmericanBitcoins, menggambarkannya sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan masa depan digital. "Saya lebih bangga dari sebelumnya dengan apa yang kami bangun," katanya, menambahkan bahwa dia mengharapkan Bitcoin akan mengungguli sebagian besar aset tradisional dalam tahun-tahun mendatang.

Trump menyimpulkan dengan menegaskan kembali keyakinannya bahwa Bitcoin akan terus memimpin pasar global seiring meluasnya kepercayaan. "Saya percaya pada kebangkitan Bitcoin," katanya. "Aset ini akan mendefinisikan generasi berikutnya dari penciptaan kekayaan."

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apapun.

Author

Alex adalah jurnalis keuangan berpengalaman dan penggemar cryptocurrency. Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun meliput industri crypto, blockchain, dan fintech, dia sangat memahami dunia aset digital yang kompleks dan terus berkembang. Artikel-artikelnya yang berwawasan dan menggugah pemikiran memberikan pembaca gambaran yang jelas tentang perkembangan dan tren terbaru di pasar. Pendekatannya memungkinkan dia untuk menguraikan ide-ide kompleks menjadi konten yang mudah diakses dan mendalam. Ikuti publikasinya untuk tetap up to date dengan tren dan topik terpenting.

Cerita terkait

Artikel berikutnya