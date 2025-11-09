Seorang paus menutup posisi long-nya di ZEC dan mendapatkan keuntungan sebesar $1,25 juta.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, paus 0x6EF9 sebelumnya menempatkan pesanan limit untuk posisi long pada $ZEC dan kini telah menutup posisinya, menghasilkan keuntungan sebesar $1,25 juta. Pada saat yang sama, dompet baru lainnya (0x089f) muncul, menyetor 3,54 juta USDC ke Hyperliquid dan menempatkan pesanan limit untuk $ZEC dengan harga $508,5.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.