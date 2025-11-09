ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Bitcoin dihentikan untuk kedua kalinya minggu ini di level $104.000 dan didorong turun lebih dari dua ribu dolar selama akhir pekan.

Sebagian besar altcoin dengan kapitalisasi besar juga berada dalam zona merah secara harian, dengan ETH turun di bawah $3.400 dan XRP merosot di bawah $2,30.

BTC Kembali Di Bawah $102K

Ini adalah minggu yang penuh peristiwa dan menyakitkan bagi cryptocurrency utama yang dimulai dengan penurunan tajam pada hari Senin. Pada saat itu, aset tersebut ditolak di level $111.000 dan didorong turun ke sekitar $104.000. Setelah upaya pemulihan singkat, para beruang kembali campur tangan pada hari Selasa dan memulai penurunan keras lainnya yang kali ini melihat BTC jatuh di bawah $100.000 untuk pertama kalinya sejak Juni.

Aset tersebut mencapai titik terendah (setidaknya untuk saat ini) di bawah $99.000. Harga kemudian memantul pada hari Rabu dan melonjak ke $104.000, di mana ia dihentikan, dan penarikan berikutnya mengakibatkan penurunan lain ke wilayah harga lima digit.

Upaya pemulihan serupa terjadi ketika BTC melonjak ke $104.000 pada Jumat malam tetapi tidak bisa melampaui level tersebut dan sekarang kembali berada di bawah $102.000. Harganya turun lebih dari 8% dalam seminggu terakhir, dan kapitalisasi pasarnya telah anjlok menjadi $2,020 triliun di CG.

Dominasinya atas altcoin juga terganggu dalam tujuh hari terakhir dan berada jauh di bawah 58% pada saat penulisan.

XMR, ZEC Menentang Koreksi Crypto

BTCUSD. Source: TradingView

Sebagian besar altcoin dengan kapitalisasi besar telah mengikuti BTC dalam pergerakan turun selama 24 jam terakhir. Ethereum kembali berada di bawah $3.400, sementara XRP telah kehilangan dukungan di level $2,30. Penurunan yang lebih menyakitkan datang dari DOGE, ADA, HYPE, LINK, XLM, dan SUI.

Sebaliknya, dua koin privasi terbesar telah mencuri perhatian dengan kenaikan dua digit. ZEC telah naik lebih dari 11% harian hampir mencapai $600, sementara XMR telah menyentuh $420 setelah lonjakan 13%.

ICP, yang baru-baru ini melonjak tinggi, turun lebih dari 12% harian, sementara TAO telah anjlok sebesar 6%.

Total kapitalisasi pasar crypto telah menurun hampir $40 miliar sejak kemarin dan turun menjadi $3,510 triliun.

Cryptocurrency Market Overview Daily. Source: QuantifyCrypto

