Dua Pitcher Cleveland Didakwa Atas Dugaan Pengaturan Pertandingan Baseball

Karier penutup Cleveland Emmanuel Clase dan rekan setimnya Luis Ortiz terancam setelah dakwaan mereka atas dugaan aktivitas pengaturan pertandingan. (Foto oleh Thearon W. Henderson/Getty Images) Getty Images

Karier bisbol pelempar Cleveland Emmanuel Clase dan Luis L. Ortiz bisa berakhir setelah keduanya didakwa karena diduga mengatur pertandingan liga utama.

Keduanya didakwa pada 9 November setelah penyelidikan panjang yang dimulai pada Juli ketika mereka ditempatkan dalam cuti administratif berbayar. Ortiz sejak itu telah ditangkap, meskipun Clase masih buron.

Dakwaan termasuk konspirasi penipuan kawat, konspirasi penipuan layanan jujur melalui kawat, pencucian uang, dan konspirasi untuk mempengaruhi kontes olahraga melalui suap.

Jika terbukti bersalah, keduanya hampir pasti akan dilarang seumur hidup oleh Major League Baseball, yang memiliki aturan ketat terhadap perjudian pada pertandingan. Mereka juga akan menghadapi hukuman hingga 65 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua dakwaan.

Skandal NBA Terbaru

Skandal terburuk yang menimpa permainan ini sejak Pete Rose dijatuhi skorsing seumur hidup karena berjudi saat mengelola Cincinnati Reds, bencana baru ini terjadi hanya dua minggu setelah pengungkapan perjudian bola basket profesional yang mengakibatkan penangkapan pelatih Portland Trail Blazers Chauncey Billups dan guard Miami Heat Terry Rozier,

Menurut dakwaan terhadapnya, Clase setuju untuk mulai memanipulasi taruhan "prop" pada lemparan tertentu di awal musim 2023 dan terkadang "menerima suap dan komisi".

Ortiz, yang berbagi ruang ganti Cleveland dengan Clase, diduga bergabung dengan skema pengaturan pertandingan lima bulan lalu.

Peraturan 21 Bisbol, yang dipasang di setiap ruang ganti, secara khusus memperingatkan tentang taruhan pada bisbol.

Skandal Black Sox 1919 mengakibatkan pemecatan delapan pemain, termasuk Shoeless Joe Jackson, oleh Komisaris Kenesaw Mountain Landis. (Foto oleh New York Times Co./Getty Images) Getty Images

Diberlakukan pada 1927, tujuh tahun setelah Skandal Black Sox menjerat delapan pemain Chicago White Sox yang dituduh mengalah dalam World Series 1919 kepada Cincinnati, Peraturan 21 melarang pemain, wasit, eksekutif, pemilik, dan pejabat untuk bertaruh pada pertandingan di mana mereka memiliki tugas untuk tampil. Hukumannya adalah diskualifikasi permanen dari semua aktivitas bisbol.

Taruhan Prop

Berbeda dengan almarhum Rose, yang dituduh bertaruh pada hasil pertandingan, para pelempar Cleveland diduga terlibat dalam taruhan prop (atau proposisi), yaitu taruhan pada hasil selain skor. Sengaja melempar lemparan buruk – seperti lemparan liar yang bisa mencetak pelari atau lemparan cepat di tengah dengan kecepatan di bawah normal – akan memenuhi syarat.

Clase, 27, adalah tiga kali All-Star Liga Amerika dengan rata-rata earned run 1,88 dan 182 penyelamatan selama karir enam tahunnya.

Dalam empat musim terpisah, dia bermain lebih dari 70 kali. Pada 2024, musim terbaiknya, dia finis ketiga dalam pemungutan suara untuk Penghargaan Cy Young liga setelah mencatat ERA terbaik dalam karirnya 0,61, menyelamatkan 47 pertandingan terbaik dalam karirnya, dan menyelesaikan 66 dari 74 penampilannya. Tetapi dia benar-benar gagal dalam pertandingan pasca-musim, menghasilkan ERA 15,43 dan mencatat 0-1 dalam tiga penampilan Seri Kejuaraan AL melawan Yankees.

Luis L. Ortiz melakukan 16 start untuk Guardians 2025 sebelum dia ditempatkan dalam cuti administratif karena dugaan keterlibatan dalam perjudian. (Foto AP/Gene J. Puskar) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ortiz yang berusia 26 tahun, juga pelempar kanan asal Dominika, tidak dapat menyamai kredensial gemilang Clase. Biasanya secara eksklusif sebagai starter oleh Cleveland setelah tiba dari Pittsburgh, veteran empat tahun ini mencatat 4-9 dengan ERA 4,36 dalam 16 start untuk Guardians 2025. Dia 16-22 sepanjang karirnya.

Jika terbukti bersalah dan dilarang dari bisbol, kedua pelempar akan kehilangan gaji yang nyaman.

Jutaan Dipertaruhkan

Clase memiliki kontrak lima tahun senilai $20 juta yang berlangsung hingga musim 2026 dan berisi opsi $10 juta untuk 2027 dan 2028. Ortiz akan memenuhi syarat untuk arbitrasi gaji setelah menghasilkan $782.600 pada 2025.

Bahkan tanpa Clase dan Ortiz selama paruh kedua, Guardians memanfaatkan kecepatan, pertahanan, dan pelemparan menjadi rekor 88-74 yang memberi mereka keunggulan satu pertandingan atas Detroit Tigers dalam perlombaan untuk mahkota Liga Amerika Tengah. Penyelesaian yang kuat, ditambah dengan keruntuhan Bengal, memungkinkan Cleveland mencapai pertandingan pasca-musim. Detroit kemudian mengakhiri musim Cleveland dengan kemenangan dalam Seri Wild Card tiga pertandingan terbaik.

Sementara itu, Rose telah dihapus dari daftar tidak memenuhi syarat oleh Komisaris Baseball Rob Manfred dan sekarang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk Baseball Hall of Fame ketika Komite Era mempertimbangkan kandidat untuk Kelas 2027 musim dingin mendatang. Rose, pemimpin karir dalam hits, harus lulus pemeriksaan untuk mendapatkan tempat dalam surat suara nominasi dan kemudian perlu mengamankan setidaknya 75 persen suara (12 suara dari panel 16 anggota) untuk memenangkan pelantikan.

Juga dipulihkan oleh Manfred adalah Shoeless Joe Jackson, yang rata-rata memukul .375 di World Series untuk White Sox 1919 memimpin kedua tim. Dia juga bisa dipertimbangkan untuk Kelas 2027 Hall of Fame.