Bagaimana RentStac (RNS) Mengubah DeFi dan Menciptakan Jutawan Baru

Pasar DeFi berkembang pesat saat investor mencari proyek yang menghubungkan blockchain dengan aset berwujud, seperti yang dilakukan RentStac (RNS). Kripto ini telah menjadi sorotan dengan menggabungkan keuangan terdesentralisasi dengan pendapatan real estate, menawarkan cara yang terstruktur dan transparan bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam imbal hasil yang didukung properti melalui blockchain.

Menurut data terverifikasi, harga penjualan token dimulai pada $0,025 per RNS, berkembang melalui tujuh tahap presale. Total pasokan ditetapkan pada 2 miliar token, dengan 40 persen (800 juta) dialokasikan untuk presale. Target penuh di semua tahap adalah sekitar $27,45 juta, seperti yang dinyatakan dalam dokumentasi resmi proyek.

Utilitas Nyata di Balik Tren

Sementara banyak proyek DeFi hanya mengandalkan spekulasi, kripto ini dibangun di atas ekonomi riil. Ini mentokenisasi properti sewa melalui struktur yang terdaftar secara legal yang dikenal sebagai SPV, mengubah pendapatan sewa nyata menjadi reward berbasis blockchain. Koneksi antara keuangan tradisional dan DeFi ini menarik perhatian dari analis yang fokus pada keberlanjutan jangka panjang.

Platform ini mendistribusikan imbal hasil dalam stablecoin, memperkenalkan model buyback-and-burn untuk mengurangi pasokan yang beredar, dan mengintegrasikan tata kelola berbasis DAO. Semua mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa nilai token mencerminkan penggunaan dan pendapatan nyata, bukan hype pasar jangka pendek.

Keamanan dan Transparansi

Keamanan dan transparansi menjadi pusat pengembangan proyek ini. Situs resmi melaporkan skor Solidity Scan sebesar 92,48 persen, menunjukkan tingkat integritas smart contract yang tinggi. Tim juga telah mengumumkan audit CertiK lengkap, dengan hasil yang akan dipublikasikan setelah selesai.

Setiap properti yang terdaftar di platform terhubung dengan SPV, memungkinkan verifikasi kepemilikan secara hukum dan keuangan. Dompet multi-signature dan feed oracle digunakan untuk memverifikasi data sebelum pembaruan on-chain terjadi. Praktik-praktik ini membuat sistem dapat diaudit dan sesuai dengan standar DeFi yang berkembang.

Struktur Token dan Potensi Pertumbuhan

Model token dirancang untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Staking memungkinkan pemegang untuk mendapatkan bagian dari pendapatan platform, sementara alat tata kelola memberi peserta kekuatan untuk memilih integrasi properti baru dan struktur biaya. Sebagian dari pendapatan transaksi dialokasikan untuk pembelian kembali token dan pembakaran permanen, mengurangi total pasokan dari waktu ke waktu.

Sekarang, dengan bonus 100% yang sedang aktif, investor menerima token dua kali lipat untuk setiap pembelian selama presale. Ini mengubah potensi hasil secara dramatis.

Pada harga presale $0,025 per token, investasi $10.000 biasanya memberikan 400.000 token, tetapi dengan bonus, totalnya menjadi 800.000 token.

Jika token mencapai $1, kepemilikan yang sama akan bernilai $800.000.

Untuk mencapai $1.000.000, seorang investor membutuhkan sekitar $12.500 yang diinvestasikan pada tahap presale saat ini (karena $12.500 × 2 = $25.000 nilai token → 1.000.000 token × $1 = $1.000.000).

Itulah potensi keuntungan ketika menggabungkan harga masuk awal dengan pengganda bonus — sebuah kesempatan yang hanya tersedia selama periode presale.

Arah Baru untuk DeFi

Kripto ini mewakili gerakan yang berkembang dalam keuangan terdesentralisasi, yang berfokus pada aset nyata dan hasil terukur. Dengan menghubungkan infrastruktur blockchain dengan pendapatan sewa dan likuiditas properti, ini menciptakan model berkelanjutan yang dapat bertahan lebih lama dari banyak token yang murni spekulatif.

Dengan pasokan tetapnya, sistem presale yang transparan, dan integrasi imbal hasil yang didukung aset, RentStac (RNS) sedang berkembang menjadi salah satu entri paling khas dalam siklus DeFi baru ini. Untuk informasi terverifikasi dan detail presale, kunjungi rentstac.com.



