Bitcoin dan Cryptocurrency Utama Mengalami Penurunan Sementara Top Gainers Melonjak

Bitcoin turun 0,6% sementara altcoin seperti BNB dan Solana mengalami penurunan. Top gainers Paparazzi Token dan Janction mencatat pertumbuhan 24 jam yang mengesankan. Solana, Dogecoin, Cardano mengalami penurunan di tengah fluktuasi pasar secara keseluruhan. Bitcoin (BTC) menghadapi sedikit penurunan dalam 24 jam terakhir, turun ke $104.946, menandai penurunan 0,6%. Meskipun volume perdagangan stabil di $70 miliar, cryptocurrency tersebut mengalami sedikit penurunan harga, mencerminkan koreksi pasar yang lebih luas. Kapitalisasi pasar Bitcoin tetap di $2,09 triliun, tetapi penurunan ini menunjukkan adanya pendinginan jangka pendek di pasar yang sebaliknya kuat. Ethereum (ETH) juga mengalami penurunan, turun 0,8% ke $3.540,81, mengikuti tren serupa seperti Bitcoin. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $427 miliar, harga Ethereum mencerminkan keraguan pasar setelah periode pertumbuhan. Baca Juga: Litecoin Merayakan 14 Tahun Inovasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan Penurunan BNB, Solana, Dogecoin, dan Cardano BNB (BNB) mengalami penurunan 0,4% dalam 24 jam terakhir, menetap di $982,11. Penurunan ini mengikuti periode pertumbuhan, menunjukkan bahwa bahkan koin dengan performa kuat pun tunduk pada fluktuasi pasar. Solana (SOL) juga mengalami penurunan 1,9%, diperdagangkan di $164,35, dengan total volume $5,95 miliar. Dogecoin (DOGE) mengikuti tren yang lebih luas, turun 1,8% ke $0,1778. Meme coin ini, meskipun populer, juga merasakan efek dari penarikan pasar. Cardano (ADA) mengalami penurunan 1,2%, turun ke $0,5825, dengan volume perdagangan terus menunjukkan beberapa tanda pengurangan. Top Gainers Melihat Keuntungan 24 Jam yang Signifikan Sementara cryptocurrency utama mengalami penurunan, beberapa koin yang lebih kecil mencatat keuntungan mengesankan dalam 24 jam terakhir. Paparazzi Token (PAPARAZZI) melonjak 65,9%, mencapai $0,01547. Performa kuat token tersebut disertai dengan volume perdagangan $633.654. Janction (JCT) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik 51,7% ke $0,006255. Dengan volume perdagangan lebih dari $118 juta, JCT dengan cepat mendapatkan perhatian di pasar. Firo (FIRO) naik 42,6%, mencapai $3,02, dengan volume perdagangan $1,7 juta, sementara Avici (AVICI) melonjak 39,8% ke $3,96, dengan volume perdagangan $10,27 juta. Pemain top lainnya termasuk Lisk (LSK), yang mengalami kenaikan 32,1% ke $0,2745, dan Melania Meme (MELANIA), yang melompat 32,4% ke $0,1565 dengan volume perdagangan lebih dari $86 juta. Para top gainers ini terbukti menjadi pemain menonjol di tengah penurunan pasar yang lebih luas. Meskipun ada sedikit penarikan dalam harga Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya, pasar masih menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dengan top gainers seperti Paparazzi Token dan Janction melihat lonjakan luar biasa. Seiring pasar crypto terus berkembang, fluktuasi ini menyoroti peluang dan tantangan bagi investor. Baca Juga: Breaking: Strategi Michael Saylor Memperluas Kepemilikan Bitcoin dengan Akuisisi Terbaru Artikel Bitcoin dan Cryptocurrency Utama Mengalami Penurunan Sementara Top Gainers Melonjak pertama kali muncul di 36Crypto. Bitcoin turun 0,6% sementara altcoin seperti BNB dan Solana mengalami penurunan. Top gainers Paparazzi Token dan Janction mencatat pertumbuhan 24 jam yang mengesankan. Solana, Dogecoin, Cardano mengalami penurunan di tengah fluktuasi pasar secara keseluruhan. Bitcoin (BTC) menghadapi sedikit penurunan dalam 24 jam terakhir, turun ke $104.946, menandai penurunan 0,6%. Meskipun volume perdagangan stabil di $70 miliar, cryptocurrency tersebut mengalami sedikit penurunan harga, mencerminkan koreksi pasar yang lebih luas. Kapitalisasi pasar Bitcoin tetap di $2,09 triliun, tetapi penurunan ini menunjukkan adanya pendinginan jangka pendek di pasar yang sebaliknya kuat. Ethereum (ETH) juga mengalami penurunan, turun 0,8% ke $3.540,81, mengikuti tren serupa seperti Bitcoin. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $427 miliar, harga Ethereum mencerminkan keraguan pasar setelah periode pertumbuhan. Baca Juga: Litecoin Merayakan 14 Tahun Inovasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan Penurunan BNB, Solana, Dogecoin, dan Cardano BNB (BNB) mengalami penurunan 0,4% dalam 24 jam terakhir, menetap di $982,11. Penurunan ini mengikuti periode pertumbuhan, menunjukkan bahwa bahkan koin dengan performa kuat pun tunduk pada fluktuasi pasar. Solana (SOL) juga mengalami penurunan 1,9%, diperdagangkan di $164,35, dengan total volume $5,95 miliar. Dogecoin (DOGE) mengikuti tren yang lebih luas, turun 1,8% ke $0,1778. Meme coin ini, meskipun populer, juga merasakan efek dari penarikan pasar. Cardano (ADA) mengalami penurunan 1,2%, turun ke $0,5825, dengan volume perdagangan terus menunjukkan beberapa tanda pengurangan. Top Gainers Melihat Keuntungan 24 Jam yang Signifikan Sementara cryptocurrency utama mengalami penurunan, beberapa koin yang lebih kecil mencatat keuntungan mengesankan dalam 24 jam terakhir. Paparazzi Token (PAPARAZZI) melonjak 65,9%, mencapai $0,01547. Performa kuat token tersebut disertai dengan volume perdagangan $633.654. Janction (JCT) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik 51,7% ke $0,006255. Dengan volume perdagangan lebih dari $118 juta, JCT dengan cepat mendapatkan perhatian di pasar. Firo (FIRO) naik 42,6%, mencapai $3,02, dengan volume perdagangan $1,7 juta, sementara Avici (AVICI) melonjak 39,8% ke $3,96, dengan volume perdagangan $10,27 juta. Pemain top lainnya termasuk Lisk (LSK), yang mengalami kenaikan 32,1% ke $0,2745, dan Melania Meme (MELANIA), yang melompat 32,4% ke $0,1565 dengan volume perdagangan lebih dari $86 juta. Para top gainers ini terbukti menjadi pemain menonjol di tengah penurunan pasar yang lebih luas. Meskipun ada sedikit penarikan dalam harga Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya, pasar masih menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dengan top gainers seperti Paparazzi Token dan Janction melihat lonjakan luar biasa. Seiring pasar crypto terus berkembang, fluktuasi ini menyoroti peluang dan tantangan bagi investor. Baca Juga: Breaking: Strategi Michael Saylor Memperluas Kepemilikan Bitcoin dengan Akuisisi Terbaru Artikel Bitcoin dan Cryptocurrency Utama Mengalami Penurunan Sementara Top Gainers Melonjak pertama kali muncul di 36Crypto.