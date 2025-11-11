Bitcoin dan Cryptocurrency Utama Mengalami Penurunan Sementara Top Gainers Melonjak

Bitcoin (BTC) menghadapi sedikit penurunan dalam 24 jam terakhir, turun ke $104.946, menandai penurunan 0,6%. Meskipun volume perdagangan stabil di $70 miliar, cryptocurrency ini mengalami sedikit penurunan harga, mencerminkan koreksi pasar yang lebih luas. Kapitalisasi pasar Bitcoin tetap di $2,09 triliun, tetapi penurunan ini menunjukkan adanya pendinginan jangka pendek di pasar yang sebenarnya kuat.
Ethereum (ETH) juga mengalami penurunan, turun 0,8% menjadi $3.540,81, mengikuti tren serupa seperti Bitcoin. Meskipun memiliki kapitalisasi pasar sebesar $427 miliar, harga Ethereum mencerminkan keraguan pasar setelah periode pertumbuhan.
BNB (BNB) mengalami penurunan 0,4% dalam 24 jam terakhir, menetap di $982,11. Penurunan ini terjadi setelah periode pertumbuhan, menunjukkan bahwa bahkan koin dengan kinerja kuat pun dapat terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Solana (SOL) juga mengalami penurunan sebesar 1,9%, diperdagangkan pada $164,35, dengan total volume $5,95 miliar.
Dogecoin (DOGE) mengikuti tren yang lebih luas, turun 1,8% menjadi $0,1778. Meme coin ini, meskipun populer, juga merasakan efek dari penarikan pasar. Cardano (ADA) mengalami penurunan 1,2%, turun menjadi $0,5825, dengan volume perdagangan yang terus menunjukkan beberapa tanda pengurangan.
Sementara cryptocurrency utama mengalami penurunan, beberapa koin yang lebih kecil mencatat keuntungan mengesankan dalam 24 jam terakhir. Paparazzi Token (PAPARAZZI) melonjak sebesar 65,9%, mencapai $0,01547. Kinerja token yang kuat ini disertai dengan volume perdagangan sebesar $633.654.
Janction (JCT) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, naik sebesar 51,7% menjadi $0,006255. Dengan volume perdagangan lebih dari $118 juta, JCT dengan cepat mendapatkan perhatian di pasar.
Firo (FIRO) naik sebesar 42,6%, mencapai $3,02, dengan volume perdagangan $1,7 juta, sementara Avici (AVICI) melonjak 39,8% menjadi $3,96, dengan volume perdagangan $10,27 juta.
Pemain top lainnya termasuk Lisk (LSK), yang mengalami kenaikan 32,1% menjadi $0,2745, dan Melania Meme (MELANIA), yang melonjak 32,4% menjadi $0,1565 dengan volume perdagangan lebih dari $86 juta. Para pemenang teratas ini terbukti menjadi pemain menonjol di tengah penurunan pasar yang lebih luas.
Meskipun ada sedikit penurunan harga Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency berkapitalisasi besar lainnya, pasar masih menunjukkan tanda-tanda pergerakan, dengan pemenang teratas seperti Paparazzi Token dan Janction yang mengalami lonjakan luar biasa. Seiring pasar crypto terus berkembang, fluktuasi ini menyoroti peluang dan tantangan bagi investor.
