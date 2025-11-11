Anggota Kongres AS Mengusulkan Menempatkan Pasar Cryptocurrency Di Bawah Pengawasan CFTC

Komite Pertanian Senat AS menyajikan versi rancangan undang-undang mereka tentang struktur pasar kripto.

Dokumen ini melengkapi Undang-Undang CLARITY yang disahkan oleh Dewan Perwakilan dan RFIA dari Komite Perbankan AS.

Rancangan undang-undang baru ini mentransfer pengawasan perdagangan spot ke CFTC.

Pada 10 November 2025, Komite Senat AS untuk Pertanian, Nutrisi dan Kehutanan memperkenalkan rancangan undang-undang tentang struktur pasar cryptocurrency. Berbeda dengan rekan-rekannya, seperti Undang-Undang CLARITY, inisiatif ini secara efektif mentransfer pengawasan sektor tersebut ke Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Rancangan undang-undang ini ditulis oleh Senator John Boozman dan Cory Booker. Inisiatif ini masih dalam tahap awal, dengan banyak poin perselisihan dan ketidakakuratan dalam teks. Para penulis mengakui bahwa mereka memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan sebelum mengajukan rancangan undang-undang ke Senat.

Fitur khas dari rancangan undang-undang ini adalah transfer peran utama regulator CFTC, bukan Securities and Exchange Commission (SEC). Secara khusus, Boozman mencatat bahwa lembaga yang pertama adalah opsi yang "lebih tepat" untuk mengawasi perdagangan spot di pasar kripto.

Tesis dari ketentuan rancangan undang-undang baru:

Definisi konsep seperti "blockchain," "komoditas digital," "DeFI," "DAO," dan lainnya.

Mekanisme untuk perizinan penyedia layanan, broker/dealer, dan pengawasan pasar.

Daftar persyaratan untuk pihak lawan dalam hal pengungkapan informasi, manajemen risiko, dan perlindungan klien.

Pembagian peran yang jelas dalam mengawasi sektor tersebut, kekuasaan CFTC dan SEC.

Perluasan wewenang CFTC, mentransfer sumber daya baru ke lembaga untuk tujuan ini.

Rancangan undang-undang sejauh ini telah diajukan sebagai draf untuk diskusi. Sebelum mencapai Senat, teks dokumen mungkin mengalami beberapa perubahan.

Rancangan undang-undang saat ini adalah bagian dari kerangka regulasi "tiga lapis" skala besar untuk pasar aset kripto di AS. Ini didasarkan pada rancangan kerangka CLARITY yang disahkan oleh Dewan Perwakilan AS pada musim panas 2025.

Sejak itu telah dirujuk ke Senat untuk pertimbangan lebih lanjut. Komite diharapkan untuk menyiapkan versi kerangka mereka sendiri untuk melengkapi Undang-Undang CLARITY atau berfungsi sebagai dasar untuk inisiatif baru.

Pada akhir Juli 2025, Komite Perbankan Senat AS memperkenalkan Responsible Financial Innovation Act of 2025 (RFIA). Ini juga bergantung pada Undang-Undang CLARITY sampai batas tertentu, tetapi terutama berfokus pada wewenang SEC.