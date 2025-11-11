BursaDEX+
Harga Bitcoin (BTC) Hari Ini: 'Death Cross' Mengintai

Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 21:07
Ini adalah postingan Fast News oleh analis CoinDesk dan Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin BTC$104.868,96 berada di bawah tekanan jual pada jam perdagangan Asia setelah para bull gagal menembus dan bertahan di atas $107.250, batas bawah dari rentang sideways multi-minggu yang terselesaikan secara bearish di awal bulan ini.

Pengujian ulang terbaru dan kegagalan pada level kunci ini memperkuat validitas breakdown bearish tersebut.

Pergerakan harga ini menambah bobot pada "death cross" yang akan segera terjadi – pola bearish yang ditandai dengan simple moving average (SMA) 50 hari yang bergerak di bawah SMA 200 hari. Ini menunjukkan bahwa tren jangka pendek melemah relatif terhadap tren jangka panjang, setup teknis yang sering dikaitkan dengan downtrend berkepanjangan atau pasar bearish.

Namun, death cross telah terbukti tidak dapat diandalkan dengan sendirinya, dengan tiga kejadian sebelumnya pada September 2023, Agustus 2024, dan April 2025 semuanya menghasilkan sinyal bearish palsu. Apakah kejadian ini menandai titik balik serupa masih harus dilihat.

Untuk saat ini, sorotan kembali ke support kritis $100.000. Penembusan yang meyakinkan di atas $107.250 diperlukan untuk menegasikan kasus bearish dan memberikan jalur kembali ke atas bagi para bull.

Grafik harian BTC dalam format candlestick. (TradingView)

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/11/bitcoin-slides-to-usd105k-after-resistance-rejection-as-death-cross-looms

