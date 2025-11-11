Block Milik Jack Dorsey Memungkinkan Pembayaran Bitcoin Untuk Lebih Dari Empat Juta Pedagang Di Seluruh Dunia

Block milik Jack Dorsey telah meluncurkan pembayaran Bitcoin untuk lebih dari empat juta pedagang Square, memungkinkan penyelesaian instan dan transaksi bebas biaya hingga 2027.

Fitur baru ini memungkinkan penjual menerima BTC saat checkout dan secara otomatis mengkonversi sebagian dari pendapatan pembayaran kartu harian mereka menjadi Bitcoin, menurut pengumuman pada 10 November.

Tersedia melalui sistem point-of-sale Square, fitur ini bertujuan untuk membuat Bitcoin semudah penggunaan pembayaran tradisional sambil menjaga biaya di bawah tarif kartu kredit setelah biaya mulai diberlakukan.

Saat ini terbatas pada transaksi tatap muka, Block mengatakan kemampuan online dan penagihan sedang "dalam pengerjaan," dengan pembaruan lebih lanjut diharapkan segera. Peluncuran ini mencerminkan dorongan Dorsey untuk memposisikan Bitcoin sebagai uang sehari-hari daripada hanya sebagai penyimpan nilai.

Block Bertujuan Membuat Pembayaran Bitcoin 'Mulus'

"Kami membuat pembayaran Bitcoin semulus pembayaran kartu sambil memberikan akses bisnis kecil ke alat keuangan yang dulunya hanya tersedia untuk perusahaan besar," kata Miles Suter, kepala produk Bitcoin Block. "Square berada pada posisi unik untuk menjadikan Bitcoin uang sehari-hari, bukan hanya penyimpan nilai."

Berkomentar di X, Dorsey mengatakan bahwa fitur pembayaran Bitcoin yang baru diaktifkan akan memberikan penjual opsi untuk menerima BTC ke BTC, BTC ke fiat, fiat ke BTC, dan fiat ke fiat menggunakan terminal point-of-sale mereka.

Block sebelumnya telah mengindikasikan bahwa biaya akan dimulai dari 1% setelah periode transaksi tanpa biaya berakhir, masih lebih rendah dari kisaran biaya rata-rata 1,5% hingga 4% yang dikenakan oleh kartu kredit.

Beberapa Pengguna X Melaporkan Melihat Pembayaran Bitcoin Dalam Aksi

Banyak orang di X telah melaporkan melihat fitur pembayaran Bitcoin dalam aksi.

Di antaranya adalah kepala pengembangan bisnis Zaprite, Parker Lewis, yang mengatakan dia melihat fitur tersebut beroperasi "dengan kedua mata saya sendiri dan membeli kopi" di Medici, yang merupakan pemanggang kopi di Texas.

Sementara itu, kepala pemasaran CitizenX Katie Ananina melaporkan bahwa dia adalah orang pertama yang membayar menggunakan Bitcoin di pemanggang kopi yang sama.

Ananina membayar kopi dengan Bitcoin (Sumber: X)

Peta Baru Menunjukkan Siapa yang Menerima Bitcoin Secara Global Juga Diumumkan

Block saat ini melayani lebih dari empat juta penjual melalui produk Square di negara-negara termasuk AS, Prancis, Inggris, dan Jepang.

Sebagai bagian dari peluncuran fitur pembayaran BTC baru, Dorsey juga membagikan postingan dari kepala desain produk di Cash App, layanan pembayaran peer-to-peer yang ditawarkan oleh Block. Postingan tersebut mengumumkan peluncuran peta yang menunjukkan semua pedagang di seluruh dunia yang menerima Bitcoin.

Dorsey telah menyerukan pembebasan pajak de minimis pada transaksi Bitcoin sehari-hari setelah upaya legislatif gagal beberapa bulan yang lalu. Pembuat undang-undang saat ini sedang mengerjakan draf rancangan undang-undang untuk pembebasan pajak tersebut.