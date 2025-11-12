Apple Membingungkan Beberapa Penggemar Dengan Tas Selempang iPhone Rajutan Seharga $230

Postingan Apple Membingungkan Beberapa Penggemar Dengan Tas Selempang iPhone Rajut Seharga $230 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Apple memperkenalkan kantong iPhone rajut selempang baru pada hari Selasa, membuat konsumen terkejut karena harganya yang mahal—antara $150 dan $230 tergantung ukuran talinya—meskipun produk ini dibuat bekerja sama dengan Issey Miyake, merek desainer Jepang yang juga ada di balik turtleneck khas Steve Jobs. Beberapa konsumen mengkritik harga yang tinggi. (Foto oleh Costfoto/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Fakta Utama Apple mengumumkan pada hari Selasa bahwa iPhone Pocket akan diluncurkan pada hari Jumat, dengan kantong rajut tersedia dalam desain tali pendek dengan delapan warna seharga $149.95 dan desain tali panjang, dibuat dalam tiga warna, seharga $229.95. Produk ini terinspirasi dari konsep Issey Miyake tentang "selembar kain," di mana pakaian dipotong dari tabung kain besar yang sudah dijahit sebelumnya, yang menciptakan tampilan seragam dan meminimalkan limbah. Apple mengatakan produk ini "lahir dari ide menciptakan kantong tambahan," menyatakan bahwa produk ini dapat dipakai menyilang badan, digenggam atau diikatkan pada tas, dan kantong ini cocok untuk model iPhone apa pun. Kantong ini hanya akan tersedia untuk rilis terbatas dan hanya akan tersedia di beberapa toko Apple di seluruh dunia dan di toko online perusahaan. Beberapa konsumen membandingkan iPhone Pocket dengan iPod Socks, kantong rajut serupa yang diperkenalkan Apple pada tahun 2004, meskipun dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu $29 untuk paket berisi enam. Kritik Utama Beberapa konsumen mengkritik harga yang tinggi dan membandingkan produk ini secara tidak menguntungkan dengan iPod Socks. Marques Brownlee, YouTuber ulasan teknologi yang salurannya memiliki 20 juta pelanggan, mentweet bahwa produk ini "terasa seperti tes lakmus bagi orang-orang yang akan membeli/membela apa pun yang dirilis Apple," mengkritik harga yang tinggi. Banyak komentar teratas di bawah postingan di subreddit r/Apple juga sama-sama kritis. "Kupikir ini parodi," kata satu... Postingan Apple Membingungkan Beberapa Penggemar Dengan Tas Selempang iPhone Rajut Seharga $230 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Topline Apple memperkenalkan kantong iPhone rajut selempang baru pada hari Selasa, membuat konsumen terkejut karena harganya yang mahal—antara $150 dan $230 tergantung ukuran talinya—meskipun produk ini dibuat bekerja sama dengan Issey Miyake, merek desainer Jepang yang juga ada di balik turtleneck khas Steve Jobs. Beberapa konsumen mengkritik harga yang tinggi. (Foto oleh Costfoto/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Fakta Utama Apple mengumumkan pada hari Selasa bahwa iPhone Pocket akan diluncurkan pada hari Jumat, dengan kantong rajut tersedia dalam desain tali pendek dengan delapan warna seharga $149.95 dan desain tali panjang, dibuat dalam tiga warna, seharga $229.95. Produk ini terinspirasi dari konsep Issey Miyake tentang "selembar kain," di mana pakaian dipotong dari tabung kain besar yang sudah dijahit sebelumnya, yang menciptakan tampilan seragam dan meminimalkan limbah. Apple mengatakan produk ini "lahir dari ide menciptakan kantong tambahan," menyatakan bahwa produk ini dapat dipakai menyilang badan, digenggam atau diikatkan pada tas, dan kantong ini cocok untuk model iPhone apa pun. Kantong ini hanya akan tersedia untuk rilis terbatas dan hanya akan tersedia di beberapa toko Apple di seluruh dunia dan di toko online perusahaan. Beberapa konsumen membandingkan iPhone Pocket dengan iPod Socks, kantong rajut serupa yang diperkenalkan Apple pada tahun 2004, meskipun dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu $29 untuk paket berisi enam. Kritik Utama Beberapa konsumen mengkritik harga yang tinggi dan membandingkan produk ini secara tidak menguntungkan dengan iPod Socks. Marques Brownlee, YouTuber ulasan teknologi yang salurannya memiliki 20 juta pelanggan, mentweet bahwa produk ini "terasa seperti tes lakmus bagi orang-orang yang akan membeli/membela apa pun yang dirilis Apple," mengkritik harga yang tinggi. Banyak komentar teratas di bawah postingan di subreddit r/Apple juga sama-sama kritis. "Kupikir ini parodi," kata satu...