Apple Membingungkan Beberapa Penggemar Dengan Tas Selempang iPhone Rajutan Seharga $230

Apple memperkenalkan kantong iPhone rajut yang bisa dipakai menyilang pada hari Selasa, mengejutkan konsumen dengan harga yang mahal—antara $150 dan $230 tergantung ukuran talinya—meskipun produk ini dibuat dalam kolaborasi dengan Issey Miyake, merek desainer Jepang yang juga berada di balik turtleneck khas Steve Jobs.
Beberapa konsumen mengkritik harganya yang tinggi. (Foto oleh Costfoto/NurPhoto via Getty Images)
Apple mengumumkan pada hari Selasa bahwa iPhone Pocket akan diluncurkan pada hari Jumat, dengan kantong rajut tersedia dalam desain tali pendek dengan delapan warna seharga $149,95 dan desain tali panjang, dibuat dalam tiga warna, seharga $229,95.
Produk ini terinspirasi dari konsep Issey Miyake tentang "sepotong kain," di mana pakaian dipotong dari tabung kain besar yang sudah dijahit sebelumnya, yang menciptakan tampilan seragam dan meminimalkan limbah.
Apple mengatakan produk ini "lahir dari ide menciptakan kantong tambahan," menyatakan bahwa produk ini dapat dipakai menyilang di badan, digenggam atau diikatkan pada tas, dan kantong ini cocok untuk semua model iPhone.
Kantong ini hanya akan tersedia untuk rilis terbatas dan hanya akan tersedia di beberapa toko Apple di seluruh dunia dan di toko online perusahaan.
Beberapa konsumen membandingkan antara iPhone Pocket dan iPod Socks, kantong rajut serupa yang diperkenalkan Apple pada tahun 2004, meskipun dijual dengan harga yang jauh lebih murah yaitu $29 untuk paket berisi enam buah.
Beberapa konsumen mengkritik harga yang tinggi dan membandingkan produk ini secara tidak menguntungkan dengan iPod Socks. Marques Brownlee, YouTuber ulasan teknologi yang salurannya memiliki 20 juta pelanggan, mentweet bahwa produk ini "terasa seperti tes lakmus bagi orang-orang yang akan membeli/membela apa pun yang dirilis Apple," mengkritik harganya yang tinggi. Banyak komentar teratas di bawah postingan di subreddit r/Apple juga kritis. "Kupikir ini parodi," tulis satu pengguna, dengan yang lain menjawab mereka "sepenuhnya mengharapkan ini mengarah ke artikel The Onion." Yang lain mengejek harga yang mahal: "Hanya $150 untuk sepotong kain? Itu penawaran murah." Publikasi teknologi The Verge mengkritik produk ini sebagai versi "sok" dari iPod Socks, mencatat bahwa mantan CEO Apple Steve Jobs "cukup bijaksana untuk mengolok-olok iPod Socks seharga $29 sebagai 'produk revolusioner baru'" ketika dia mengumumkan peluncurannya pada tahun 2004. Pada peluncuran iPod Socks, Jobs bercanda tentang produk tersebut dan berkelakar bahwa produk itu akan "menjaga iPod Anda tetap hangat di hari-hari dingin" yang disambut tawa dari hadirin.
