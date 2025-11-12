Podcast 'Welcome To The Party' Membuka Narasi Baru Dalam Olahraga Wanita

Abby Wambach (kiri), Billie Jean King (tengah), dan Julie Foudy (kanan) adalah pembawa acara bersama 'Welcome to the Party' di mana mereka menciptakan komunitas dan percakapan seputar olahraga wanita melalui wawancara dan diskusi. WELCOME TO THE PARTY

Baik Abby Wambach dan Julie Foudy duduk di kursi yang sama tempat mereka merekam podcast mereka setiap minggu. Tetapi kali ini, mereka tidak mengenakan topi mereka sebagai pemain sepak bola atau investor klub NWSL, mereka bersatu kembali dalam panggilan Zoom menceritakan kisah tentang bagaimana mereka memulai podcast terbaru mereka, " Welcome to the Party. "

Bersama dengan dua bintang sepak bola tersebut, mereka juga menjadi pembawa acara bersama podcast mingguan mereka dengan ikon tenis, Billie Jean King. Ketiga pembawa acara ini tidak hanya memiliki banyak penghargaan atas nama mereka, tetapi sekarang, mereka telah bergabung dengan sisi media karena mereka menciptakan platform mereka sendiri untuk menampilkan semua tingkatan olahraga wanita.

Bergabung untuk Memulai Sesuatu yang Baru

Pada awal musim NWSL 2025, Wambach memberi tahu istrinya, "Saya pikir saya ingin kembali ke olahraga wanita dengan cara tertentu," saat mereka dalam perjalanan ke pertandingan Angel City FC.

Ironisnya, Foudy dan King sudah memiliki rencana untuk memulai podcast dan ketika Wambach bersatu kembali dengan mereka di suite, itu adalah kecocokan yang sempurna.

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 30 MARET: Billie Jean King, mantan pemain tenis nomor 1 dunia berbicara saat pendiri Angel City FC dihormati pada babak pertama selama pertandingan NWSL antara Angel City FC dan Seattle Reign di Stadion BMO pada 30 Maret 2025 di Los Angeles, California. (Foto oleh Harry How/NWSL via Getty Images) NWSL via Getty Images

"Saya memiliki banyak hal untuk disembuhkan dan ketika saya pergi ke pertandingan Angel City pertama tahun lalu, ada sesuatu dalam tubuh saya yang rileks untuk pertama kalinya," kata Wambach kepada Forbes. "Saya pikir banyak orang merasakan hal itu ketika mereka pergi ke acara olahraga wanita di mana mereka berada di tempat umum dan itu adalah pengingat bahwa kita semua dapat berkumpul bersama, terlepas dari di mana kita berdiri secara politik dan percaya pada sesuatu."

Bagi Foudy, persahabatannya dengan King sudah berlangsung lebih dari 30 tahun yang lalu karena dia menghormati bintang tenis tersebut sebagai katalisator USWNT mendapatkan gaji yang setara. Foudy kemudian menjadi kapten tim ketika Wambach bergabung pada tahun 2003, hanya setahun sebelum Foudy pensiun pada Desember 2004.

"Hal yang sangat keren adalah bahwa apa yang Billie ajarkan kepada saya, kemudian saya teruskan kepada Abby, Abby kemudian meneruskannya kepada Alex, dan Alex meneruskannya kepada generasi berikutnya," kata Foudy. "Dia [King] adalah orang yang memberi saya keberanian untuk berdiri dan berbicara sejak dulu dan hal yang sangat keren tentu saja adalah bahwa itu bukan hanya tenis atau sepak bola, Billie Jean telah menjadi benang merah melalui semua olahraga wanita. Dia sangat bersemangat di usia 81 tahun dan dapat menangkap suara dan ceritanya, secara historis juga, adalah hadiah yang luar biasa, sungguh."

Semua Orang Disambut ke Pesta

Dengan podcast mereka, ketiganya tidak hanya membahas NWSL dan olahraga wanita lainnya, tetapi mereka juga menyoroti cerita-cerita yang tidak selalu dibicarakan di media.

Dengan 'Welcome to the Party,' tidak ada hal tentang olahraga wanita yang tidak dibahas. Tamu mereka berkisar dari Natalie Grabow, yang merupakan wanita tertua yang berkompetisi di Kejuaraan Dunia Ironman, hingga Ali Truwit, yang berkompetisi di Paralimpiade enam minggu setelah serangan hiu, dan Pelatih Kepala Las Vegas Aces Becky Hammon yang memenangkan Kejuaraan WNBA 2025.

Selain keahlian dan wawasan mereka, ketiga orang ini juga adalah tiga teman yang suka bersenang-senang. Bahkan dalam percakapan mendalam mereka dan dalam peran mereka sebagai podcaster, mereka juga berinteraksi dengan penggemar dengan mengadakan pesta menonton di bar yang dimiliki oleh wanita.

"Kami ingin rasanya seperti ketika Anda mendengarkan kami, Anda sedang duduk dan minum kopi dengan teman Anda atau Anda sedang mengobrol di kedai kopi," kata Foudy. "Ada suasana yang sangat baik di kedai kopi. Kami ingin terus membangun komunitas itu dan mengundang orang-orang karena beberapa dari mereka tidak tahu banyak tentang olahraga wanita, tetapi tidak apa-apa, Anda semua juga disambut ke pesta."

Mengganggu Pasar

Sebagai pemain, Wambach bermain untuk USA selama 15 tahun dan merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk USWNT dengan 184 gol. Foudy juga bermain selama 17 tahun dengan USWNT dan merupakan pemain ketiga dengan caps terbanyak dalam sejarah Sepak Bola A.S. dengan 274 penampilan internasional. Dalam tenis, King memegang rekor gelar Wimbledon terbanyak dengan 20 kejuaraan.

Di luar kemampuan atletik mereka, ketiganya juga telah menjadi indikator utama dalam mendobrak hambatan bagi wanita untuk mendapatkan gaji yang setara dalam olahraga mereka.

Pada tahun 1971, King adalah atlet wanita pertama yang menghasilkan lebih dari $100.000 dalam satu tahun dan mengakhiri tahun dengan lebih dari $1,9 juta dalam hadiah uang. Selama bertahun-tahun, USWNT berjuang untuk gaji yang setara dan akhirnya mencapainya pada September 2022 setelah bertahun-tahun dibayar lebih rendah daripada rekan pria mereka.

"Saya pikir kami bertiga telah berkomitmen untuk mengganggu pasar," kata Wambach. "Saat kami bermain, kami mengganggu olahraga wanita dan mencoba untuk menumbuhkannya sebanyak mungkin. Sekarang dalam masa pensiun kami, kami juga mencoba untuk mendorong batas-batas apa yang dapat dicapai olahraga wanita di berbagai bidang selain di lapangan. Saya pikir penting bahwa ketika kami menciptakan cerita-cerita ini, itu diciptakan melalui lensa mata seorang wanita. Seorang wanita yang memiliki pengalaman dalam bermain olahraga dan cara cerita-cerita itu diceritakan sangat penting."