Amundi senilai €2,3 triliun akan meluncurkan produk investasi Bitcoin

Poin-Poin Penting
- Amundi, dengan aset kelolaan sebesar €2,3 triliun, sedang bersiap untuk memasuki pasar crypto ETF.
- Langkah ini sejalan dengan pengakuan terbaru Amundi terhadap aset digital seperti Bitcoin sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas tentang ketahanan terhadap inflasi dan diversifikasi portofolio.
Amundi, pengelola aset terkemuka di Eropa dengan aset kelolaan sebesar €2,3 triliun, sedang bersiap untuk memasuki pasar Bitcoin ETN, menurut The Big Whale, media Prancis yang berfokus pada kripto.
Langkah ini sejalan dengan pandangan terbaru Amundi tentang Bitcoin sebagai potensi penyimpan nilai dan aset lindung nilai makro di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Pengelola aset tersebut telah memperluas penawaran ETF-nya dengan produk leverage baru yang memenuhi syarat untuk rekening dengan keuntungan pajak di Eropa.
Pelaku institusional di seluruh Eropa semakin mengeksplorasi eksposur Bitcoin melalui ETF yang diregulasi, dipengaruhi oleh aktivitas dana kedaulatan di Eurozone yang menandakan penerimaan yang lebih luas terhadap aset digital dalam keuangan tradisional.
