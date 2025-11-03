Dunia kripto kembali memanas. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut dan tak terhitung proyek baru, beberapa nama membuktikan bahwa mereka memiliki daya tahan. Dengan momentum Bitcoin yang stabil dan altcoin yang kembali menarik perhatian, 2025 akan menjadi tahun penentu bagi para trader cerdas.

Di antara nama-nama yang membuat gelombang, BlockDAG (BDAG) dengan cepat menjadi salah satu proyek blockchain yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Didukung oleh presale besar senilai lebih dari $435 juta dan teknologi hybrid canggih yang menggabungkan keamanan dan skalabilitas, proyek ini menarik perhatian global. Bersamanya, Uniswap (UNI), Pepe (PEPE), dan World Liberty Financial (WLFI) melengkapi daftar singkat kripto terbaik untuk dibeli saat ini menjelang 2025.

1. BlockDAG ($BDAG): Lompatan Berikutnya dalam Blockchain

BlockDAG telah menulis ulang definisi presale yang sukses. Dengan lebih dari $435 juta yang terkumpul dan komunitas global yang kuat dengan 312.000+ pemegang dan 3,5 juta pengguna X1, daya tarik proyek ini tidak terbantahkan. Struktur hibridnya menggabungkan Proof-of-Work (PoW) dengan teknologi Directed Acyclic Graph (DAG), memungkinkan ribuan transaksi simultan antara 2.000 dan 15.000 per detik, jauh melampaui kemampuan blockchain tradisional.

Saat ini, BlockDAG berada dalam batch ke-32 dari presale-nya, dengan harga $0,005, dengan 4,5 miliar koin masih tersedia. Struktur ini memberikan pengguna kejelasan, keadilan, dan kemampuan pelacakan. "Awakening Testnet" proyek ini sudah aktif dan sepenuhnya kompatibel dengan EVM, memungkinkan pengembang Ethereum beralih dengan mudah ke ekosistem BlockDAG. Dengan kemampuan integrasi yang mulus dan komunitas pengembang yang berkembang, BlockDAG siap mempercepat pertumbuhannya dalam ekosistem blockchain yang lebih luas.

Di bawah kepemimpinan CEO Antony Turner, transparansi dan kredibilitas tim bersinar. Didukung oleh audit keamanan dari CertiK dan Halborn, serta didukung oleh kolaborasi pemasaran dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, BlockDAG (BDAG) menggabungkan inovasi teknis dengan jangkauan dunia nyata. Ini bukan hype, ini adalah persiapan. Tidak mengherankan jika proyek ini menempati setiap daftar serius kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

2. Uniswap (UNI): Mereinvensi DeFi untuk 2025

Bahkan setelah bertahun-tahun memimpin perdagangan terdesentralisasi, Uniswap masih terus berkembang. Upgrade terbarunya, Uniswap v4, yang sekarang beroperasi di blockchain Celo, berfokus pada pengurangan biaya dan menawarkan pengembang lebih banyak kontrol dengan fitur baru "Hooks". Ini memungkinkan mereka menyesuaikan pool likuiditas, kemenangan besar untuk fleksibilitas dan pengalaman pengguna.

Pada saat penulisan, UNI diperdagangkan mendekati $6,53, berfluktuasi antara $6,46 dan $6,68 dengan permintaan yang stabil. Analis percaya bahwa harga bisa mencapai level $9 jika kondisi pasar tetap stabil. Dompet whale telah diam-diam mengakumulasi, menandakan kepercayaan yang tumbuh pada model jangka panjang Uniswap.

Dengan dominasi likuiditas dan reinvensi konstan, Uniswap tetap menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini bagi siapa pun yang bertaruh pada pertumbuhan DeFi di masa depan dan aksesibilitas on-chain.

3. Pepe (PEPE): Meme yang Menolak Memudar

Pepe (PEPE) terus menentang ekspektasi. Apa yang dimulai sebagai lelucon internet kini membawa pengakuan serius. Dalam kejutan tak terduga, Grayscale menambahkan PEPE ke ETF kripto multi-aset dengan alokasi hampir 0,8%, pengakuan langka atas daya tahannya.

Pada sekitar $0,00000714, PEPE menunjukkan volatilitas dan ketahanan. Volume perdagangan naik 70% bulan ini, dengan akumulasi whale yang kuat di dekat level dukungan sekitar $0,00000709. Untuk koin meme, itu stabilitas yang mengesankan.

Sementara volatilitas PEPE membuat trader tetap waspada, visibilitas konsisten dan pengaruh budayanya mengamankan posisinya sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini untuk momentum jangka pendek dan keterlibatan jangka panjang.

4. World Liberty Financial (WLFI): Kartu Liar Politik

Jika Anda mencari proyek yang menggabungkan kripto dengan kontroversi, World Liberty Financial (WLFI) cocok untuk itu. Terkait dengan anggota keluarga Trump, WLFI memposisikan dirinya sebagai bagian dari ekosistem "keuangan kebebasan" dan berkembang dengan perhatian media.

Proyek ini baru-baru ini membakar 175 juta token WLFI (bernilai sekitar $26,7 juta) untuk mengurangi pasokan dan meningkatkan stabilitas nilai. Harga saat ini berada di sekitar $0,14, dengan lonjakan sesekali hingga $0,21.

Meskipun kontroversial, WLFI terus menarik perhatian dengan pembicaraan tentang stablecoin USD1 yang akan datang dan fitur DeFi yang diperluas. Ini tetap menjadi entri spekulatif berisiko tinggi dalam daftar kripto terbaik untuk dibeli saat ini, didorong oleh kelangkaan dan buzz sosial.

BlockDAG: Pilihan Investasi Kripto Terkemuka

Setiap proyek memiliki narasi. Uniswap terus menyempurnakan infrastruktur DeFi. Pepe berkembang dengan kekuatan komunitas dan energi budaya. WLFI memanfaatkan spektakel politik dan kelangkaan. Tetapi BlockDAG mengalahkan semuanya dengan menggabungkan inovasi asli dengan kesuksesan yang dapat diverifikasi.

Jarang melihat proyek mengumpulkan lebih dari $435 juta sebelum peluncuran, membangun jaringan yang berfungsi, dan mempertahankan transparansi kepemimpinan penuh sebelum listing. Perpaduan arsitektur PoW dan DAG mengatasi tantangan terbesar blockchain: mencapai kecepatan, skalabilitas, dan keamanan secara bersamaan.

Dengan peluncuran mainnet yang akan datang pada 10 Februari 2026, operasi yang diaudit, dan komunikasi yang jelas, BlockDAG tidak hanya menjanjikan kinerja, tetapi memberikannya. Bagi trader dan pengembang, BDAG bukan spekulasi. Ini adalah peluang terstruktur yang mendefinisikan ulang seperti apa proyek blockchain yang sukses di 2025.

Itulah mengapa, ketika orang berbicara tentang kripto terbaik untuk dibeli saat ini, BlockDAG tidak hanya bergabung dalam daftar; ia memimpinnya.

