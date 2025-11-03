BursaDEX+
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang untuk 2025: Mengapa BlockDAG, Uniswap, Pepe, dan WLFI Memimpin Perlombaan

Oleh: Coindoo
2025/11/03 20:00
Dunia kripto kembali memanas. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut dan tak terhitung proyek baru, beberapa nama membuktikan bahwa mereka memiliki daya tahan. Dengan momentum Bitcoin yang stabil dan altcoin yang kembali menarik perhatian, 2025 akan menjadi tahun penentu bagi para trader cerdas.

Di antara nama-nama yang membuat gelombang, BlockDAG (BDAG) dengan cepat menjadi salah satu proyek blockchain yang paling banyak dibicarakan tahun ini. Didukung oleh presale besar senilai lebih dari $435 juta dan teknologi hybrid canggih yang menggabungkan keamanan dan skalabilitas, proyek ini menarik perhatian global. Bersamanya, Uniswap (UNI), Pepe (PEPE), dan World Liberty Financial (WLFI) melengkapi daftar singkat kripto terbaik untuk dibeli saat ini menjelang 2025.

1. BlockDAG ($BDAG): Lompatan Berikutnya dalam Blockchain

BlockDAG telah menulis ulang definisi presale yang sukses. Dengan lebih dari $435 juta yang terkumpul dan komunitas global yang kuat dengan 312.000+ pemegang dan 3,5 juta pengguna X1, daya tarik proyek ini tidak terbantahkan. Struktur hibridnya menggabungkan Proof-of-Work (PoW) dengan teknologi Directed Acyclic Graph (DAG), memungkinkan ribuan transaksi simultan antara 2.000 dan 15.000 per detik, jauh melampaui kemampuan blockchain tradisional.

Saat ini, BlockDAG berada dalam batch ke-32 dari presale-nya, dengan harga $0,005, dengan 4,5 miliar koin masih tersedia. Struktur ini memberikan pengguna kejelasan, keadilan, dan kemampuan pelacakan. "Awakening Testnet" proyek ini sudah aktif dan sepenuhnya kompatibel dengan EVM, memungkinkan pengembang Ethereum beralih dengan mudah ke ekosistem BlockDAG. Dengan kemampuan integrasi yang mulus dan komunitas pengembang yang berkembang, BlockDAG siap mempercepat pertumbuhannya dalam ekosistem blockchain yang lebih luas.

Di bawah kepemimpinan CEO Antony Turner, transparansi dan kredibilitas tim bersinar. Didukung oleh audit keamanan dari CertiK dan Halborn, serta didukung oleh kolaborasi pemasaran dengan Tim Formula 1® BWT Alpine, BlockDAG (BDAG) menggabungkan inovasi teknis dengan jangkauan dunia nyata. Ini bukan hype, ini adalah persiapan. Tidak mengherankan jika proyek ini menempati setiap daftar serius kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

2. Uniswap (UNI): Mereinvensi DeFi untuk 2025

Bahkan setelah bertahun-tahun memimpin perdagangan terdesentralisasi, Uniswap masih terus berkembang. Upgrade terbarunya, Uniswap v4, yang sekarang beroperasi di blockchain Celo, berfokus pada pengurangan biaya dan menawarkan pengembang lebih banyak kontrol dengan fitur baru "Hooks". Ini memungkinkan mereka menyesuaikan pool likuiditas, kemenangan besar untuk fleksibilitas dan pengalaman pengguna.

Pada saat penulisan, UNI diperdagangkan mendekati $6,53, berfluktuasi antara $6,46 dan $6,68 dengan permintaan yang stabil. Analis percaya bahwa harga bisa mencapai level $9 jika kondisi pasar tetap stabil. Dompet whale telah diam-diam mengakumulasi, menandakan kepercayaan yang tumbuh pada model jangka panjang Uniswap.

Dengan dominasi likuiditas dan reinvensi konstan, Uniswap tetap menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini bagi siapa pun yang bertaruh pada pertumbuhan DeFi di masa depan dan aksesibilitas on-chain.

3. Pepe (PEPE): Meme yang Menolak Memudar

Pepe (PEPE) terus menentang ekspektasi. Apa yang dimulai sebagai lelucon internet kini membawa pengakuan serius. Dalam kejutan tak terduga, Grayscale menambahkan PEPE ke ETF kripto multi-aset dengan alokasi hampir 0,8%, pengakuan langka atas daya tahannya.

Pada sekitar $0,00000714, PEPE menunjukkan volatilitas dan ketahanan. Volume perdagangan naik 70% bulan ini, dengan akumulasi whale yang kuat di dekat level dukungan sekitar $0,00000709. Untuk koin meme, itu stabilitas yang mengesankan.

Sementara volatilitas PEPE membuat trader tetap waspada, visibilitas konsisten dan pengaruh budayanya mengamankan posisinya sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini untuk momentum jangka pendek dan keterlibatan jangka panjang.

4. World Liberty Financial (WLFI): Kartu Liar Politik

Jika Anda mencari proyek yang menggabungkan kripto dengan kontroversi, World Liberty Financial (WLFI) cocok untuk itu. Terkait dengan anggota keluarga Trump, WLFI memposisikan dirinya sebagai bagian dari ekosistem "keuangan kebebasan" dan berkembang dengan perhatian media.

Proyek ini baru-baru ini membakar 175 juta token WLFI (bernilai sekitar $26,7 juta) untuk mengurangi pasokan dan meningkatkan stabilitas nilai. Harga saat ini berada di sekitar $0,14, dengan lonjakan sesekali hingga $0,21.

Meskipun kontroversial, WLFI terus menarik perhatian dengan pembicaraan tentang stablecoin USD1 yang akan datang dan fitur DeFi yang diperluas. Ini tetap menjadi entri spekulatif berisiko tinggi dalam daftar kripto terbaik untuk dibeli saat ini, didorong oleh kelangkaan dan buzz sosial.

BlockDAG: Pilihan Investasi Kripto Terkemuka

Setiap proyek memiliki narasi. Uniswap terus menyempurnakan infrastruktur DeFi. Pepe berkembang dengan kekuatan komunitas dan energi budaya. WLFI memanfaatkan spektakel politik dan kelangkaan. Tetapi BlockDAG mengalahkan semuanya dengan menggabungkan inovasi asli dengan kesuksesan yang dapat diverifikasi.

Jarang melihat proyek mengumpulkan lebih dari $435 juta sebelum peluncuran, membangun jaringan yang berfungsi, dan mempertahankan transparansi kepemimpinan penuh sebelum listing. Perpaduan arsitektur PoW dan DAG mengatasi tantangan terbesar blockchain: mencapai kecepatan, skalabilitas, dan keamanan secara bersamaan.

Dengan peluncuran mainnet yang akan datang pada 10 Februari 2026, operasi yang diaudit, dan komunikasi yang jelas, BlockDAG tidak hanya menjanjikan kinerja, tetapi memberikannya. Bagi trader dan pengembang, BDAG bukan spekulasi. Ini adalah peluang terstruktur yang mendefinisikan ulang seperti apa proyek blockchain yang sukses di 2025.

Itulah mengapa, ketika orang berbicara tentang kripto terbaik untuk dibeli saat ini, BlockDAG tidak hanya bergabung dalam daftar; ia memimpinnya.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.
XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

ZEC, XMR Melonjak Dua Digit Lagi saat Harga BTC Berjuang Di Bawah $102K: Pantauan Akhir Pekan

Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

