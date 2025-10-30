21Shares Kini Menawar untuk HYPE ETF saat Bitwise Solana ETF Melonjak

Dalam langkah yang mencerminkan meningkatnya minat Wall Street terhadap cryptocurrency alternatif, manajer aset 21Shares berencana meluncurkan exchange-traded fund (ETF) yang terkait dengan token di balik Hyperliquid, protokol terdesentralisasi untuk perdagangan futures perpetual. ETF yang akan datang ini bertujuan untuk memanfaatkan popularitas token DeFi dan aset berbasis blockchain yang terus berkembang, menandakan dorongan institusional yang lebih luas ke pasar kripto dan produk keuangan inovatif.

21Shares telah mengajukan ETF yang menargetkan token tata kelola Hyperliquid, dengan Coinbase Custody dan BitGo Trust bertindak sebagai kustodian.

Token Hyperliquid, yang digunakan untuk pembayaran biaya dan menawarkan diskon pada bursa terdesentralisasi (DEX), telah memperoleh nilai selama tahun lalu di tengah peningkatan penggunaan.

Pengajuan ini mengikuti proposal Spot Hyperliquid ETF Bitwise baru-baru ini, menunjukkan minat yang kuat pada aset keuangan terdesentralisasi (DeFi) di kalangan investor institusional.

Sementara itu, Solana Staking ETF (BSOL) Bitwise melonjak hingga lebih dari $72 juta dalam volume perdagangan pada hari kedua, mencerminkan permintaan yang kuat untuk produk yield berbasis blockchain.

Pemain institusional lainnya, seperti Grayscale, juga memasuki ruang staking ETF, menggarisbawahi keterlibatan mainstream yang meningkat dengan aset kripto.

Manajer aset 21Shares menargetkan token Hyperliquid dengan proposal ETF baru

Seiring Wall Street semakin merangkul cryptocurrency alternatif, manajer aset 21Shares sedang mempersiapkan peluncuran ETF yang berfokus pada token Hyperliquid, aset DeFi yang terkait dengan protokol futures terdesentralisasi dan blockchain. Perusahaan tersebut mengajukan dokumen yang diperlukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) pada hari Rabu, meskipun detail tentang ticker yang diusulkan dan biaya tetap belum diungkapkan. Coinbase Custody dan BitGo Trust telah ditunjuk sebagai kustodian untuk dana tersebut, menandakan dukungan institusional yang kuat.

Inisiatif ini mengikuti proposal ETF serupa dari Bitwise, yang mengumumkan ETF Hyperliquid (HYPE) mereka sendiri bulan lalu. Token Hyperliquid digunakan pada bursa terdesentralisasinya untuk memberikan diskon dan memfasilitasi pembayaran biaya, dan nilainya telah meningkat selama tahun lalu seiring dengan popularitas platformnya yang terus meningkat.

Investor AS menunjukkan antusiasme yang jelas untuk ETF yang melacak altcoin yang volatil dan token DeFi, tercermin dalam peluncuran sukses baru-baru ini. ETF Solana (SOL) baru dari Bitwise, misalnya, melihat volume perdagangan yang luar biasa hanya beberapa hari setelah debut, menyoroti selera yang berkembang untuk produk investasi kripto yang inovatif.

Bitwise Solana Staking ETF mencapai volume perdagangan yang signifikan

Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) menutup hari kedua perdagangannya pada hari Rabu dengan volume lebih dari $72 juta. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas menggambarkan angka tersebut sebagai "angka yang sangat besar," menekankan bahwa aktivitas tinggi seperti itu pada hari kedua adalah langka, karena kebanyakan ETF cenderung melihat penurunan volume setelah hype awal.

ETF BSOL diluncurkan bersama dana lain yang berfokus pada blockchain, termasuk ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary Capital. Yang perlu dicatat, ETF SOL Bitwise mencatat volume perdagangan sebesar $55,4 juta pada debutnya, menjadikannya peluncuran ETF kripto terbesar sejauh ini tahun ini.

Sementara itu, Grayscale Investments memperkenalkan ETF Solana Trust dengan fitur staking mereka sendiri (GSOL), yang mengumpulkan volume perdagangan $4 juta pada hari pembukaan—dianggap sebagai angka yang sehat, meskipun relatif sederhana.

Balchunas mencatat, "Tertinggal hanya satu hari sebenarnya sangat besar, dan itu membuat persaingan jauh lebih sulit," menyoroti kecepatan adopsi institusional dan peluncuran produk di ruang ETF kripto.

Seiring aset digital semakin terintegrasi ke dalam portofolio investasi mainstream, pelaku pasar mengamati bagaimana ETF inovatif ini berkembang dan menarik investor institusional dan ritel, menambahkan lapisan lain pada lanskap pasar cryptocurrency yang terus berkembang.

