21Shares Kini Menawar untuk HYPE ETF saat Bitwise Solana ETF Melonjak

Seiring Wall Street semakin merangkul cryptocurrency alternatif, manajer aset 21Shares sedang mempersiapkan peluncuran ETF yang berfokus pada token Hyperliquid, aset DeFi yang terkait dengan protokol futures terdesentralisasi dan blockchain. Perusahaan tersebut mengajukan dokumen yang diperlukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) pada hari Rabu, meskipun detail tentang ticker yang diusulkan dan biaya tetap belum diungkapkan. Coinbase Custody dan BitGo Trust telah ditunjuk sebagai kustodian untuk dana tersebut, menandakan dukungan institusional yang kuat.
Inisiatif ini mengikuti proposal ETF serupa dari Bitwise, yang mengumumkan ETF Hyperliquid (HYPE) mereka sendiri bulan lalu. Token Hyperliquid digunakan pada bursa terdesentralisasinya untuk memberikan diskon dan memfasilitasi pembayaran biaya, dan nilainya telah meningkat selama tahun lalu seiring dengan popularitas platformnya yang terus meningkat.
Investor AS menunjukkan antusiasme yang jelas untuk ETF yang melacak altcoin yang volatil dan token DeFi, tercermin dalam peluncuran sukses baru-baru ini. ETF Solana (SOL) baru dari Bitwise, misalnya, melihat volume perdagangan yang luar biasa hanya beberapa hari setelah debut, menyoroti selera yang berkembang untuk produk investasi kripto yang inovatif.
Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) menutup hari kedua perdagangannya pada hari Rabu dengan volume lebih dari $72 juta. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas menggambarkan angka tersebut sebagai "angka yang sangat besar," menekankan bahwa aktivitas tinggi seperti itu pada hari kedua adalah langka, karena kebanyakan ETF cenderung melihat penurunan volume setelah hype awal.
ETF BSOL diluncurkan bersama dana lain yang berfokus pada blockchain, termasuk ETF Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR) dari Canary Capital. Yang perlu dicatat, ETF SOL Bitwise mencatat volume perdagangan sebesar $55,4 juta pada debutnya, menjadikannya peluncuran ETF kripto terbesar sejauh ini tahun ini.
Sementara itu, Grayscale Investments memperkenalkan ETF Solana Trust dengan fitur staking mereka sendiri (GSOL), yang mengumpulkan volume perdagangan $4 juta pada hari pembukaan—dianggap sebagai angka yang sehat, meskipun relatif sederhana.
Balchunas mencatat, "Tertinggal hanya satu hari sebenarnya sangat besar, dan itu membuat persaingan jauh lebih sulit," menyoroti kecepatan adopsi institusional dan peluncuran produk di ruang ETF kripto.
Seiring aset digital semakin terintegrasi ke dalam portofolio investasi mainstream, pelaku pasar mengamati bagaimana ETF inovatif ini berkembang dan menarik investor institusional dan ritel, menambahkan lapisan lain pada lanskap pasar cryptocurrency yang terus berkembang.
