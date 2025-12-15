Pemenang dan pecundang mingguan pasar kripto – M, ZEC, STORY, JUP

Minggu ini di pasar kripto, kesabaran investor diuji.

Meskipun ada penurunan suku bunga, Bitcoin [BTC] bergerak cukup baik. Ethereum [ETH] menunjukkan pemulihan yang lebih kuat, mengisyaratkan tanda-tanda awal musim altcoin. Di antara ini, beberapa altcoin memuncaki grafik dengan keuntungan dua digit yang besar.

Pemenang mingguan

MemeCore [M] — L1 berbasis meme memimpin keuntungan dengan pemulihan solid

MemeCore [M] memuncaki grafik mingguan dengan lonjakan 42%. Strukturnya menunjukkan sinyal FOMO awal, dengan M mencetak lilin hijau mingguan pertamanya setelah tiga minggu merah berturut-turut, menyusul penurunan brutal sebesar 60%.

Memperbesar, kenaikan ini telah mendorong harga kembali ke kisaran akhir November, yang secara alami menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutannya. Pergerakan mingguan hampir 50% bisa berat, terutama jika momentum mendingin.

Meski begitu, teknikal belum terlalu tegang. RSI mingguan berada di sekitar 60, menunjukkan pergerakan belum overbought. Jika momentum bertahan, M bisa bersiap untuk mendorong kembali ke level $2.

Sumber: TradingView (M/USDT)

Namun, para beruang mulai merayap kembali. Setelah penurunan intraday 6,97%, para penjual tampaknya bersandar kuat pada zona pasokan overhead $1,90–$2,00, menandai resistensi kunci yang belum dibalik M sejak akhir November.

Jika para banteng memainkan ini dengan benar dan mempertahankan garis, short squeeze bisa kembali ke menu, dengan terobosan $2 yang bersih dalam pandangan. Jika tidak, penolakan di sini kemungkinan mengirim harga kembali untuk menguji support yang lebih rendah saat momentum memudar.

Merlin Chain [MERL] — Bitcoin L2 membutuhkan terobosan resistensi untuk memperluas keuntungan

Merlin Chain [MERL] adalah pemenang mingguan terbesar kedua, melonjak 33% dari pembukaan $0,35. Grafik mingguan menunjukkan setup konsolidasi-ke-terobosan buku teks setelah pergerakan menyamping selama delapan minggu.

Mendukung pergerakan ini, data on-chain terlihat solid. Seperti yang dicatat AMBCrypto, keuntungan dua digit MERL didukung oleh basis HODLer yang berkembang, menunjukkan sinyal FOMO awal. Dalam setup ini, momentum masih terlihat konstruktif.

Meski begitu, resistensi $0,50 adalah level kunci yang perlu diperhatikan.

Terobosan bersih di atasnya sangat penting untuk kelanjutannya. Dengan fundamental yang selaras, jebakan beruang di sekitar resistensi tampak semakin mungkin. Secara keseluruhan, MERL membentuk permainan momentum jangka pendek yang kuat jika para banteng mengikuti.

Zcash [ZEC] — Token privasi masih mencari titik terendah

Zcash [ZEC] menempati posisi ketiga dalam daftar pemenang mingguan dengan lonjakan 25%, mendorong harga ke zona infleksi kunci. Ini terjadi setelah tiga minggu memimpin para pecundang, menunjukkan betapa beratnya posisi bearish telah menjadi. Dari sudut itu, pergerakan ini terlihat seperti short squeeze yang bersih. Short terlambat terjebak, dan harga melesat lebih tinggi. Untuk menjaga pergerakan ini tetap sehat, ZEC kemungkinan perlu bergerak menyamping selama minggu depan alih-alih bergerak vertikal penuh. Jika basis itu bertahan, ZEC bisa mulai bekerja kembali menuju level tinggi sebelumnya dan bahkan mencoba resistensi $70. Dalam jangka pendek, permainannya terlihat seperti konsolidasi dulu, terobosan kemudian setelah short yang tersisa dibersihkan. Pemenang penting lainnya Di luar koin utama, roket altcoin mencuri perhatian minggu ini. FOLKS [FOLKS] memimpin dengan lonjakan besar 287%, diikuti oleh NUMINE TOKEN [NUMI] naik 187%, dan Pippin [PIPPIN] melengkapi papan peringkat dengan keuntungan kuat 98%.

Pecundang mingguan

Story [IP] — Token Layer-1 menghapus semua keuntungan mingguan sebelumnya

Story [IP] memimpin pecundang minggu ini, turun 10%. Dalam pita risk-off, penurunan semacam itu biasanya terlihat dapat dikelola, terutama dengan L1 secara luas melihat arus on-chain mengering.

Tapi grafik IP menceritakan kisah yang lebih kasar. Struktur mingguan sangat bearish, mencetak lilin merah ketujuh berturut-turut sejak turun di bawah $6 pada pertengahan Oktober, menunjukkan tanda-tanda kapitulasi yang jelas.

Dari sini, penyapuan level $1 sangat mungkin terjadi.

Sumber: TradingView (IP/USDT)

Dari perspektif teknis, RSI berada di sekitar 38, belum terlalu oversold, yang menunjukkan masih ada ruang untuk penurunan. Dengan beruang yang mengendalikan, sulit untuk melihat banteng memasang pertahanan yang berarti untuk saat ini.

Jupiter [JUP] — DEX berbasis Solana gagal mempertahankan level support kunci

Jupiter [JUP] menempati posisi pecundang mingguan terbesar kedua, turun 9,17% dari pembukaan $0,22. Seperti IP, JUP mengalami arus keluar yang persisten dan sekarang turun sekitar 50% dari level tinggi akhir November di $0,44.

Jadi, apakah tekanan sisi jual mereda? Tidak juga. Grafik mingguan masih menunjukkan struktur yang dikendalikan beruang, dengan banteng berulang kali gagal mempertahankan support kunci—menandakan penjual masih condong masuk.

Bahkan setelah lonjakan singkat 4% pada akhir November, banteng tidak bisa mengubah $0,25 menjadi support. Penolakan itu mendorong harga lebih rendah, dan dalam setup ini, JUP tetap berisiko tinggi turun di bawah $0,20 berikutnya jika beruang tetap mengendalikan.

The Graph [GRT] — Protokol data menunjukkan kendali beruang yang jelas

The Graph [GRT] menempati posisi ketiga di antara pecundang mingguan, turun 9%. Sementara GRT dan JUP keduanya terjebak di bawah tekanan bearish dan berjuang untuk mempertahankan support, grafik GRT masih terlihat sedikit lebih konstruktif.

Sejak Q3, banteng telah membuat dua upaya basis yang jelas. Yang pertama sekitar $0,08, kemudian mendekati $0,07. Setiap kali, beruang mendorong harga kembali turun, menyeret GRT lebih dalam ke koreksi.

Meski begitu, tidak seperti JUP, pembeli masih mempertahankan penurunan, memberikan GRT sedikit keunggulan. Jika ini bertahan, fase akumulasi yang lebih berat bisa menjadi langkah berikutnya. Untuk saat ini, volume adalah indikator kunci yang perlu diperhatikan.

Pecundang penting lainnya

Di pasar yang lebih luas, volatilitas penurunan melanda dengan keras.

Legacy Token [LGTC] memimpin pecundang dengan penurunan tajam 66%, diikuti oleh OKZOO [AIOT] turun 64%, dan Pieverse [PIEVERSE] turun 52% saat momentum tajam mendingin.

Kesimpulan

Minggu ini seperti roller coaster. Pompa besar, penurunan tajam, dan aksi tanpa henti. Seperti biasa, tetap tajam, lakukan riset Anda sendiri, dan berdagang dengan cerdas.

Pemikiran Akhir

MemeCore [M], Merlin Chain [MERL], Zcash [ZEC] memimpin minggu ini dalam keuntungan.

Story [IP], Jupiter [JUP], The Graph [GRT] mengalami penurunan signifikan.