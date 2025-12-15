Ethereum (ETH) Pengaturan Wyckoff Menandakan Terobosan $10K Setelah Rotasi Paus

Crypto whale 0x9F61 merotasi hampir $180M dari Bitcoin ke Ethereum, menandakan kepercayaan whale yang meningkat terhadap ETH.

ETH sedang konsolidasi di bawah resistensi kunci $3.400, dengan risiko penarikan ke arah $3.000 jika ditolak.

Setup akumulasi Wyckoff mengisyaratkan kemungkinan breakout ETH, dengan target jangka panjang di atas $10.000.

Seorang crypto whale terkemuka dengan nama dompet 0x9F61 telah secara konsisten merotasi dana mereka dari Bitcoin ke Ether dengan menukar 502,8 BTC menjadi 14.500 ETH senilai $45,24 juta selama 20 jam terakhir. Ini adalah tanda meningkatnya kepercayaan terhadap Ether karena crypto whale terus menyeimbangkan kembali portofolio mereka.

Sumber: lookonchain

Secara total, whale tersebut telah berhasil mengkonversi 1.969 BTC, yang bernilai $177,9 juta, menjadi 58.149 Ether, yang saat ini bernilai sekitar $181,4 juta. Perdagangan BTC volume besar untuk Ether cenderung menjadi headline di pasar, karena sering mengantisipasi kinerja baik oleh Ethereum.

Baca Juga: Prospek Harga Ethereum: Bisakah ETH Anjlok Menuju $2.400 Berikutnya?

Ethereum Berjuang Sideways Sebelum Potensi Rally

Namun, analis kripto, Ted, mengungkapkan bahwa Ethereum (ETH) sedang diperdagangkan secara sideways. Ini terlihat jelas karena ada sedikit pergerakan atau kekuatan baik ke atas maupun ke bawah. Perlu dicatat bahwa level $3.400 sedang diawasi ketat oleh trader dan analis karena masih menjadi titik resistensi utama.

Sumber: Ted

Jika Ethereum tidak mampu menembus di atas $3.400 dengan sukses, maka kemungkinan pengujian ulang area support $3.000 menjadi jauh lebih mungkin. Menembus melewati titik kritis ini bisa dengan cepat menyalakan optimisme baru di pasar. Investor mengawasi arah pasar berikutnya pada level-level kritis ini.

Setup Wyckoff Ethereum Menandakan Breakout Di Atas $10.000

Selanjutnya, analis kripto lain, Merlijn The Trader, menekankan bahwa Ethereum memberikan masterclass klasik dalam trading menggunakan prinsip-prinsip Wyckoff, dengan pola akumulasi yang begitu jelas. Setelah fase spring yang kuat, yang mendistribusikan kembali paru-paru lemah, pengujian ulang pada level superior mengkonfirmasi bahwa momentum penjualan hampir sepenuhnya diambil. Saat ini, titik support terakhir untuk ETH sedang dipertahankan.

Sumber: Merlijn The Trader

Jika pola yang sangat diantisipasi ini terwujud, Ethereum bisa memasuki markup vertikal Fase E, memicu momentum ke atas yang kuat. Teknikal dengan bersemangat melacak target ambisius di atas $10.000 saat pasar secara keseluruhan bangun dari tidur panjang konsolidasi. Bukan rahasia lagi bahwa rencana tersebut dirinci dengan sangat detail, dengan semua orang mengawasi pergerakan besar berikutnya ke atas.

Baca Juga: Ethereum Mengincar $3550 saat ETH Mengikuti Momentum Bitcoin Melintasi Level Kunci