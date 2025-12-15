Pertukaran Bitcoin-ke-Ethereum meningkat di tengah meningkatnya selera risiko – Bagaimana sekarang?

Setelah mencoba breakout beberapa hari yang lalu, Ethereum menghadapi penolakan di level $3,4k dan turun ke level terendah lokal $3045.

Pada saat penulisan ini, Ethereum [ETH] diperdagangkan di $3.118 setelah kenaikan kecil 0,03% pada grafik harian dan kenaikan 2,5% pada grafik mingguan. Di tengah penarikan pasar ini, investor mengambil kesempatan untuk mengakumulasi dengan harga diskon.

Whale berotasi, menukar 1969 BTC menjadi 58.149 ETH

Dengan crypto dalam tren penurunan yang berkepanjangan, modal signifikan telah berotasi dari Bitcoin ke aset crypto lainnya.

Faktanya, modal yang masuk ke Bitcoin [BTC] telah turun dari puncak Juli sebesar $62 miliar menjadi hanya $4 miliar.

Di tengah pergeseran ini, Ethereum menjadi penerima manfaat terbesar dengan investor, terutama whale, menjual BTC dan mengakumulasi ETH.

Sumber: Checkonchain

Monitor on-chain mengamati salah satu whale tersebut. Menurut Lookonchain, seorang whale menukar 502,8 BTC lainnya menjadi 14.500 ETH, senilai sekitar $45,24 juta.

Whale ini telah secara agresif menukar BTC menjadi ETH selama beberapa hari terakhir. Hasilnya, whale tersebut telah mengkonversi 1.969 BTC, senilai $177,9 juta, menjadi 58.149 ETH, senilai $181,4 juta.

Ketika whale berotasi dari BTC ke ETH, ini menandakan selera risiko tinggi, menunjukkan mereka bersedia mengambil risiko lebih besar untuk pengembalian masa depan yang lebih tinggi.

Perilaku pasar seperti ini menunjukkan kepercayaan pada ETH dan penguatan narasi yang diproyeksikan.

Permintaan ETH pulih

Dengan Ethereum melihat pergeseran sentimen pasar, permintaan untuk altcoin ini telah melonjak secara signifikan.

Dengan demikian, Premium Pasar Dana Ethereum telah bertahan positif selama dua hari berturut-turut, untuk pertama kalinya dalam hampir dua minggu.

Sumber: CryptoQuant

Biasanya, ketika premium pasar tetap positif, ini menunjukkan bahwa investor telah beralih ke akumulasi ETH secara agresif melalui dana.

Dengan demikian, pembeli bersedia membayar lebih dari nilai sebenarnya ETH, tanda jelas bullishness gaya institusional.

Sebagai hasil dari akumulasi agresif ini, Netflow Exchange Ethereum telah tetap negatif selama lima hari berturut-turut.

Faktanya, pada waktu penulisan, Netflow altcoin adalah -32k ETH, menunjukkan penarikan daripada deposit, tanda jelas akumulasi spot yang agresif.

Sumber: CryptoQuant

Secara historis, arus keluar exchange yang lebih tinggi telah mempercepat momentum ke atas dengan meningkatkan kelangkaan, sering kali menjadi pendahuluan untuk harga yang lebih tinggi.

Apakah permintaan cukup untuk mempertahankan pemulihan?

Sementara permintaan ETH dari whale dan dana telah pulih, pasar tetap bearish secara struktural. Akibatnya, permintaan menjadi tidak memadai untuk mengatasi kesenjangan pasar.

Faktanya, momentum penurunan Ethereum terus menguat. Directional Movement Index (DMI) turun ke wilayah oversold, memasuki zona negatif di -3, menunjukkan dominasi bearish.

Sumber: TradingView

Kondisi pasar seperti ini menempatkan ETH dalam posisi bearish dan dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut. Kelanjutan kondisi pasar ini dapat menyebabkan ETH kehilangan dukungan $3k dan turun ke $2,8k.

Namun, jika pembeli mempertahankan akumulasi, ETH dapat ditutup di atas EMA20 pada $3121 dan menargetkan EMA50 pada $3288, menandakan pergeseran tren.