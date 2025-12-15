Ancaman Kuantum Bitcoin: Bisakah Komputer Kuantum Membobol Dompet Satoshi Nakamoto dan Membuang 1 Juta BTC?

COINOTAG News, 15 Desember, menyoroti perdebatan tentang apakah komputasi kuantum dapat mengancam keamanan Bitcoin. Diskusi ini mengikuti analisis YouTube yang mengusulkan potensi guncangan dan serangan yang sangat kuat yang menargetkan dana yang terkait dengan Satoshi Nakamoto. Investor Willy Woo memperingatkan bahwa jaringan kemungkinan akan menyerap flash-crash, dengan sebagian besar koin tetap aman dalam jangka pendek.

Mekanisme on-chain menunjukkan sekitar 4 juta BTC yang disimpan di alamat P2PK mengungkapkan kunci publik lengkap saat dibelanjakan, menciptakan eksposur di bawah ancaman kuantum. Format alamat yang lebih baru mengurangi eksposur on-chain dan menghambat derivasi kunci-privat ketika kunci publik tidak diketahui. Perbedaan ini menyoroti praktik keamanan dompet yang berkembang dan penelitian kriptografi yang berkelanjutan.

Sementara perdebatan menandakan kesadaran risiko, peserta pasar tetap fokus pada likuiditas dan sinyal regulasi. Narasi risiko-kuantum memerlukan pemantauan berkelanjutan dan praktik manajemen-kunci yang bijaksana. Dalam jangka pendek, tidak ada kerentanan terverifikasi yang terwujud.