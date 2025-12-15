Kepemilikan Institusional Bitcoin Mencapai ~5,94 Juta BTC, Hampir 30% dari Pasokan yang Beredar — Glassnode

Kata Kunci: Kepemilikan institusional Bitcoin, 5,94 juta BTC institusi, laporan Bitcoin Glassnode, adopsi institusional kripto, pasokan Bitcoin yang beredar

Kepemilikan institusional Bitcoin (BTC) telah melonjak hingga sekitar 5,94 juta BTC, mewakili hampir 30% dari pasokan kripto yang beredar, menurut firma analitik on-chain Glassnode. Data ini mencakup kepemilikan oleh bursa, ETF, perusahaan publik, dan pemerintah, yang menegaskan percepatan adopsi arus utama Bitcoin sebagai aset strategis.

Rincian Kepemilikan Institusional dari Glassnode

Laporan terbaru Glassnode mengungkapkan bahwa institusi kini mengendalikan sebagian besar dari 19,7 juta pasokan Bitcoin yang beredar (dari total batas 21 juta). Pemegang utama meliputi:

Bursa : Platform seperti Binance dan Coinbase memegang jumlah besar untuk kustodi pengguna, berkontribusi pada likuiditas tetapi juga memusatkan beberapa risiko.

: Platform seperti Binance dan Coinbase memegang jumlah besar untuk kustodi pengguna, berkontribusi pada likuiditas tetapi juga memusatkan beberapa risiko. ETF : ETF Bitcoin Spot, seperti IBIT milik BlackRock dan GBTC milik Grayscale, telah mengumpulkan lebih dari 1 juta BTC sejak peluncuran mereka pada 2024, didorong oleh arus masuk institusional melebihi $50 miliar.

: ETF Bitcoin Spot, seperti IBIT milik BlackRock dan GBTC milik Grayscale, telah mengumpulkan lebih dari 1 juta BTC sejak peluncuran mereka pada 2024, didorong oleh arus masuk institusional melebihi $50 miliar. Perusahaan Publik : Perusahaan seperti MicroStrategy (lebih dari 250.000 BTC) dan Tesla memimpin adopsi korporasi, menggunakan Bitcoin sebagai cadangan kas.

: Perusahaan seperti MicroStrategy (lebih dari 250.000 BTC) dan Tesla memimpin adopsi korporasi, menggunakan Bitcoin sebagai cadangan kas. Pemerintah: Entitas termasuk AS (aset yang disita) dan negara seperti El Salvador memegang BTC sebagai cadangan, menambah bobot geopolitik.

Cengkeraman institusional 30% ini menandai pergeseran dari dominasi ritel, dengan Glassnode mencatat peningkatan 20% dalam kepemilikan tersebut dari tahun ke tahun.

Pendorong Akumulasi Bitcoin Institusional

Beberapa faktor memicu tren ini. Kejelasan regulasi, seperti persetujuan ETF AS dan kerangka MiCA Uni Eropa, telah meningkatkan kepercayaan. Tekanan makroekonomi, termasuk inflasi dan penurunan nilai mata uang, memposisikan Bitcoin sebagai "emas digital." Peristiwa halving yang mengurangi pasokan lebih lanjut meningkatkan daya tarik kelangkaan.

Glassnode menyoroti bahwa pembelian institusional sering terjadi selama penurunan harga, menstabilkan harga dan mengurangi volatilitas. "Institusi sedang membentuk kembali ekosistem Bitcoin, mengubahnya menjadi kelas aset yang matang," menurut laporan tersebut.

Implikasi untuk Pasar Bitcoin

Dengan hampir sepertiga BTC yang beredar terkunci di tangan institusi, investor ritel menghadapi pasokan yang tersedia berkurang, berpotensi mendorong harga lebih tinggi selama lonjakan permintaan. Ini bisa mengarah pada peningkatan stabilitas pasar tetapi juga kekhawatiran tentang sentralisasi. Harga Bitcoin naik 2% pasca-laporan, berkisar di $60.000, saat analis memprediksi akumulasi lebih lanjut.

Bagi penggemar kripto, ini menandakan kematangan tetapi menimbulkan pertanyaan tentang desentralisasi. Perusahaan publik seperti MicroStrategy mencontohkan bagaimana kas perusahaan mengintegrasikan BTC, menginspirasi peniruan global.

Prospek Masa Depan

Saat institusi terus mengakumulasi, peran Bitcoin dalam portofolio mungkin berkembang, berpotensi mendorongnya menuju $100.000. Perhatikan arus ETF dan kebijakan pemerintah. Data Glassnode memperkuat evolusi Bitcoin—tetap update tentang kepemilikan institusional Bitcoin dan tren adopsi kripto untuk investasi yang terinformasi.