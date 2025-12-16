Bitcoin Turun Di Bawah $87K Setelah Strategy Membeli 10.645 BTC

Poin Utama

Pada 15 Desember, Bitcoin turun sebesar 2,71%, jatuh di bawah $87.000 dan memicu ketakutan di komunitas

Beberapa ahli percaya bahwa kenaikan suku bunga Jepang memicu ketakutan di komunitas cryptocurrency

Penurunan tajam ini terjadi setelah Strategy mengumumkan akuisisi Bitcoin baru sebanyak 10.645

Bitcoin, cryptocurrency terkemuka, telah mengalami penurunan besar dengan penurunan 2,5%, turun di bawah $86.207,95, menurut CoinMarketCap.

Mengapa Bitcoin Turun?

Menurut CoinMarketCap, cryptocurrency ini diperdagangkan sekitar $86.231 dengan kapitalisasi pasar $1,73 miliar.

Pasar cryptocurrency mengantisipasi ketakutan dari kekhawatiran yang meningkat tentang kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) pada pertemuan 18-19 Desember.

Menurut Van Toan dalam postingan komunitas CoinMarketCap, penurunan tajam harga BTC telah membuka kesenjangan besar di pasar futures Bitcoin CME Group, yang sekarang berada di bawah level $90.300.

Kesenjangan ini, yang terbentuk saat pasar tradisional tutup, mendapat perhatian besar dari para trader karena kinerja masa lalunya.

"Para trader mengawasi zona ini dengan cermat, karena kesenjangan CME secara historis bertindak sebagai magnet yang sering terisi selama aksi harga berikutnya. Jika momentum bullish kembali, area $90K ini bisa menjadi target potensial untuk rebound atau uji dukungan dalam waktu dekat," dinyatakan dalam postingan komunitas.

Bitcoin Anjlok Setelah Michael Saylor Memberikan Peringatan

Setelah likuidasi terbesar pada 10 Oktober, BTC dan seluruh pasar cryptocurrency terus menghadapi tekanan berkelanjutan setelah mencapai puncak di $126.000.

Harga BTC telah turun menjadi sekitar $86.200, yang merupakan penurunan besar dari puncaknya. Penurunan ini terjadi meskipun ada perkembangan regulasi dan adopsi institusional yang meningkat yang dapat menguntungkan pasar.

Kejatuhan di pasar cryptocurrency terbesar ini terjadi setelah Michael Saylor, CEO Strategy, mengeluarkan peringatan besar. Dia memperingatkan bahwa jika perusahaannya, Strategy, dikeluarkan dari indeks saham utama seperti MSCI, hal itu dapat mengakibatkan "kekacauan, kebingungan," dan "konsekuensi yang sangat merugikan."

Strategy dikenal dengan kepemilikan Bitcoin yang besar, yang baru-baru ini berhasil mempertahankan posisinya di indeks Nasdaq 100. Retensi ini telah memberikan sedikit kelegaan bagi para pemegang saham setelah penurunan besar pada sahamnya.

"Penimbunan Bitcoin akan terus berlanjut sampai keluhan berhenti," dinyatakan dalam postingan di X.

Meskipun ada kabar baik ini, masih ada ketakutan di pasar cryptocurrency. Setelah keputusan suku bunga Federal Reserve terbaru, harga Bitcoin terus mengalami gelombang ketidakpastian dengan kondisi yang katastrofik.

Sebelumnya, Michael Saylor menentang proposal baru MSCI yang akan mengecualikan perusahaan dengan lebih dari 50% aset dalam crypto dari kepemilikannya. Dia berpendapat bahwa itu akan bersifat reaktif dan merugikan.

Saylor dan CEO Strategy Phong Le menyatakan dalam surat, "MSCI dapat tunduk pada pandangan jangka pendek reaktif yang kadang-kadang ditunjukkan oleh institusi mapan terhadap inovasi, atau dapat membiarkan indeksnya mencerminkan, secara netral dan setia, era berikutnya dari teknologi keuangan. Jalan yang lebih bijak—untuk MSCI, untuk investor, dan untuk ekonomi yang lebih luas—adalah MSCI tetap netral dan membiarkan pasar menentukan jalannya [perusahaan perbendaharaan aset digital]."

"Menurut pendapat kami, keputusan untuk mengeluarkan MicroStrategy dari indeks MSCI akan memiliki dampak negatif yang terbatas pada MicroStrategy dan Bitcoin karena pengecualian indeks telah lebih dari diperhitungkan dalam harga," kata analis J.P. Morgan Nikolaos Panigirtzoglou.

Di tengah tren penurunan di pasar cryptocurrency, institusi keuangan besar juga menyesuaikan perkiraan mereka untuk Bitcoin. Standard Chartered dilaporkan telah mengurangi setengah prediksi harga Bitcoin akhir tahun 2025, merevisinya turun dari $200.000 menjadi $100.000.

Menjelang crash ini, Strategy telah mengungkapkan akuisisi 10.645 BTC, senilai $980,3 juta dengan harga sekitar $92.098 per bitcoin. Perusahaan ini telah mencapai BTC Yield sebesar 24,9% year-to-date 2025.

