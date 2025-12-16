Penurunan Bitcoin ke $85.800 Menghantam Paus Baru dengan Kerugian saat Pemegang Jangka Pendek Mengakumulasi

Penurunan Bitcoin baru-baru ini ke $85.800 telah menimbulkan kerugian setingkat 2023 pada paus baru yang mengakumulasi lebih dari 1.000 BTC dalam 155 hari terakhir, sementara pemegang jangka pendek aktif membeli saat harga turun di tengah tekanan penjualan berkelanjutan dari investor jangka panjang.

Apa yang Menyebabkan Penurunan Harga Bitcoin ke $85.800?

Penurunan harga Bitcoin ke $85.800 berasal dari aktivitas penjualan yang intensif oleh pemegang jangka panjang dan tekanan makroekonomi, mendorong aset turun hampir 4% dalam 24 jam seperti dilaporkan oleh CoinGecko. Penurunan ini telah mengekspos investor besar baru pada kerugian yang belum terealisasi yang signifikan mirip dengan yang terjadi pada 2023, sementara data on-chain dari CryptoQuant menunjukkan margin untung/rugi -25% untuk dompet yang memperoleh Bitcoin dalam tiga bulan terakhir. Penurunan seperti itu secara historis menandai potensi pembalikan bull run, meningkatkan kerapuhan pasar.

Bagaimana Paus Baru Mengalami Kerugian dalam Penurunan Bitcoin Ini?

Entitas yang telah mengakumulasi lebih dari 1.000 BTC selama 155 hari terakhir kini menghadapi kerugian yang belum terealisasi yang belum pernah terjadi sejak 2023, didorong oleh penurunan harga Bitcoin ke $85.800. Menurut analitik on-chain dari CryptoQuant, margin untung/rugi untuk pembeli baru-baru ini telah turun ke -25%, dengan rentang historis -12% hingga -37% yang sering menandakan pergeseran dalam dinamika pasar bull. Shivam Thakral, CEO BuyUCoin, bursa cryptocurrency India, menjelaskan, "Paus baru yang tenggelam tidak secara otomatis berarti penjualan paksa. Risiko kapitulasi meningkat jika Bitcoin kehilangan level basis biaya kunci untuk pembeli baru-baru ini, terutama di sekitar zona masuk ETF atau institusional." Dia lebih lanjut mencatat bahwa guncangan makroekonomi yang tajam dapat memicu penjualan defensif di antara kelompok-kelompok ini.

Perbedaan ini menyoroti tekanan yang tidak merata di seluruh kelompok investor. Pemegang jangka pendek, didefinisikan sebagai mereka yang memegang aset kurang dari enam bulan, menunjukkan perubahan posisi bersih 30 hari sebesar +768.000 BTC, menunjukkan akumulasi selama penurunan. Sebaliknya, pemegang jangka panjang menunjukkan perubahan bersih -755.000 BTC, mencerminkan distribusi berkelanjutan. Sejak Juli 2025, pasokan yang dikendalikan oleh pemegang jangka panjang telah menurun sekitar 1,78 juta BTC, kini berdiri di 13,68 juta BTC. Sementara itu, pasokan pemegang jangka pendek telah tumbuh sekitar 1,8 juta BTC menjadi 6,28 juta BTC selama periode waktu yang sama.

Thakral menambahkan, "Pergeseran dari pemegang jangka panjang ke pemegang jangka pendek adalah fitur normal dari pasar bull siklus akhir, mencerminkan pengambilan keuntungan dan rotasi modal daripada stres langsung. Tidak seperti siklus sebelumnya, permintaan saat ini lebih luas dan lebih institusional, dengan ETF dan neraca perusahaan menyerap pasokan. Ini terlihat kurang seperti puncak struktural dan lebih seperti fase transfer kekayaan klasik." Dia menekankan bahwa meskipun rotasi ini dapat meningkatkan volatilitas harga jangka pendek, biasanya ini meletakkan dasar untuk konsolidasi pasar menjelang potensi kenaikan lebih lanjut.

Paus lama, yang telah mempertahankan posisi besar untuk periode yang lama, terus mempertahankan keuntungan meskipun ada penurunan saat ini. Pola penjualan selektif ini menggarisbawahi ketahanan pemegang mapan dibandingkan dengan pendatang baru yang terjebak dalam penurunan harga Bitcoin ke $85.800. Pengamat pasar menunjuk pada faktor ekonomi yang lebih luas, termasuk ketidakpastian suku bunga dan ketegangan perdagangan global, sebagai kontributor tekanan berkepanjangan pada harga cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir.

Meskipun tantangan ini, keterlibatan institusional tetap menjadi kekuatan stabilisasi. Exchange-traded funds (ETF) dan perbendaharaan perusahaan semakin memasukkan Bitcoin, memberikan penyangga terhadap volatilitas yang didorong ritel. Data dari berbagai platform analitik, termasuk CryptoQuant, mengungkapkan bahwa arus masuk ETF telah sebagian mengimbangi distribusi dari pemegang jangka panjang, mempertahankan keseimbangan penawaran-permintaan yang seimbang dalam ekosistem.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa Dampak Penurunan Harga Bitcoin ke $85.800 pada Pemegang Jangka Pendek?

Penurunan harga Bitcoin ke $85.800 telah mendorong pemegang jangka pendek untuk mengakumulasi, dengan peningkatan posisi bersih sebesar 768.000 BTC selama 30 hari. Aktivitas pembelian ini melawan tekanan penjualan, karena investor ini melihat penurunan sebagai kesempatan untuk membangun posisi pada harga yang lebih rendah, didukung oleh data on-chain dari CryptoQuant.

Apakah Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Mendapatkan Keuntungan Selama Penurunan Pasar Baru-baru Ini?

Ya, pemegang Bitcoin jangka panjang yang memperoleh aset jauh sebelum siklus saat ini tetap mendapatkan keuntungan meskipun ada penurunan harga ke $85.800. Posisi bersih mereka telah menurun sebesar 755.000 BTC dalam 30 hari karena distribusi strategis, tetapi kepemilikan keseluruhan mencerminkan keuntungan substansial dari apresiasi sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh analitik dari CryptoQuant.

Poin-poin Utama

Paus Baru dalam Kerugian : Akumulator lebih dari 1.000 BTC dalam 155 hari menghadapi kerugian yang belum terealisasi -25%, menggema level 2023 di tengah penurunan harga.

: Akumulator lebih dari 1.000 BTC dalam 155 hari menghadapi kerugian yang belum terealisasi -25%, menggema level 2023 di tengah penurunan harga. Akumulasi Jangka Pendek : Pemegang jangka pendek telah menambahkan 1,8 juta BTC sejak Juli 2025, menandakan kepercayaan pada pemulihan melalui pembelian saat harga turun.

: Pemegang jangka pendek telah menambahkan 1,8 juta BTC sejak Juli 2025, menandakan kepercayaan pada pemulihan melalui pembelian saat harga turun. Distribusi Jangka Panjang: Pemegang veteran sedang melepaskan 1,78 juta BTC, rotasi pasar bull akhir yang tipikal yang mendukung penyerapan permintaan institusional.

Kesimpulan

Penurunan harga Bitcoin ke $85.800 menggarisbawahi transfer kekayaan penting di pasar cryptocurrency, dengan paus baru bergulat dengan kerugian signifikan sementara pemegang jangka pendek memanfaatkan peluang akumulasi. Pengambilan keuntungan investor jangka panjang, seperti yang dijelaskan oleh para ahli seperti Shivam Thakral dari BuyUCoin, mencerminkan dinamika pasar yang matang daripada kesulitan, diperkuat oleh arus masuk institusional dari ETF. Karena indikator on-chain dari CryptoQuant menunjukkan potensi konsolidasi ke depan, tetap memperhatikan isyarat makroekonomi akan menjadi kunci untuk menavigasi volatilitas masa depan dan memposisikan untuk fase pertumbuhan berikutnya dalam trajektori Bitcoin.