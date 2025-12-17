BursaDEX+
Bhutan Menjanjikan $1B dalam Bitcoin untuk Mendukung Pembangunan Gelephu Mindfulness City

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/17 23:43
Bhutan mengumumkan Janji Pengembangan Bitcoin nasional yang akan mengalokasikan hingga 10.000 bitcoin BTC$87.018,43, bernilai sekitar $860 juta pada harga saat ini, untuk mendukung pengembangan Gelephu Mindfulness City.

Komitmen ini menempatkan bitcoin sebagai aset strategis nasional daripada kepemilikan spekulatif, dengan pejabat mengeksplorasi pendekatan yang bertanggung jawab seperti kolateralisasi, strategi perbendaharaan atau kepemilikan jangka panjang untuk mendanai pengembangan sambil mempertahankan nilai, menurut pengumuman melalui email pada hari Rabu.

Keputusan akhir tentang bagaimana aset akan digunakan diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.

Gelephu Mindfulness City adalah wilayah administrasi khusus yang dirancang untuk menggunakan aset digital sebagai cadangan keuangannya, membentuk bagian kunci dari strategi blockchain Bhutan untuk mendiversifikasi ekonominya dan menarik investasi.

Bhutan adalah salah satu penambang bitcoin berdaulat paling awal, mengubah surplus tenaga air menjadi aset digital selama beberapa tahun. Negara ini mengatakan akan terus menggunakan energi bersih berlebih untuk menambang bitcoin tanpa meningkatkan dampak lingkungan.

Janji ini dibangun berdasarkan strategi digital yang lebih luas yang mencakup identitas digital nasional berbasis blockchain, pembayaran berbasis kripto untuk pariwisata dan pedagang, serta pengenalan TER baru-baru ini, token emas yang didukung negara.

Secara keseluruhan, Bhutan melihat upaya-upaya tersebut sebagai perpaduan keuangan digital dengan tata kelola, keberlanjutan dan hasil sosial — terutama untuk generasi muda.

Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2025/12/17/bhutan-commits-up-to-10-000-bitcoin-to-back-new-mindfulness-based-economic-hub

