Lonjakan Awal AS di Atas $90.000

Harga kripto mengalami lonjakan langka lebih tinggi tepat setelah saham AS dibuka untuk perdagangan pada hari Rabu, membawa bitcoin BTC$86.215,93 kembali di atas level $90.000 untuk pertama kalinya sejak akhir pekan lalu.

Di antara kemungkinan katalis bullish adalah kenaikan besar yang berkelanjutan dalam harga logam, dengan perak naik sekitar 5% ke rekor baru di atas $66 per ons. Emas dan tembaga juga masing-masing naik lebih dari 1%.

Saat ini memimpin di pasar prediksi untuk menjadi ketua Federal Reserve berikutnya, Gubernur Fed saat ini Chris Waller memberikan pernyataan dovish, menunjukkan bahwa tingkat dana federal netral berada 50-100 basis poin di bawah level tersebut. Dia menambahkan bahwa AS saat ini mendekati pertumbuhan pekerjaan nol dan bahwa dia tidak mengharapkan pemulihan inflasi.

Menurut data Coinglass, open interest turun dari 669k BTC menjadi 665k BTC sementara harga bergerak lebih tinggi. Ini menunjukkan short sedang menutup posisi daripada leverage baru memasuki pasar. Pergerakan ini tampak seperti reli deleveraging, didorong oleh penutupan posisi short alih-alih long baru yang masuk.

Secara keseluruhan, bitcoin sekarang naik sekitar 3% selama 24 jam terakhir. Para bulls bitcoin dapat dimaafkan atas kegembiraan mereka terhadap pergerakan yang tidak terlalu besar ini. Namun, memori otot selama beberapa minggu terakhir telah melatih penggemar kripto untuk bersiap menghadapi penurunan besar selama hari pasar AS, terutama di sekitar pembukaan. Setiap perubahan berkelanjutan terhadap pola tersebut pasti akan menjadi catatan penting.

Rata-rata pasar saham utama AS hampir tidak berubah di awal sesi mereka dan imbal hasil Treasury AS 10 tahun lebih rendah dua basis poin menjadi 4,15%.