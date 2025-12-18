BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dua transaksi Ethereum besar-besaran baru saja mengalir keluar dari FalconX, dengan Lookonchain mengaitkannya dengan perusahaan treasury ETH BitMine. BitMine Telah Menerima 48.049Dua transaksi Ethereum besar-besaran baru saja mengalir keluar dari FalconX, dengan Lookonchain mengaitkannya dengan perusahaan treasury ETH BitMine. BitMine Telah Menerima 48.049

BitMine Berbelanja Saat Ethereum Turun: Pembelian $140 Juta Terdeteksi On-Chain

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/12/18 14:00
Ethereum
ETH$3,375.32+1.75%
Holo Token
HOT$0.0005269-1.66%
Ambire Wallet
WALLET$0.01184-0.83%

Dua transaksi Ethereum masif baru saja mengalir keluar dari FalconX, dengan Lookonchain menghubungkannya ke perusahaan perbendaharaan ETH BitMine.

BitMine Telah Menerima 48.049 Ethereum Dari FalconX

Dalam postingan baru di X, detektif on-chain Lookonchain telah menunjukkan bagaimana BitMine tampaknya telah memperoleh 48.049 ETH dari hot wallet yang terhubung ke FalconX, sebuah platform perdagangan aset digital institusional.

Koin ditransfer melalui dua transaksi ke dua dompet berbeda. Transfer yang lebih besar melibatkan 31.867 ETH, sementara yang lebih kecil 16.182 ETH. Secara total, token tersebut bernilai sekitar $140,58 juta pada saat ditransaksikan.

Pergerakan ini terjadi ketika Ethereum anjlok bersama dengan sektor cryptocurrency yang lebih luas, dengan harganya turun di bawah level $3.000. Dengan demikian, kemungkinan ini merupakan tanda BitMine membeli saat penurunan.

Awalnya sebuah perusahaan yang fokus pada penambangan Bitcoin, BitMine bertransisi menjadi kendaraan perbendaharaan Ethereum di bawah kepemimpinan ketua Tom Lee pada bulan Juni tahun ini. Sejak itu, perusahaan telah dengan cepat mengakumulasi cryptocurrency dan telah memantapkan dirinya sebagai "Strategy" dari ETH.

Pada hari Senin, BitMine menerbitkan siaran pers yang mengumumkan bahwa kepemilikannya mencapai 3.967.210 ETH. Sejauh ini, perusahaan belum membuat pengumuman resmi tentang pembelian terbaru, tetapi jika dikonfirmasi, ini akan membawa total cadangan melewati tonggak 4 juta ETH.

Perusahaan telah menetapkan target 5% dari total pasokan Ethereum yang beredar. Saat ini, perusahaan masih memiliki jalan panjang sebelum tujuan ini tercapai, tetapi dengan sekitar 3,3% dari pasokan yang sekarang berada di dompetnya, perusahaan tentu telah membuat kemajuan signifikan.

Dengan kepemilikan senilai lebih dari $11 miliar, BitMine adalah pemegang korporat cryptocurrency terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Strategy. Namun tidak seperti perusahaan Michael Saylor, penimbun Ethereum ini memiliki perbendaharaan yang merugi saat ini. Meskipun demikian, jika dua transaksi blockchain tersebut sesuai dengan pembelian, maka ini adalah tanda bahwa BitMine masih berkomitmen untuk mengakumulasi lebih banyak.

Analis komunitas CryptoQuant Maartunn telah membicarakan dalam postingan X tentang bagaimana harga Ethereum telah berubah sejak BitMine memulai akumulasinya. Terlihat dalam grafik bahwa selama periode pembelian awal, ETH mengalami pertumbuhan yang cepat.

Namun jelas, meskipun pembelian terus berlanjut dari perusahaan perbendaharaan, harga aset tersebut pertama kali stagnan kemudian menurun. "Pembelian besar ≠ momentum berkelanjutan," catat analis tersebut.

Harga ETH

Ethereum berhasil melakukan pemulihan ke $3.400 minggu lalu, tetapi koin tersebut sekali lagi mengalami momentum bearish sejak itu, karena harganya telah kembali ke level $2.930.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,375.32
$3,375.32$3,375.32
+0.88%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20