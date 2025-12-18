BitMine Berbelanja Saat Ethereum Turun: Pembelian $140 Juta Terdeteksi On-Chain

Dua transaksi Ethereum masif baru saja mengalir keluar dari FalconX, dengan Lookonchain menghubungkannya ke perusahaan perbendaharaan ETH BitMine.

BitMine Telah Menerima 48.049 Ethereum Dari FalconX

Dalam postingan baru di X, detektif on-chain Lookonchain telah menunjukkan bagaimana BitMine tampaknya telah memperoleh 48.049 ETH dari hot wallet yang terhubung ke FalconX, sebuah platform perdagangan aset digital institusional.

Koin ditransfer melalui dua transaksi ke dua dompet berbeda. Transfer yang lebih besar melibatkan 31.867 ETH, sementara yang lebih kecil 16.182 ETH. Secara total, token tersebut bernilai sekitar $140,58 juta pada saat ditransaksikan.

Pergerakan ini terjadi ketika Ethereum anjlok bersama dengan sektor cryptocurrency yang lebih luas, dengan harganya turun di bawah level $3.000. Dengan demikian, kemungkinan ini merupakan tanda BitMine membeli saat penurunan.

Awalnya sebuah perusahaan yang fokus pada penambangan Bitcoin, BitMine bertransisi menjadi kendaraan perbendaharaan Ethereum di bawah kepemimpinan ketua Tom Lee pada bulan Juni tahun ini. Sejak itu, perusahaan telah dengan cepat mengakumulasi cryptocurrency dan telah memantapkan dirinya sebagai "Strategy" dari ETH.

Pada hari Senin, BitMine menerbitkan siaran pers yang mengumumkan bahwa kepemilikannya mencapai 3.967.210 ETH. Sejauh ini, perusahaan belum membuat pengumuman resmi tentang pembelian terbaru, tetapi jika dikonfirmasi, ini akan membawa total cadangan melewati tonggak 4 juta ETH.

Perusahaan telah menetapkan target 5% dari total pasokan Ethereum yang beredar. Saat ini, perusahaan masih memiliki jalan panjang sebelum tujuan ini tercapai, tetapi dengan sekitar 3,3% dari pasokan yang sekarang berada di dompetnya, perusahaan tentu telah membuat kemajuan signifikan.

Dengan kepemilikan senilai lebih dari $11 miliar, BitMine adalah pemegang korporat cryptocurrency terbesar kedua di dunia, hanya di belakang Strategy. Namun tidak seperti perusahaan Michael Saylor, penimbun Ethereum ini memiliki perbendaharaan yang merugi saat ini. Meskipun demikian, jika dua transaksi blockchain tersebut sesuai dengan pembelian, maka ini adalah tanda bahwa BitMine masih berkomitmen untuk mengakumulasi lebih banyak.

Analis komunitas CryptoQuant Maartunn telah membicarakan dalam postingan X tentang bagaimana harga Ethereum telah berubah sejak BitMine memulai akumulasinya. Terlihat dalam grafik bahwa selama periode pembelian awal, ETH mengalami pertumbuhan yang cepat.

Namun jelas, meskipun pembelian terus berlanjut dari perusahaan perbendaharaan, harga aset tersebut pertama kali stagnan kemudian menurun. "Pembelian besar ≠ momentum berkelanjutan," catat analis tersebut.

Harga ETH

Ethereum berhasil melakukan pemulihan ke $3.400 minggu lalu, tetapi koin tersebut sekali lagi mengalami momentum bearish sejak itu, karena harganya telah kembali ke level $2.930.