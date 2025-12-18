Bitcoin (BTC) Melonjak di Atas $90K Kemudian Anjlok Brutal: Apakah Binance di Balik Manipulasi Ini?

Klaim dari berbagai media sosial telah menuduh bursa mata uang kripto Binance memainkan peran utama dalam dugaan pump and dump, di mana harga $BTC naik menjadi lebih dari $90.000 dan kemudian jatuh kembali ke $87.000 dalam rentang waktu sekitar satu jam. Di mana posisi Bitcoin sekarang?

Manipulasi Bitcoin lagi?

Sumber: TradingView

Grafik 4 jam di atas menunjukkan sumbu lilin yang sempurna yang naik ke level resistensi horizontal $90.340 sebelum langsung turun kembali ke garis tren utama dari tempat ia melonjak.

@NoLimitGains di X membuat salah satu postingan yang paling banyak dilihat dan dikomentari tentang spekulasi bahwa Binance sedang melakukan sesuatu. Penulis ini berpendapat bahwa sementara leverage sebagian besar berada di posisi long, Binance, Wintermute, Coinbase, dan dompet yang terkait dengan ETF melakukan pembelian pasar besar-besaran untuk menarik lebih banyak pembeli long dan memicu FOMO, sebelum membuang semuanya secara berturut-turut dengan cepat, menghapus posisi long yang menggunakan leverage hingga mencapai $385 juta.

Meskipun ini bukan bukti pasti bahwa Binance dan pemain besar lainnya melakukan permainan curang, perilaku harga semacam ini tampaknya tidak hanya acak atau normal. Ini menunjukkan adanya semacam manipulasi, dan pemain uang besar sangat diuntungkan darinya, sambil menjaga harga $BTC tetap rendah.

Penulis lain di X benar-benar menjelaskan apa yang banyak diasumsikan di platform tersebut:

Bitcoin akan membuat langkah besar berikutnya segera

Sumber: TradingView

Grafik harian menunjukkan bahwa harga $BTC akan jatuh menembus bagian bawah bear flag, atau akan menembus level resistensi dan keluar dari bagian atas bear flag. Sementara itu, waktu semakin menipis, karena garis tren naik utama bertemu dengan garis tren turun. Minggu depan salah satu dari keduanya harus memberikan jalan, karena hanya ada beberapa hari sebelum harga mencapai titik pertemuan.

Kenaikan suku bunga BOJ sudah diperhitungkan?

Sumber: TradingView

Grafik mingguan mengungkapkan bahwa harga $BTC masih bertahan meskipun segalanya. Pada hari Jumat, Bank of Japan diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Ini hanya dari 0,5% menjadi 0,75%, tetapi untuk Jepang ini akan menjadi suku bunga tertinggi dalam beberapa dekade.

Di berbagai media sosial, kehancuran diprediksi untuk Bitcoin, mengingat bahwa Jepang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia dan ini akan mengeringkan likuiditas untuk aset berisiko seperti Bitcoin.

Namun, tentu saja berita ini sudah benar-benar diperhitungkan. Mungkin, mengingat bagaimana berita digunakan untuk menggerakkan pasar, akan ada pergerakan besar dalam harga Bitcoin pada hari Jumat, tetapi ini lebih mungkin para pembuat pasar menggunakan berita ini untuk tujuan mereka sendiri.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.