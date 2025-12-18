BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Klaim dari berbagai media sosial telah menuduh bursa mata uang kripto Binance memainkan peran besar dalam dugaan pump and dump, di mana harga $BTC naik hinggaKlaim dari berbagai media sosial telah menuduh bursa mata uang kripto Binance memainkan peran besar dalam dugaan pump and dump, di mana harga $BTC naik hingga

Bitcoin (BTC) Melonjak di Atas $90K Kemudian Anjlok Brutal: Apakah Binance di Balik Manipulasi Ini?

Penulis: CryptodailySumber: Cryptodaily
2025/12/18 19:10
Bitcoin
BTC$96.973,21+1,91%
Major
MAJOR$0,12873+2,68%
pump.fun
PUMP$0,002917+3,77%
Oasis
ROSE$0,01443+0,97%
SPACE
SPACE$0,07532-9,25%

Klaim dari berbagai media sosial telah menuduh bursa mata uang kripto Binance memainkan peran utama dalam dugaan pump and dump, di mana harga $BTC naik menjadi lebih dari $90.000 dan kemudian jatuh kembali ke $87.000 dalam rentang waktu sekitar satu jam. Di mana posisi Bitcoin sekarang?

Manipulasi Bitcoin lagi?

Sumber: TradingView

Grafik 4 jam di atas menunjukkan sumbu lilin yang sempurna yang naik ke level resistensi horizontal $90.340 sebelum langsung turun kembali ke garis tren utama dari tempat ia melonjak.

@NoLimitGains di X membuat salah satu postingan yang paling banyak dilihat dan dikomentari tentang spekulasi bahwa Binance sedang melakukan sesuatu. Penulis ini berpendapat bahwa sementara leverage sebagian besar berada di posisi long, Binance, Wintermute, Coinbase, dan dompet yang terkait dengan ETF melakukan pembelian pasar besar-besaran untuk menarik lebih banyak pembeli long dan memicu FOMO, sebelum membuang semuanya secara berturut-turut dengan cepat, menghapus posisi long yang menggunakan leverage hingga mencapai $385 juta.

Meskipun ini bukan bukti pasti bahwa Binance dan pemain besar lainnya melakukan permainan curang, perilaku harga semacam ini tampaknya tidak hanya acak atau normal. Ini menunjukkan adanya semacam manipulasi, dan pemain uang besar sangat diuntungkan darinya, sambil menjaga harga $BTC tetap rendah.

Penulis lain di X benar-benar menjelaskan apa yang banyak diasumsikan di platform tersebut:

Bitcoin akan membuat langkah besar berikutnya segera

Sumber: TradingView

Grafik harian menunjukkan bahwa harga $BTC akan jatuh menembus bagian bawah bear flag, atau akan menembus level resistensi dan keluar dari bagian atas bear flag. Sementara itu, waktu semakin menipis, karena garis tren naik utama bertemu dengan garis tren turun. Minggu depan salah satu dari keduanya harus memberikan jalan, karena hanya ada beberapa hari sebelum harga mencapai titik pertemuan.

Kenaikan suku bunga BOJ sudah diperhitungkan?

Sumber: TradingView

Grafik mingguan mengungkapkan bahwa harga $BTC masih bertahan meskipun segalanya. Pada hari Jumat, Bank of Japan diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Ini hanya dari 0,5% menjadi 0,75%, tetapi untuk Jepang ini akan menjadi suku bunga tertinggi dalam beberapa dekade.

Di berbagai media sosial, kehancuran diprediksi untuk Bitcoin, mengingat bahwa Jepang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia dan ini akan mengeringkan likuiditas untuk aset berisiko seperti Bitcoin. 

Namun, tentu saja berita ini sudah benar-benar diperhitungkan. Mungkin, mengingat bagaimana berita digunakan untuk menggerakkan pasar, akan ada pergerakan besar dalam harga Bitcoin pada hari Jumat, tetapi ini lebih mungkin para pembuat pasar menggunakan berita ini untuk tujuan mereka sendiri. 

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96.973,04
$96.973,04$96.973,04
+0,21%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21