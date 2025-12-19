Aksi harga SOL tertinggal dari pasar altcoin yang lebih luas: Apakah masa kejayaan Solana sudah berakhir?

SOL tertinggal di belakang beberapa kompetitor altcoin karena aktivitas onchain, biaya, dan pendapatan DApp-nya merosot. Cointelegraph menjelaskan alasannya.

Poin penting:

SOL tertinggal dari pasar altcoin karena penurunan biaya dan pendapatan DApp menandakan permintaan jaringan Solana yang lebih lemah.

Pertumbuhan beralih ke Base, Arbitrum, Polygon, dan BNB Chain, mengurangi peluang pemulihan SOL dalam waktu dekat.

