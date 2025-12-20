Bitcoin Naik Hampir 3% Meski Bank of Japan Naikkan Suku Bunga

Bitcoin (BTC) membidik $88.000 pada hari Jumat setelah bank sentral Jepang menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 30 tahun.

Poin utama:

Bitcoin bergabung dengan futures saham AS yang bergerak lebih tinggi dalam reaksi bullish yang mengejutkan terhadap kenaikan suku bunga Jepang.

Komentator berpendapat bahwa tidak akan ada kenaikan lebih lanjut karena kekuatan ekonomi.

Bitcoin terus membentuk dasar pada kerangka waktu yang lebih panjang.

Arthur Hayes memantau harga BTC, lonjakan yen

Data dari Cointelegraph Markets dan TradingView menunjukkan kenaikan harga BTC sebesar 2,5% dibandingkan pembukaan harian.

Grafik satu jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Sesuai dengan ekspektasi, Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga menjadi sekitar 0,75% pada hari itu, menandai level tertinggi mereka dalam tiga dekade dan mengakhiri periode "uang murah" terbaru negara tersebut.

Dengan latar belakang pelonggaran kebijakan bank sentral global, langkah Jepang menonjol. Meskipun kenaikan tersebut secara nominal merupakan hambatan bagi kripto dan aset berisiko, reaksinya optimis.

"Jangan melawan BOJ: suku bunga riil negatif adalah kebijakan eksplisit," kata Arthur Hayes, mantan CEO bursa kripto BitMEX, kepada pengikut X.

Sumber: Bank of Japan

Hayes adalah salah satu dari beberapa komentator yang melihat kenaikan tersebut pada akhirnya bullish bagi pemegang aset.

Melanjutkan, proyek penelitian Temple 8 Research menandai kebuntuan yang muncul antara ekspektasi pasar dan realitas ekonomi di Jepang.

"Pasar melihat pivot hawkish. Kami melihat batas politik," rangkumnya dalam posting blog minggu lalu.

Temple 8 memprediksi bahwa suku bunga tidak akan naik lagi sebelum 2027 untuk melindungi yen dan menghindari peningkatan pembayaran bunga atas paket stimulus terbaru Jepang senilai $140 miliar.

"Anda tidak bisa menginjak gas (Stimulus Fiskal) sambil menginjak rem (Kenaikan Suku Bunga)," tambah postingan tersebut.

Bitcoin kekurangan "peristiwa kapitulasi sejati"

Grafik satu jam USD/JPY. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Bitcoin dengan demikian bergabung dengan futures saham AS yang bergerak lebih tinggi menjelang pembukaan Wall Street pada hari Jumat.

Pada saat penulisan, futures Nasdaq 100 naik 1,5%, sementara S&P 500 mencari rebound setelah kinerja datar.

Grafik satu jam futures Nasdaq 100. Sumber: Cointelegraph/TradingView

"Dengan partisipasi yang tetap kuat beberapa ukuran sentimen investor bergeser kembali menunjukkan ketakutan, itu adalah latar belakang positif untuk melihat reli di minggu-minggu terakhir tahun ini," perkiraan sumber daya perdagangan Mosaic Asset Company dalam posting blog Kamis.

Grafik S&P 500 bobot sama. Sumber: Mosaic Asset Company

Pada saat yang sama, BTC/USD mencapai level terendah $84.390 di tengah volatilitas menyusul data inflasi AS yang mengejutkan.

Trader tetap sangat berhati-hati, dengan seruan untuk pengujian ulang support lebih lanjut menjadi hal umum di media sosial.

"Bitcoin saat ini sedang membentuk dasar, tetapi prosesnya masih jauh dari selesai," peringatkan platform analitik onchain Checkonchain pada hari itu.

Checkonchain menyoroti $81.000, basis biaya untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot AS, sebagai garis kunci dalam pasir.

Ini menambahkan bahwa pasar belum menyaksikan "peristiwa kapitulasi sejati."

Artikel ini tidak mengandung nasihat investasi atau rekomendasi. Setiap investasi dan langkah perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan. Meskipun kami berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, Cointelegraph tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi apa pun dalam artikel ini. Artikel ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan yang tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Cointelegraph tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang timbul dari ketergantungan Anda pada informasi ini.