Solana Mendominasi Lalu Lintas Blockchain 2025 di Tengah Pertumbuhan ETF dan Konsolidasi Harga

Solana memimpin perhatian blockchain pada tahun 2025 dengan 26,79% dari lalu lintas kategori, didorong oleh keterlibatan pengguna yang tinggi, aktivitas on-chain, dan ETF institusional yang melebihi $900 juta dalam aset. Jaringannya yang dapat diskalakan mendukung DeFi, NFT, dan pembayaran, melampaui pesaing seperti Ethereum dan Base untuk penggunaan dunia nyata.

Solana menguasai 26,79% dari lalu lintas blockchain pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dari Base dan Ethereum, didorong oleh interaksi on-chain yang asli dari pengembang dan pengguna.

Harga SOL mempertahankan support di $128 dalam saluran menurun, mengindikasikan konsolidasi dan potensi kenaikan ke $146 dan seterusnya.

ETF dan ETP Solana institusional mengelola lebih dari $900 juta, dengan ekspansi ke AS, Eropa, dan Brasil meningkatkan adopsi dan likuiditas.

Apa yang Mendorong Perhatian Blockchain Solana pada tahun 2025?

Perhatian blockchain Solana pada tahun 2025 berasal dari keterlibatan pengguna yang kuat dan aktivitas on-chain yang melampaui pesaing. Menurut data CoinGecko, Solana menguasai 26,79% dari lalu lintas kategori, hampir dua kali lipat pangsa Base dan Ethereum. Lonjakan ini mencerminkan fokus Solana pada aplikasi praktis daripada hype, dengan pengembang membangun solusi yang dapat diskalakan dalam DeFi, NFT, dan lainnya.

Bagaimana Kinerja Jaringan Solana Dibandingkan dengan Pesaing?

Desain throughput tinggi Solana memungkinkannya memproses ribuan transaksi per detik dengan biaya minimal, menarik pengguna yang kecewa dengan biaya lebih tinggi Ethereum selama waktu puncak. Pada tahun 2025, metrik on-chain menunjukkan Solana menangani lebih dari 100 juta alamat aktif harian, berdasarkan data dari Dune Analytics. Efisiensi ini mendukung ekosistem yang beragam seperti pembayaran terdesentralisasi dan aplikasi sosial. Para ahli, termasuk analis blockchain Messari Ryan Selkis, mencatat bahwa konsensus proof-of-stake Solana meminimalkan penggunaan energi sambil memaksimalkan kecepatan, menjadikannya ideal untuk operasi skala institusional. Uptime jaringan jangka pendek telah stabil di atas 99%, naik dari pemadaman sebelumnya, menunjukkan peningkatan keandalan untuk adopsi perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa Saja ETF Solana Teratas yang Tersedia pada tahun 2025?

ETF Solana terkemuka pada tahun 2025 meliputi Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL), Fidelity Solana Fund (FSOL), dan REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK), menawarkan investor AS hasil staking hingga 7% per tahun. Opsi Eropa menampilkan 21Shares Solana Staking ETP (ASOL), sementara Hashdex Nasdaq Solana ETF (HSOL.BH) menyediakan dukungan fisik di bursa Bermuda. Produk-produk ini secara kolektif telah mengumpulkan lebih dari $900 juta dalam aset yang dikelola.

Mengapa Harga Solana Berkonsolidasi di Dekat $128 pada tahun 2025?

Token SOL Solana diperdagangkan dalam saluran menurun, dengan bulls mempertahankan level support $128 di tengah volatilitas pasar yang lebih luas. Konsolidasi ini menandakan kelelahan penjual dan akumulasi oleh pembeli institusional, sesuai analisis teknis dari grafik TradingView. Jika menembus lebih tinggi, target di $146, $206, dan $229 dapat terwujud, selaras dengan kumpulan likuiditas historis dan garis tren naik jangka panjang.

Poin-poin Penting

Lonjakan Keterlibatan Pengguna : Pangsa lalu lintas Solana sebesar 26,79% pada tahun 2025 menyoroti aktivitas on-chain yang nyata dalam DeFi dan NFT, melampaui masalah skalabilitas Ethereum.

: Pangsa lalu lintas Solana sebesar 26,79% pada tahun 2025 menyoroti aktivitas on-chain yang nyata dalam DeFi dan NFT, melampaui masalah skalabilitas Ethereum. Pertumbuhan Institusional : ETF seperti BSOL dan QSOL telah menarik $900 juta, dengan peluncuran baru di Brasil melalui Valour Solana (VSOL) memperluas jangkauan global.

: ETF seperti BSOL dan QSOL telah menarik $900 juta, dengan peluncuran baru di Brasil melalui Valour Solana (VSOL) memperluas jangkauan global. Prospek Harga: Mempertahankan support $128 menunjukkan potensi bullish; pantau untuk breakout guna memanfaatkan momentum Solana 2025.

Kesimpulan

Pada tahun 2025, perhatian blockchain Solana didorong oleh aktivitas pengguna yang tak tertandingi, ketahanan teknis, dan lanskap institusional yang berkembang melalui ETF dan ETP. Seiring ekspansi seperti VSOL Valour di Brasil mengintegrasikan Solana lebih dalam ke pasar berkembang, perannya sebagai jaringan berkinerja tinggi semakin solid. Investor harus melacak metrik on-chain dan support harga untuk peluang dalam ekosistem yang berkembang ini, memposisikan portofolio untuk inovasi kripto yang berkelanjutan.

Struktur Teknis dan Perilaku Harga

Solana (SOL) menavigasi pola saluran menurun pada tahun 2025, di mana aksi harga telah stabil di dekat zona support $128. Level ini, diuji beberapa kali tanpa breakdown, mengindikasikan minat pembeli yang kuat dan potensi pembalikan. Indikator teknis, seperti Relative Strength Index (RSI) yang melayang sekitar 45, menunjukkan momentum netral daripada kondisi oversold, memungkinkan konsolidasi yang sehat. Batas bawah saluran bertepatan dengan garis tren naik multi-bulan dari posisi terendah akhir 2024, memberikan konfluensi untuk bulls. Profil volume mengungkapkan tekanan jual yang menurun, dengan lonjakan akumulasi selama penurunan, menunjuk pada partisipasi institusional yang menyerap pasokan.

Jika SOL mempertahankan struktur ini, breakout dapat menargetkan garis tengah saluran di $146, diikuti oleh ekstensi ke $206 dan $229. Level-level ini sesuai dengan zona resistensi sebelumnya di mana likuiditas secara historis berkumpul, menawarkan titik profit-taking alami. Sebaliknya, penutupan di bawah $128 mungkin menguji $115, tetapi data on-chain saat ini dari Artemis menunjukkan peningkatan wallet aktif, melawan narasi bearish. Perilaku harga Solana dengan demikian mencerminkan kesehatan ekosistem yang lebih luas, di mana metrik penggunaan nyata seperti volume transaksi—rata-rata 50 juta harian—memperkuat kepercayaan pada potensi kenaikan.

ETF Solana dan Permintaan Institusional

Permintaan institusional untuk Solana telah meningkat pada tahun 2025, dengan ETF dan ETP berfungsi sebagai pintu gerbang untuk eksposur keuangan tradisional. Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) memimpin dengan fitur staking yang menghasilkan imbal hasil dari validasi jaringan, menarik investor yang mencari hasil. Demikian pula, Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) berfokus pada eksposur spot, melacak harga SOL tanpa kompleksitas kustodian. Fidelity Solana Fund (FSOL) yang berbasis di AS terintegrasi dengan mulus ke dalam akun pialang, sementara REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) menggabungkan imbalan staking dengan likuiditas ETF.

Di seberang Atlantik, 21Shares Solana Staking ETP (ASOL) melayani peraturan Eropa, memungkinkan akses yang patuh ke ekosistem Solana. Untuk diversifikasi global, Hashdex Nasdaq Solana ETF (HSOL.BH) beroperasi di bursa Bermuda, didukung oleh kepemilikan SOL fisik dan dikelola oleh firma terkemuka. Secara kolektif, kendaraan-kendaraan ini telah melampaui $900 juta dalam aset, menurut laporan dari data Bloomberg Terminal, didorong oleh aliran masuk dari dana pensiun dan strategi hedge. Pertumbuhan ini menggarisbawahi kedewasaan Solana, karena institusi memprioritaskan blockchain yang dapat diskalakan untuk alokasi portofolio. Integrasi staking menambahkan lapisan tambahan pengembalian, dengan hasil rata-rata sekitar 6-8% di tengah peningkatan keamanan jaringan.

Ekspansi Global dan Integrasi Pasar

Jejak global Solana berkembang secara signifikan pada tahun 2025 dengan persetujuan Valour untuk produk Valour Solana (VSOL) di Brasil. Sebagai anak perusahaan DeFi Technologies, Valour menargetkan pasar kripto Amerika Latin yang berkembang dengan mencatatkan VSOL di B3 S.A., bursa saham terbesar di wilayah ini. Dihargai dalam real Brasil, ETF ini mencerminkan kinerja SOL, membuatnya dapat diakses oleh investor lokal tanpa penanganan kripto langsung. Inisiatif ini dibangun di atas kesuksesan Valour di Eropa, beradaptasi dengan kerangka regulasi Brasil yang mendukung aset tokenized.

Adopsi kripto Brasil, dengan lebih dari 10 juta pengguna menurut laporan Chainalysis, memposisikannya sebagai pusat pertumbuhan penting. Peluncuran VSOL memfasilitasi masuknya institusional, berpotensi menyalurkan miliaran ke ekosistem Solana melalui struktur mirip ekuitas yang familiar. Langkah ini selaras dengan strategi integrasi Solana yang lebih luas, termasuk kemitraan dengan pemroses pembayaran di pasar berkembang. Likuiditas yang ditingkatkan dari produk-produk tersebut mengurangi premi volatilitas, menguntungkan peserta ritel dan grosir. Saat Solana menjembatani keuangan tradisional dengan blockchain, ekspansi seperti VSOL mencontohkan kemampuan beradaptasi dan viabilitas jangka panjangnya.

Secara keseluruhan, lintasan Solana 2025 menggabungkan keahlian teknologi dengan penetrasi pasar strategis. Keterlibatan pengguna yang tinggi—dibuktikan oleh dominasi lalu lintas 26,79% menurut CoinGecko—berpasangan dengan validasi institusional untuk memperkuat kepemimpinannya. Pengembang terus berinovasi pada rel berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi, dari peluncuran meme coin hingga protokol DeFi perusahaan. Bagi pengamat, Solana mewakili bukan hanya aset spekulatif tetapi lapisan fundamental untuk evolusi praktis Web3.