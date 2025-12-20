Bitcoin (BTC) Melemah Lagi Sementara Kripto Baru di Bawah $0,1 Ini Berakselerasi Menuju Sellout Fase 100%

Periode keraguan sering mengungkapkan ke mana modal bersiap untuk bergerak selanjutnya. Ketika aset terkemuka kehilangan momentum, perhatian biasanya beralih ke proyek-proyek yang lebih kecil yang masih berada di awal siklus perkembangan mereka. Transisi ini jarang terjadi dalam semalam. Ini dimulai dengan akumulasi yang tenang, keterlibatan yang berkembang, dan akses yang semakin ketat.

Pola tersebut terbentuk lagi. Saat Bitcoin berjuang untuk mendapatkan kembali kekuatan, sebuah kripto baru di bawah $0,1 menarik fokus yang meningkat. Kontras antara raksasa yang melambat dan proyek DeFi yang bergerak cepat menjadi semakin sulit untuk diabaikan.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin tetap menjadi aset terbesar di pasar kripto, dengan kapitalisasi pasar yang masih mendominasi sektor ini. Perannya sebagai patokan untuk harga kripto tidak berubah. Namun, aksi harga baru-baru ini menunjukkan keraguan yang jelas.

BTC berulang kali menghadapi resistensi di sekitar level $100K. Setiap upaya untuk bergerak lebih tinggi telah bertemu dengan tekanan jual, mendorong harga kembali ke konsolidasi. Pada grafik kripto, indikator momentum menunjukkan kekuatan yang memudar daripada akselerasi.

Komentator pasar menyarankan bahwa ukuran Bitcoin sekarang membatasi potensi kenaikannya. Bahkan dalam skenario positif, proyeksi sering menunjuk pada pergerakan 1,5x hingga 2x dalam jangka menengah.

Meskipun itu mungkin menarik bagi investor konservatif, ini kurang menarik bagi mereka yang mencari pertumbuhan lebih tinggi. Akibatnya, beberapa modal berputar menjauh dari BTC menuju peluang yang lebih kecil di mana penemuan harga masih berlangsung.

Mutuum Finance (MUTM)

Satu proyek yang semakin disebutkan dalam konteks ini adalah Mutuum Finance (MUTM). Tidak seperti Bitcoin, Mutuum Finance tidak mencoba menjadi penyimpan nilai atau lapisan penyelesaian. Ini membangun protokol pinjaman kripto DeFi yang dirancang di sekitar penggunaan finansial.

Platform ini berfokus pada peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi. Pengguna dapat menyediakan aset untuk mendapatkan hasil atau meminjam terhadap jaminan di bawah aturan yang beradaptasi dengan permintaan. Suku bunga merespons seberapa banyak likuiditas yang digunakan, dan kontrol risiko membantu menjaga sistem tetap seimbang saat harga berubah.

Fitur inti dari desain ini adalah mtTokens. Ketika pengguna menyediakan aset, mtTokens mewakili posisi mereka dan tumbuh dalam nilai saat bunga bertambah. Ini mengikat pengembalian pengguna secara langsung ke aktivitas di platform daripada hadiah tetap.

Menurut pernyataan resmi yang dibagikan oleh tim Mutuum Finance (MUTM) di X, versi pertama dari protokol dijadwalkan untuk diluncurkan di testnet Sepolia pada Q4 2025. Rilis ini diharapkan memperkenalkan kumpulan likuiditas, mtTokens, token utang, dan sistem likuidator otomatis. ETH dan USDT akan menjadi aset yang didukung awal.

Kemajuan Presale dan Partisipasi yang Berkembang

Sementara Bitcoin berkonsolidasi, Mutuum Finance terus menarik partisipasi yang stabil. Proyek ini meluncurkan distribusi tokennya di awal 2025 menggunakan model penetapan harga bertahap. Setiap tahap menawarkan harga tetap dan alokasi terbatas.

MUTM saat ini dihargai $0,035 dan tetap di bawah $0,1. Sejak harga awal $0,01, token telah mencatat peningkatan 250%. Harga peluncuran resmi ditetapkan pada $0,06, mencerminkan kenaikan terstruktur melalui setiap fase.

Sejauh ini, Mutuum Finance telah mengumpulkan $19,4 juta dan tumbuh menjadi lebih dari 18.500 pemegang. Lebih dari 820 juta token telah didistribusikan dari total pasokan tetap 4 miliar. Sekitar 45,5% dari pasokan dialokasikan untuk distribusi awal.

Fase 6 sekarang lebih dari 99% dialokasikan, menandakan bahwa akses yang tersisa pada harga saat ini terbatas. Saat alokasi semakin ketat, partisipasi tetap aktif daripada melambat.

Keterlibatan komunitas didukung melalui papan peringkat 24 jam yang memberikan hadiah kepada kontributor harian teratas dengan $500 dalam MUTM. Ini mendorong keterlibatan dan visibilitas yang konsisten saat proyek bergerak lebih dekat ke tahap berikutnya. Akses pembayaran MUTM juga telah diperkenalkan, memperluas bagaimana token dapat digunakan dalam alur pembayaran yang didukung.

Perencanaan Infrastruktur

Di luar rilis awal, Mutuum Finance telah menguraikan rencana infrastruktur yang ditujukan untuk penggunaan jangka panjang. Satu elemen kunci adalah stablecoin yang didukung oleh bunga peminjam. Aset ini dirancang untuk terintegrasi dengan sistem peminjaman dan mendukung kasus penggunaan volatilitas yang lebih rendah.

Penetapan harga yang akurat sangat penting untuk protokol peminjaman. Mutuum Finance berencana untuk mengandalkan infrastruktur oracle terdesentralisasi, termasuk umpan data Chainlink. Sumber penetapan harga cadangan dan agregat juga merupakan bagian dari desain untuk membantu mempertahankan penilaian yang adil dan likuidasi yang aman selama periode volatil.

Persiapan keamanan telah berkembang bersama dengan pengembangan. Mutuum Finance menyelesaikan Pemindaian Token CertiK dengan skor 90/100. Secara paralel, audit independen oleh Halborn Security secara aktif meninjau kontrak peminjaman dan pinjaman yang telah diselesaikan.

Bug bounty $50 ribu menambahkan tinjauan eksternal menjelang pengujian yang lebih luas. Langkah-langkah ini umumnya dilihat sebagai prasyarat untuk proyek kripto teratas yang mempersiapkan lingkungan live.

Mengapa Kontras Dengan Bitcoin Penting

Perbedaan antara Bitcoin dan Mutuum Finance mencerminkan dinamika pasar yang lebih luas. Ukuran Bitcoin menawarkan stabilitas tetapi membatasi pertumbuhan yang cepat. Proyek kripto baru seperti MUTM beroperasi pada skala di mana adopsi, pencapaian pengembangan, dan dinamika pasokan masih dapat memiliki dampak kuat pada harga.

Beberapa analis percaya bahwa jika Mutuum Finance berhasil bertransisi ke penggunaan live setelah V1, keuntungan di luar harga peluncuran dimungkinkan. Dalam skenario bullish, proyeksi menunjukkan potensi pertumbuhan dalam kisaran 200–300% dari level saat ini. Prediksi kripto ini bergantung pada eksekusi dan kondisi pasar, bukan jaminan.

Saat BTC berkonsolidasi, perhatian bergeser ke proyek-proyek di mana pertumbuhan masih terbentuk. Untuk investor yang melacak berita kripto dan bertanya kripto apa yang harus dibeli sekarang dengan potensi kenaikan yang lebih tinggi, kontras antara Bitcoin dan MUTM membantu menjelaskan mengapa kripto DeFi baru ini berakselerasi menuju sellout fase penuh.

