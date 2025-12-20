Arthur Hayes Sebut RMP The Fed adalah 'QE Terselubung,' Prediksi Bitcoin Kembali ke $124K

Co-founder BitMEX Arthur Hayes menyebut program Reserve Management Purchases (RMP) Federal Reserve sebagai "QE yang terselubung," memprediksi likuiditas yang diperbarui akan mendorong Bitcoin lebih tinggi.

Ringkasan Arthur Hayes mengatakan program RMP Fed berfungsi seperti pelonggaran kuantitatif.

Dia memperkirakan Bitcoin akan diperdagangkan antara $80K–$100K sebelum menembus di atas $124K.

Hayes memprediksi likuiditas yang diperbarui dapat mendorong Bitcoin menuju $200K pada tahun 2026.

CIO Maelstrom Fund memperkirakan Bitcoin (BTC) akan diperdagangkan antara $80.000 dan $100.000 dalam jangka pendek sebelum merebut kembali $124.000 dan berpotensi menargetkan $200.000.

Hayes menerbitkan analisisnya dalam esai tanggal 19 Desember berjudul "Love Language," dengan alasan bahwa RMP berfungsi identik dengan pelonggaran kuantitatif melalui mekanisme tidak langsung.

Dia mengumumkan pergeseran portofolio dari Ethereum ke aset DeFi berkualitas tinggi yang dia yakini dapat mengungguli saat likuiditas fiat membaik.

RMP beroperasi melalui saluran dana pasar uang

Fed memperkenalkan RMP pada pertemuan FOMC 10 Desember. Analisis akuntansi Hayes menunjukkan program tersebut membeli surat utang Treasury jangka pendek dari dana pasar uang, yang kemudian menyalurkan kembali hasil ke Treasury berjangka lebih panjang atau pasar repo.

Struktur ini secara tidak langsung membiayai pengeluaran pemerintah tanpa biaya politik dari pengumuman pelonggaran kuantitatif secara formal.

"Meskipun pembelian RMP secara teknis lebih kecil dalam besaran absolut dibandingkan program QE masa lalu ($40 miliar bulanan), mekanisme struktural menciptakan ekspansi moneter yang setara," tulis Hayes.

Program ini menjadi lebih kuat melalui ketergantungan pemerintah pada pembiayaan T-bill untuk mendanai defisit yang melebihi $2 triliun per tahun.

Hayes menekankan bahwa Presiden Fed New York John Williams memiliki kontrol diskresi atas ekspansi RMP melalui panduan "cadangan yang memadai" yang samar.

Struktur ini memungkinkan ekspansi neraca tanpa batas dengan pengawasan minimal, yang oleh Hayes secara jenaka disebut "Money Printer Go F***** Brrrrr."

Lintasan harga Bitcoin multi-fase hingga 2026

Hayes memperkirakan perdagangan yang bergejolak antara $80.000 dan $100.000 dari Desember 2025 hingga Januari 2026.

Dua faktor mendorong kisaran ini: keyakinan terus-menerus bahwa RMP berbeda dari pelonggaran kuantitatif dan ketidakpastian tentang apakah program berlanjut melampaui akhir terjadwal April 2026.

Begitu pasar mengenali sifat pelonggaran kuantitatif RMP yang sebenarnya, Hayes mengharapkan akselerasi cepat.

Bitcoin akan dengan cepat merebut kembali $124.000 dan bergerak menuju $200.000 pada awal hingga pertengahan 2026. Fase ini akan didorong oleh FOMO institusional, arus masuk ETF, dan pengakuan bahwa Fed mendukung pengeluaran pemerintah.

Maret 2026 mewakili "ekspektasi puncak" untuk kemampuan inflasi harga aset RMP. Hayes mengantisipasi Bitcoin akan turun dan membentuk dasar lokal "jauh di atas $124.000."

Penarikan akan bersifat sementara dan strategis daripada puncak siklus. Hayes memperluas perkiraan jangka panjangnya menjadi $500.000 pada akhir tahun 2026 dalam komentar akhir November.