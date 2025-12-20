Bitcoin Bertahan di Support $88K saat Whale Mengakumulasi BTC Senilai $221 Juta

Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $88.059,39 dengan sentimen utama mendekati zona support kritis.

Indikator TradingView menunjukkan momentum bearish yang melemah dan tanda-tanda awal pembentukan dasar.

Akumulasi whale dan data Santiment memperkuat kasus bullish selama konsolidasi harga.

Di sektor cryptocurrency, volatilitas baru-baru ini telah menyebabkan beberapa tanda awal stabilisasi karena cryptocurrency utama mencari support yang kuat. Bitcoin terus menjadi pemimpin pasar dan, oleh karena itu, akan penting bagi sentimen pasar secara keseluruhan.

Aksi harga Bitcoin saat ini menunjukkan bahwa aset tersebut telah bergerak dari tekanan jual korektif menjadi pemulihan yang berhati-hati. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $88.059,39 dengan peningkatan 0,03% selama 24 jam terakhir.

Grafik Menandakan Stabilisasi Mendekati Support

Bitcoin berkonsolidasi di atas level support $88.000 pada grafik harian dari TradingView, dan support berulang di level ini terus memberikan batas untuk penurunan lebih lanjut bagi BTC. Bitcoin terus diperdagangkan di bawah moving average 50 dan 200 hari; namun, tekanan jual yang sedang berlangsung untuk Bitcoin sekarang mulai berkurang secara signifikan. Level saat ini dari relative strength index (RSI) berada di kisaran menengah 40, yang berarti momentum sedang membaik; ini juga menunjukkan kemungkinan perubahan dari dominasi bearish ke keseimbangan di pasar.

Grafik Santiment Menunjukkan Akumulasi Strategis

Aktivitas analitis on-chain memberikan dukungan tambahan untuk keseimbangan teknis pasar ini. Ash Crypto melaporkan bahwa beberapa whale membeli hampir 2.509 BTC senilai sekitar $221 juta dalam periode 24 jam.

Akumulasi whale Bitcoin ini terjadi ketika harga Bitcoin berada di atas level support bullish yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $88.000. Ini mengkonfirmasi analisis dari TradingView, menunjukkan posisi jangka panjang oleh whale dan pemain institusional lainnya.

Akumulasi Whale Menambah Keyakinan

Sebuah tweet dari analis crypto Ash Crypto mengkonfirmasi metrik penting terkait pengaturan teknis Bitcoin. Tweet tersebut menunjukkan bahwa seorang whale mengakumulasi sekitar 2.509 BTC, senilai sekitar $221 juta (USD) dalam periode 24 jam. Jumlah BTC yang masif ini diperoleh saat Bitcoin tetap berada di atas area support $88.000, di mana whale mengakumulasi bitcoin.

Akumulasi koin selama periode di mana harga berkonsolidasi biasanya berarti pemegang besar memiliki keyakinan kuat mengenai investasi jangka panjang mereka, sehingga memperkuat level saat ini yang didukung dan memberikan konfirmasi bullish lainnya melalui indikator teknis.

Secara keseluruhan, pasar bitcoin sedang bertransisi dari koreksi ke stabilisasi. Kombinasi peningkatan support mendekati $88.000 dikombinasikan dengan momentum yang membaik dari perspektif teknis dan akumulasi bitcoin berkelanjutan oleh whale menunjukkan bias bullish yang berkembang terhadap bitcoin yang kemungkinan akan melihatnya pulih jika level resistance dapat direbut kembali.

