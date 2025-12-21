Prediksi Harga Bitcoin Saat Wall Street Merevisi Target BTC: Detail

Wawasan Utama:

Perusahaan Wall Street merevisi turun prediksi harga Bitcoin mereka.

Hasil kontradiktif Bitcoin setelah BOJ menaikkan suku bunga. Sudah diperhitungkan atau tipuan?

Cadangan Bitcoin di exchange kembali ke tren menurun setelah sedikit meningkat dari 11 hingga 18 Desember.

Dinamika makroekonomi utama telah mengalami pergeseran besar, dengan BOJ menaikkan suku bunga hanya beberapa hari setelah AS menurunkan suku bunga. Analis memperkirakan perubahan ini akan mempengaruhi lanskap investasi, terutama untuk aset berisiko seperti saham dan kripto, dan mungkin sudah terjadi.

Investor institusional telah mulai menyesuaikan prediksi harga Bitcoin mereka untuk memperhitungkan perubahan ekonomi terkini.

Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Cathy Woods menurunkan prediksi harga Bitcoin 2030 dari $1,5 juta menjadi $1,2 juta. Standard Chartered sebelumnya memprediksi bahwa Bitcoin akan naik ke $300.000 pada 2026, tetapi bank tersebut telah menurunkan prediksi itu setengahnya menjadi $150.000.

Citi dilaporkan memangkas prediksi harga Bitcoin 12 bulan dari $181.000 menjadi $143.000. Ini menunjukkan bahwa bank-bank kurang optimis tentang prospek jangka panjang Bitcoin berdasarkan kondisi likuiditas makro. Terutama setelah pengumuman kenaikan suku bunga BOJ minggu ini.

Prediksi Harga Bitcoin Tetap Bullish

Prediksi pasar secara keseluruhan adalah bahwa BOJ akan mengumumkan kenaikan suku bunga. Bank sentral Jepang mengkonfirmasi hal ini pada hari Jumat, mengungkapkan bahwa mereka menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Menariknya, grafik harga Bitcoin USD mengalami rally pada hari yang sama ketika BOJ mengumumkan kenaikan suku bunga. Hasil yang bertentangan dengan penurunan yang diharapkan.

Harga BTC diperdagangkan di atas $88.000 pada saat diterbitkan setelah pulih dari di bawah harga $86.000 pada hari Kamis.

Aksi Harga Bitcoin | Sumber: TradingView

Kenaikan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa penurunan harga Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir telah memperhitungkan perubahan kebijakan BOJ. Beberapa orang percaya bahwa kenaikan sedikit pada hari Jumat menunjukkan bahwa beberapa investor membeli kembali setelah penurunan.

Di sisi lain, ini bisa menandakan bahwa pasar mungkin berpura-pura tren naik sebelum memperpanjang penurunannya. Satu hal yang pasti. Peristiwa aktual tidak berdampak negatif yang signifikan, tetapi kenaikan suku bunga masih dapat menyebabkan pelepasan carry trade Yen.

Tetapi jika pemotongan suku bunga BOJ sudah diperhitungkan, maka Bitcoin mungkin lebih mudah pulih. Bank-bank mungkin baru saja merevisi prediksi harga Bitcoin mereka, tetapi prediksi mereka tetap positif, meskipun lebih rendah, kemungkinan karena dampak likuiditas.

Cadangan Bitcoin di Exchange Kembali Menurun

Cadangan Bitcoin di exchange mungkin menawarkan gambaran sentimen pasar saat ini. Jumlah BTC di exchange meningkat signifikan antara 11 Desember dan 18 Desember.

Ini berarti investor memindahkan BTC mereka ke exchange dengan mengantisipasi penurunan yang dipicu BOJ.

Cadangan Bitcoin di Exchange | Sumber: CryptoQuant

Menariknya, arus keluar Bitcoin dari exchange melonjak dalam 2 hari terakhir. Ini menunjukkan keyakinan yang meningkat bahwa risiko penurunan mungkin telah berlalu untuk saat ini.

Sekilas pada aktivitas whale mengungkapkan reaksi yang beragam, menunjukkan kurangnya konsensus apakah tren bearish telah berakhir. Ketidakpastian ini juga didukung oleh ekspektasi bahwa pemotongan suku bunga BOJ akan merusak upaya pemulihan.

Dengan kata lain, masih ada ketidakpastian yang signifikan seputar prospek BTC di awal 2021. Terutama sekarang investor institusional utama telah merevisi turun prediksi harga Bitcoin mereka.

Rally akhir pekan yang sedikit mungkin merupakan ketenangan sebelum badai. Bitcoin masih bisa berisiko menurun mengingat ketidakpastian yang meningkat sekarang BOJ telah menaikkan suku bunga. Di sisi lain, harga yang sudah didiskon mungkin terus menarik investor.

Aktivitas institusional Bitcoin dalam beberapa hari mendatang mungkin akan memberikan lebih banyak pencerahan tentang langkah BTC selanjutnya. Jika

ETF BTC memulai pembelian agresif, maka ini bisa menandakan lebih banyak pemulihan ke depan. Hasil yang sebaliknya mungkin menjadi latar belakang untuk aksi harga bearish lebih lanjut.