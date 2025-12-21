BursaDEX+
Arthur Hayes Menerima 137.000 Token Pendle Senilai $260K dari Flowdesk di Tengah Realokasi ETH-ke-DeFi, Laporan Nansen

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 12:34
COINOTAG News, mengutip data Nansen, melaporkan pada 21 Desember bahwa Arthur Hayes menerima sekitar 137.000 token PENDLE dari Flowdesk dalam jangka waktu 15 menit, dengan nilai mendekati $260.000.

Dalam postingan yang bersamaan, Hayes mengisyaratkan rotasi taktis dari ETH menuju token DeFi yang dipilih dengan cermat, dengan argumen bahwa peningkatan likuiditas fiat seharusnya menguntungkan aset-aset ini dibandingkan pasar yang lebih luas. Ia menambahkan: "Kami sedang dalam proses realokasi dari ETH ke token DeFi berkualitas tinggi, percaya bahwa dengan peningkatan likuiditas fiat, token-token ini akan mengungguli pasar."

Aktivitas on-chain ini memperkuat perhatian yang berkelanjutan terhadap rotasi token di antara tokoh-tokoh kripto terkemuka, dengan analitik dari Nansen membantu pelaku pasar mengukur pergeseran yang didorong oleh likuiditas di seluruh ekosistem.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/arthur-hayes-receives-137000-pendle-tokens-worth-260k-from-flowdesk-amid-eth-to-defi-reallocation-nansen-reports

