Arthur Hayes Menerima 137.000 Token Pendle Senilai $260K dari Flowdesk di Tengah Realokasi ETH-ke-DeFi, Laporan Nansen

COINOTAG News, mengutip data Nansen, melaporkan pada 21 Desember bahwa Arthur Hayes menerima sekitar 137.000 token PENDLE dari Flowdesk dalam jangka waktu 15 menit, dengan nilai mendekati $260.000.

Dalam postingan yang bersamaan, Hayes mengisyaratkan rotasi taktis dari ETH menuju token DeFi yang dipilih dengan cermat, dengan argumen bahwa peningkatan likuiditas fiat seharusnya menguntungkan aset-aset ini dibandingkan pasar yang lebih luas. Ia menambahkan: "Kami sedang dalam proses realokasi dari ETH ke token DeFi berkualitas tinggi, percaya bahwa dengan peningkatan likuiditas fiat, token-token ini akan mengungguli pasar."

Aktivitas on-chain ini memperkuat perhatian yang berkelanjutan terhadap rotasi token di antara tokoh-tokoh kripto terkemuka, dengan analitik dari Nansen membantu pelaku pasar mengukur pergeseran yang didorong oleh likuiditas di seluruh ekosistem.