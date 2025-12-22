Huang Licheng Memegang Posisi Long ETH 25x yang Kontroversial

Poin Utama: Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Machi," memegang posisi ETH dengan leverage 25x.

Potensi keuntungan unrealized sebesar $280.000 tercatat dalam posisi ini.

Komunitas memantau implikasi terhadap dinamika pasar yang lebih luas.

Huang Licheng, seorang trader kripto terkemuka, telah secara strategis menutup berbagai posisi BTC dan HYPE, meninggalkan posisi long ETH 25x yang menonjol, dilacak melalui HyperInsight, menunjukkan pengaruh pasar yang signifikan.

Posisi ini menggarisbawahi peningkatan leverage dalam pasar cryptocurrency, berpotensi berdampak pada volatilitas ETH dengan keuntungan unrealized mendekati $280.000 dan titik likuidasi kritis di $2.787.

Taruhan ETH 25x Berani Machi Memicu Pengawasan Pasar

Keputusan Huang Licheng untuk mempertahankan posisi long ETH 25x menandakan sebuah langkah berani dalam lanskap kripto yang volatil. Dengan menutup posisi BTC dan HYPE lainnya, Machi mengalihkan fokus ke Ethereum, membawa perhatian pasar yang lebih tinggi. Harga likuidasi posisi ini adalah sekitar $2.787, berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.

Saat Licheng mengkonsolidasikan perdagangan kriptonya, pasar mengantisipasi kemungkinan pergeseran dalam stabilitas harga Ethereum. Keuntungan unrealized sebesar $280.000 menunjukkan sifat risiko tinggi, imbalan tinggi yang melekat dalam perdagangan leverage. Trader dan analis mengamati dengan cermat potensi efek riak pada Ethereum meskipun level harga saat ini.

Pengaruh Hyperliquid dan Kekhawatiran Volatilitas Ethereum

Tahukah Anda? Alamat Hyperliquid seperti Machi sering mempengaruhi volume perdagangan Ethereum, menggaungkan pola leverage tinggi masa lalu yang terkadang mendahului koreksi pasar.

Menurut CoinMarketCap, harga Ethereum saat ini berada di $2.987,91, dengan kapitalisasi pasar sekitar $360,63 miliar. Sementara Ethereum menunjukkan kenaikan 24 jam yang sederhana sebesar 0,35%, perubahan 7 harinya mencerminkan penurunan -3,38%. Selama 60 hari, Ethereum telah mengalami penurunan signifikan -21,55%.

Ethereum(ETH), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada 19:43 UTC tanggal 21 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa aktivitas whale di Hyperliquid (Tren dan Wawasan Data Onchain), termasuk yang dilakukan Machi, memperkuat volatilitas, berpotensi mendorong pengawasan regulasi dan memicu perdebatan tentang penggunaan leverage dalam derivatif kripto. Data yang ada mendasari lingkungan perdagangan yang waspada untuk volatilitas lebih lanjut.