BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Huang Licheng Memegang Posisi Long ETH 25x yang Kontroversial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Huang Licheng, dikenal sebagai "Machi," memegang posisi leverage 25xPostingan Huang Licheng Memegang Posisi Long ETH 25x yang Kontroversial muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Huang Licheng, dikenal sebagai "Machi," memegang posisi leverage 25x

Huang Licheng Memegang Posisi Long ETH 25x yang Kontroversial

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/22 03:49
Ethereum
ETH$3,358.6+1.77%
Belong
LONG$0.003551+1.71%
Bitcoin
BTC$96,636.56+1.66%
Hyperliquid
HYPE$25.34-2.53%
Octavia
VIA$0.0159-4.21%
Poin Utama:
  • Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Machi," memegang posisi ETH dengan leverage 25x.
  • Potensi keuntungan unrealized sebesar $280.000 tercatat dalam posisi ini.
  • Komunitas memantau implikasi terhadap dinamika pasar yang lebih luas.

Huang Licheng, seorang trader kripto terkemuka, telah secara strategis menutup berbagai posisi BTC dan HYPE, meninggalkan posisi long ETH 25x yang menonjol, dilacak melalui HyperInsight, menunjukkan pengaruh pasar yang signifikan.

Posisi ini menggarisbawahi peningkatan leverage dalam pasar cryptocurrency, berpotensi berdampak pada volatilitas ETH dengan keuntungan unrealized mendekati $280.000 dan titik likuidasi kritis di $2.787.

Taruhan ETH 25x Berani Machi Memicu Pengawasan Pasar

Keputusan Huang Licheng untuk mempertahankan posisi long ETH 25x menandakan sebuah langkah berani dalam lanskap kripto yang volatil. Dengan menutup posisi BTC dan HYPE lainnya, Machi mengalihkan fokus ke Ethereum, membawa perhatian pasar yang lebih tinggi. Harga likuidasi posisi ini adalah sekitar $2.787, berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.

Saat Licheng mengkonsolidasikan perdagangan kriptonya, pasar mengantisipasi kemungkinan pergeseran dalam stabilitas harga Ethereum. Keuntungan unrealized sebesar $280.000 menunjukkan sifat risiko tinggi, imbalan tinggi yang melekat dalam perdagangan leverage. Trader dan analis mengamati dengan cermat potensi efek riak pada Ethereum meskipun level harga saat ini.

Pengaruh Hyperliquid dan Kekhawatiran Volatilitas Ethereum

Tahukah Anda? Alamat Hyperliquid seperti Machi sering mempengaruhi volume perdagangan Ethereum, menggaungkan pola leverage tinggi masa lalu yang terkadang mendahului koreksi pasar.

Menurut CoinMarketCap, harga Ethereum saat ini berada di $2.987,91, dengan kapitalisasi pasar sekitar $360,63 miliar. Sementara Ethereum menunjukkan kenaikan 24 jam yang sederhana sebesar 0,35%, perubahan 7 harinya mencerminkan penurunan -3,38%. Selama 60 hari, Ethereum telah mengalami penurunan signifikan -21,55%.

Ethereum(ETH), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada 19:43 UTC tanggal 21 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa aktivitas whale di Hyperliquid (Tren dan Wawasan Data Onchain), termasuk yang dilakukan Machi, memperkuat volatilitas, berpotensi mendorong pengawasan regulasi dan memicu perdebatan tentang penggunaan leverage dalam derivatif kripto. Data yang ada mendasari lingkungan perdagangan yang waspada untuk volatilitas lebih lanjut.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/huang-licheng-25x-eth-long/

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,359.82
$3,359.82$3,359.82
+0.41%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21