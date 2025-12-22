Seekor paus yang sebelumnya mengalami likuidasi masif menyetor $3 juta dalam USDC dan kini menggunakan leverage tinggi untuk posisi long pada aset seperti HYPE.

PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, seorang whale yang mengalami likuidasi $25 juta selama crash pada 11 Oktober telah menyetor $3 juta lagi dalam USDC dan membuka posisi long di HYPE pada HyENA dengan leverage 10x. Saat ini memegang posisi long di BTC (20x), ETH (12x), HYPE (5x), dan SOL (10x).

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.