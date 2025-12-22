BursaDEX+
Seekor paus yang sebelumnya mengalami likuidasi masif menyetor $3 juta dalam USDC dan kini menggunakan leverage tinggi untuk posisi long pada aset seperti HYPE.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/22 11:14
PANews melaporkan pada 22 Desember bahwa, menurut Onchain Lens, seorang whale yang mengalami likuidasi $25 juta selama crash pada 11 Oktober telah menyetor $3 juta lagi dalam USDC dan membuka posisi long di HYPE pada HyENA dengan leverage 10x. Saat ini memegang posisi long di BTC (20x), ETH (12x), HYPE (5x), dan SOL (10x).

Peluang Pasar
