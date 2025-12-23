BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Solana muncul sebagai lapisan likuiditas dengan volume perdagangan SOL-USD on-chain, mempengaruhi pasar.Solana muncul sebagai lapisan likuiditas dengan volume perdagangan SOL-USD on-chain, mempengaruhi pasar.

Peran Solana yang Meningkat sebagai Lapisan Likuiditas Dianalisis

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2025/12/23 00:43
Solayer
LAYER$0.1659-3.60%
Solana
SOL$143.87-1.97%
Poin Utama:
  • Kemunculan Solana sebagai lapisan likuiditas menarik perhatian.
  • Volume perdagangan on-chain melampaui bursa terpusat.
  • Potensi perubahan pasar dan minat investor meningkat.
solanas-rising-role-as-liquidity-layer-analyzed Peran Solana yang Meningkat sebagai Lapisan Likuiditas Dianalisis

Volume perdagangan on-chain SOL-USD Solana dilaporkan telah melampaui bursa terpusat, menurut data Artemis, meskipun tidak ada konfirmasi dari pimpinan Solana yang ditemukan.

Pergeseran ini menunjukkan perubahan potensial dalam cara likuiditas ditangani dalam sistem blockchain, berdampak pada strategi investor dan volatilitas pasar di ruang cryptocurrency.

Artikel terkait

Status Bitcoin yang Terikat Rentang Bertahan di Tengah Fluktuasi Pasar

22 Desember 2025

Strategi Crypto Menghadapi Tantangan Pasca Administrasi Trump

22 Desember 2025

Solana muncul sebagai lapisan likuiditas, dengan peningkatan volume perdagangan on-chain SOL-USD. Kenaikan yang dilaporkan oleh analis data Artemis ini menantang bursa terpusat tradisional, berpotensi mendefinisikan ulang lanskap perdagangan.

Pihak yang terlibat mencakup analis crypto dan perusahaan metrik blockchain. Tindakan tersebut melibatkan pergeseran volume perdagangan yang signifikan dari platform terpusat ke jaringan terdesentralisasi, menekankan pengaruh Solana yang semakin besar dalam ekosistem cryptocurrency.

Efek langsung mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap platform perdagangan dan minat dari investor yang tertarik pada solusi terdesentralisasi. Pasar cryptocurrency mengalami pergeseran, dengan metrik on-chain menunjukkan posisi strategis Solana.

Implikasi keuangan mencakup kemungkinan realokasi arus modal menuju aset berbasis Solana. Bisnis mungkin merespons dengan fokus yang diperbaharui pada kemajuan teknologi blockchain dan investasi strategis dalam protokol ini.

Tidak ada pernyataan resmi dari pimpinan Solana yang memvalidasi perkembangan ini. Namun, peningkatan aktivitas on-chain menunjukkan kemungkinan tren. Perusahaan analitik terus memantau fluktuasi ini, menawarkan wawasan tentang ekosistem Solana yang terus berkembang. David Alderman, Analis Riset di Franklin Templeton, menyatakan, "Kami menggunakan Artemis secara konstan. Kami sering menggunakan Artemis untuk melihat metrik blockchain inti — alamat aktif, transaksi, biaya — dan bagaimana tren mereka relatif terhadap rekan-rekan. Fitur ini membantu kami menyalurkan modal tambahan ke dalam ekosistem Solana tahun lalu."

Potensi hasil keuangan dan regulasi bergantung pada konsistensi volume perdagangan yang berkelanjutan. Implikasi masa depan mungkin mencakup norma teknologi yang direvisi dan inklusi solusi blockchain canggih, didukung oleh tren data dan analisis pasar.

Peluang Pasar
Logo Solayer
Harga Solayer(LAYER)
$0.1659
$0.1659$0.1659
-3.60%
USD
Grafik Harga Live Solayer (LAYER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42