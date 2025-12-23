Kepanikan Kuantum Terhadap Bitcoin (BTC) Masih Terlalu Dini, tetapi Waktunya Terus Berjalan

Komputasi kuantum kembali menjadi perbincangan di Bitcoin, dan telah memicu kekhawatiran baru tentang dampak jangka panjangnya terhadap keamanan blockchain.

Co-founder dan Chief Security Officer dari solusi self-custody Casa, Jameson Lopp, mengatakan Bitcoin aman dari komputer kuantum, untuk saat ini.

Kepanikan Kuantum?

Dalam tweet terbaru, Lopp mengatakan bahwa komputer kuantum bukanlah ancaman jangka pendek bagi Bitcoin, dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang seputar risiko tersebut. Dia mencatat bahwa meskipun para peneliti akan terus memantau kemajuan dalam komputasi kuantum, teknologi saat ini masih jauh dari mampu memecahkan kriptografi Bitcoin.

Meskipun demikian, mempersiapkan Bitcoin untuk masa depan pasca-kuantum tidak akan cepat atau mudah. Menurut Lopp, membuat perubahan protokol yang hati-hati dan mengoordinasikan migrasi dana berskala besar di seluruh jaringan dapat memakan waktu antara lima hingga sepuluh tahun.

Grayscale juga menggaungkan sentimen serupa minggu lalu dalam laporan terbarunya, dan mengatakan bahwa risiko komputasi kuantum tidak mungkin memiliki dampak signifikan pada pasar kripto di tahun 2026, meskipun ada kekhawatiran berulang seputar implikasi jangka panjang teknologi tersebut.

Meskipun komputer kuantum yang cukup kuat secara teoritis dapat memecahkan sistem kriptografi saat ini, manajer aset memperkirakan bahwa kemampuan tersebut masih jauh melampaui jangka pendek, kemungkinan setelah tahun 2030. Grayscale mengharapkan penelitian tentang kriptografi pasca-kuantum dan kesiapan jaringan akan terus berlanjut dan berpotensi dipercepat, tetapi menambahkan bahwa perkembangan ini tidak mungkin mempengaruhi penilaian aset digital atau kinerja pasar di tahun 2026 dari perspektif investasi.

Risiko Diremehkan

Namun, co-founder Ethereum Vitalik Buterin memperingatkan bahwa komputasi kuantum menimbulkan risiko yang lebih langsung terhadap kriptografi blockchain daripada yang sering diasumsikan, sambil memberikan peluang 20% bahwa komputer kuantum dapat memecahkan sistem kriptografi saat ini sebelum tahun 2030.

Charles Edwards, founder dari dana Bitcoin kuantitatif Capriole, juga menyatakan kekhawatiran bahwa mengabaikan risiko komputasi kuantum dapat menyebabkan konsekuensi parah bagi Bitcoin. Dalam postingan terbaru, Edwards mengatakan bahwa pasar bearish besar mungkin diperlukan untuk memaksa komunitas mengambil ancaman secara serius dan mendorong peningkatan jaringan.

Dia menyatakan bahwa jika Bitcoin gagal menerapkan perbaikan tahan kuantum pada tahun 2028, harga dapat turun di bawah $50.000 dan terus menurun hingga masalah tersebut terselesaikan. Founder tersebut menambahkan bahwa tindakan mendesak diperlukan sedini tahun depan, dan kegagalan untuk bertindak dapat memicu pasar bearish terbesar dalam sejarah Bitcoin, yang dapat melampaui krisis masa lalu seperti FTX.

Postingan Kepanikan Kuantum Atas Bitcoin (BTC) Masih Prematur, tetapi Waktunya Terus Berjalan pertama kali muncul di CryptoPotato.