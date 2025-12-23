Analisis Harga Bitcoin: Breakout BTC Menargetkan $100K saat Bulls Merebut Kembali Kendali

TLDR

BTC mengonfirmasi breakout pola falling wedge, membuka peluang kenaikan menuju $100K–$105K jika support bertahan.

Struktur mingguan tetap bullish di atas $80K, membingkai pullback sebagai koreksi dalam uptrend.

Ekspansi volume mendukung breakout, menandakan kekuatan pembeli yang baru setelah konsolidasi.

Kluster likuiditas di dekat $88K dan $92K menunjukkan volatilitas yang meningkat dan potensi pergerakan yang didorong likuidasi.

Harga Bitcoin menunjukkan momentum bullish yang baru karena berbagai sinyal teknis sejalan di seluruh grafik jangka pendek dan panjang. Analis menunjuk pada pola breakout yang dikonfirmasi, struktur makro yang tangguh, dan zona likuiditas terkonsentrasi yang dapat mendorong volatilitas. Berdasarkan setup saat ini, target kenaikan antara $95.000 dan $105.000 mulai menjadi fokus jika level kunci terus bertahan.

Breakout Falling Wedge Menandakan Kenaikan Harga Bitcoin

Menurut analis CRYPTOWZRD, grafik BTC harian mengonfirmasi breakout dari falling wedge yang terbentuk sejak pertengahan 2025. Pola ini menampilkan higher highs dan lower lows yang lebih rendah dengan momentum penurunan yang menurun, sering dikaitkan dengan pembalikan tren. Breakout di atas garis tren atas mendekati $90.000 menandakan peningkatan kekuatan pembeli setelah kompresi yang berkepanjangan.

SUMBER: X

Selain itu, perilaku volume memberikan kredibilitas pada pergerakan ini. Aktivitas perdagangan menyusut selama pembentukan wedge, kemudian berkembang saat harga naik lebih tinggi, konsisten dengan resolusi bullish. Dengan harga Bitcoin diperdagangkan mendekati $88.700, breakout tetap valid selama harga bertahan di atas level $88.000. Proyeksi teknis dari tinggi wedge menunjukkan ekstensi kenaikan menuju zona $100.000–$105.000 jika momentum bertahan.

Struktur Tren Mingguan Tetap Kuat di Atas Support Kunci

Sementara itu, analis Jelle menyoroti struktur mingguan, yang terus menguntungkan bulls. Grafik Bitcoin dari 2023 hingga 2026 menunjukkan harga bergerak maju dalam saluran naik yang curam. Meskipun volatilitas baru-baru ini, higher lows tetap utuh, dan level $80.000 terus bertindak sebagai lantai struktural utama.

SUMBER: X

Perspektif ini membingkai pullback baru-baru ini sebagai koreksi pertengahan siklus daripada kegagalan tren. Lebih dari itu, volume tetap stabil selama kenaikan, menunjukkan akumulasi berkelanjutan selama penurunan. Selama harga Bitcoin tetap di atas $80.000, bias makro menunjuk lebih tinggi, dengan target jangka panjang meluas menuju zona $110.000–$120.000 di fase berikutnya.

Selain itu, indikator momentum tidak menunjukkan divergensi bearish besar pada kerangka waktu mingguan. Pullback serupa terjadi selama siklus bull sebelumnya sebelum berlanjut lebih tinggi. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kelemahan tetap korektif dalam uptrend yang sedang berlangsung.

Perlu dicatat, breakdown di bawah saluran naik akan mengubah pandangan ini dan mengekspos risiko penurunan yang lebih dalam. Namun, perilaku harga saat ini terus menghormati support saluran.

Peta Panas Likuidasi Menandai Pemicu Volatilitas ke Depan

Selain itu, peta panas likuidasi 24 jam analis Gerla menyoroti zona risiko leverage yang meningkat. Visualisasi menunjukkan kluster likuiditas padat baik di atas $90.000 maupun di bawah $88.000. Zona ini mewakili level di mana likuidasi paksa dapat mempercepat pergerakan harga.

Dorongan berkelanjutan di atas $92.000 dapat memicu likuidasi short, berpotensi mendorong harga Bitcoin menuju $95.000. Sebaliknya, penurunan di bawah $88.000 berisiko menyiram long yang menggunakan leverage menuju wilayah $84.000. Likuiditas di bawah level itu tampak lebih tipis, menunjukkan penurunan yang lebih dalam mungkin terbatas jika pembeli mempertahankan support.

Peta Panas Likuidasi | Sumber: X

Peta panas menggarisbawahi pasar yang siap untuk ekspansi daripada stagnasi. Posisi overleveraged di kedua sisi meningkatkan kemungkinan pergerakan tajam begitu harga keluar dari kisaran saat ini. Sampai resolusi terjadi, volatilitas kemungkinan akan tetap tinggi di dekat ambang batas likuiditas ini.

Digabungkan, struktur teknis, kekuatan tren, dan data positioning menunjukkan harga Bitcoin berada di persimpangan penting. Pada saat pelaporan, BTC diperdagangkan mendekati $89.000, dengan $88.000 bertindak sebagai support langsung dan $95.000 sebagai checkpoint kenaikan berikutnya.

Postingan Bitcoin Price Analysis: BTC Breakout Targets $100K as Bulls Regain Control muncul pertama kali di CoinCentral.