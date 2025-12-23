Momentum Kembali ke Humanity Protocol: Akankah Reli 17% Berlanjut Lebih Jauh?

Humanity Protocol telah naik ke $0,16 setelah lonjakan 17%.

Volume perdagangan harian telah meroket lebih dari 122%.

Kerugian singkat telah memicu gelombang merah di seluruh aset kripto. Semua token utama tergambar dalam zona bearish. Aset seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) telah jatuh kembali ke level terendah sebelumnya, saat ini diperdagangkan pada $87,2K dan $2,9K. Di antara kumpulan altcoin, Humanity Protocol (H) telah mencatat lonjakan lebih dari 17,44%.

Pada jam-jam awal, aset diperdagangkan pada kisaran terendah $0,1395. Dengan pergeseran bullish di pasar H, harga telah bergerak menuju level tertinggi di $0,2162, setelah menembus zona resistensi kritis. Pada saat penulisan, Humanity Protocol diperdagangkan dalam kisaran $0,1699, dengan kapitalisasi pasar $366,24 juta.

Selain itu, volume perdagangan harian aset tersebut telah meledak lebih dari 122,34%, mencapai angka $273,68 juta. Data Coinglass melaporkan bahwa pasar telah menyaksikan likuidasi Humanity Protocol senilai $4,46 juta selama 24 jam terakhir.

Bisakah Humanity Protocol Mempertahankan Tren Naik Ini?

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) Humanity Protocol berada di atas garis sinyal, yang menunjukkan momentum bullish. Momentum harga jangka pendek lebih kuat daripada tren jangka panjang. Selain itu, semakin besar kesenjangan antara garis, semakin kuat momentum bullish.

Grafik H (Sumber: TradingView)

Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) yang berada di posisi 0,15 mengisyaratkan tekanan beli di pasar H. Modal mengalir ke dalam aset, yang moderat, menunjukkan akumulasi daripada pembelian agresif. Jika naik lebih lanjut, ini dapat mendukung aksi harga bullish.

Pola perdagangan Humanity Protocol menunjukkan tekanan bullish yang aktif, dengan harga mungkin bergerak naik dan menguji kisaran resistensi $0,1739. Dengan asumsi tekanan naik menguat, para bull dapat memicu golden cross muncul dan membawa harga naik di atas level $0,1865.

Sebaliknya, jika terjadi pembalikan momentum, hal itu dapat segera mendorong harga turun untuk mencapai level terendah $0,1524. Dengan bear kuat yang memulai formasi death cross, harga Humanity Protocol mungkin harus menghadapi beberapa support antara zona $0,14 dan $0,13.

Selain itu, Relative Strength Index (RSI) harian aset yang berada di 60,44 menunjukkan sentimen bullish. Aset sedang tren naik tetapi belum dalam kondisi overbought. Pembacaan Bull Bear Power (BBP) Humanity Protocol sebesar 0,0223 menunjukkan dominasi bullish yang sedikit di pasar. Karena nilainya sangat dekat dengan nol, momentum lemah tetapi positif. Ini lebih menunjuk ke arah konsolidasi daripada tren yang kuat.

