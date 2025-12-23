James Wynn membuka posisi long di BTC dengan leverage 40x dan baru-baru ini meraih profit lebih dari $40.000.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/23 18:50
PANews melaporkan pada 23 Desember bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, trader James Wynn membuka posisi long Bitcoin dengan leverage 40x, dengan harga BTC saat ini di $87.562,8. Dalam tiga hari terakhir, James menyelesaikan tiga perdagangan, dua di antaranya adalah perdagangan BTC (satu long dan satu short), menghasilkan total profit $40.521; namun, perdagangan PEPE (long) miliknya mengalami kerugian sebesar $6.908.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

