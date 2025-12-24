Staking Ethereum Menghadapi Lonjakan Penarikan tetapi Menunjukkan Tanda-tanda Pertumbuhan Jangka Panjang

Staking Ethereum telah mengalami lonjakan penarikan mingguan yang tajam dari penyedia utama seperti Lido dan Binance, dengan total mencapai 1,5 juta ETH pada puncaknya. Namun, total pasokan yang di-stake melebihi 33 juta ETH dan terus bertumbuh dengan stabil, menunjukkan partisipasi jaringan yang sehat meskipun terjadi rotasi jangka pendek.

Lonjakan penarikan dari entitas kunci seperti Lido, Binance, dan Frax Finance telah mencapai 800.000 hingga 1,5 juta ETH per minggu.

Pergerakan ini mencerminkan penyeimbangan ulang operasional dan migrasi, bukan keluar secara luas dari staking.

Total ETH yang di-stake tetap di atas 33 juta, dengan protokol restaking yang lebih baru seperti ether.fi mendorong arus masuk segar dan pertumbuhan jangka panjang.

Apa Saja Lonjakan Penarikan Staking Ethereum Terkini?

Penarikan staking Ethereum telah meningkat baru-baru ini, dengan data on-chain menunjukkan keluar penuh dalam jumlah besar dari platform termasuk Lido, Binance, dan Frax Finance. Lonjakan ini, yang mencapai puncak 800.000 hingga 1,5 juta ETH per minggu, terutama berasal dari aktivitas operasional rutin seperti penyeimbangan ulang validator dan migrasi klien. Meskipun volumenya besar, ini tidak menandakan penurunan kepercayaan tetapi lebih merupakan penyesuaian ekosistem.

Menurut data dari Dune Analytics, platform analitik blockchain terkemuka, penarikan ini telah terjadi secara bergelombang selama beberapa minggu terakhir. Entitas seperti HTX, Rocket Pool, dan Coinbase juga berkontribusi pada total tersebut. Meskipun angka-angka ini mungkin menimbulkan kekhawatiran awal tentang keamanan jaringan, pola historis menunjukkan bahwa ini adalah prosedur standar dalam lanskap staking. Kustodian korporat dan penyedia liquid staking token (LST) sering kali merotasi validator untuk mengoptimalkan infrastruktur, memastikan efisiensi tanpa mengurangi komitmen keseluruhan terhadap jaringan Ethereum.

Mekanisme proof-of-stake Ethereum, yang diperkenalkan dengan upgrade Merge pada tahun 2022, memungkinkan peserta untuk melakukan stake ETH untuk mengamankan jaringan dan mendapatkan imbalan. Penarikan, yang diaktifkan sejak upgrade Shanghai pada tahun 2023, memberikan fleksibilitas tetapi dapat menciptakan volatilitas sementara dalam jumlah yang di-stake. Dalam konteks ini, aktivitas terkini menekankan kematangan ekonomi validator Ethereum, di mana peserta secara aktif mengelola posisi untuk diselaraskan dengan strategi yang berkembang.

Sumber: Dune Analytics

Mengapa Total Pasokan Ethereum yang Di-Stake Masih Meningkat?

Bahkan dengan penarikan staking Ethereum yang signifikan, jumlah total ETH yang terkunci dalam staking telah melampaui 33 juta ETH, mencerminkan lintasan naik yang kuat. Pertumbuhan ini didorong oleh validator baru yang memasuki jaringan dengan tingkat yang melampaui keluar, didukung oleh peserta yang beragam dari pemain institusional hingga staker individu. Lido mempertahankan posisi terdepan dengan 24,26% dari ETH yang di-stake, tetapi protokol yang baru muncul sedang mendapatkan daya tarik.

Data Dune Analytics menyoroti peningkatan multi-tahun dalam pasokan yang di-stake, dengan angka saat ini menekankan model keamanan Ethereum yang menguat. Layanan yang lebih baru yang selaras dengan restaking, seperti ether.fi, Renzo, dan P2P.org, telah melihat ekspansi tajam tahun ini, menyerap arus masuk ke dalam struktur yield canggih. Ini termasuk liquid restaking tokens (LRTs) dan ekosistem modular yang melapisi imbalan tambahan di atas yield staking dasar, menarik pengguna canggih yang mencari pengembalian majemuk.

Para ahli di bidang ini, termasuk analis dari perusahaan riset blockchain seperti ConsenSys, mencatat bahwa diversifikasi semacam itu mengurangi risiko konsentrasi dan meningkatkan ketahanan jaringan secara keseluruhan. Misalnya, protokol restaking memungkinkan ETH yang di-stake untuk mengamankan layanan tambahan di luar lapisan dasar, berpotensi meningkatkan annual percentage yields (APYs) dari standar 3-5% ke angka yang lebih tinggi melalui mekanisme sekunder. Pergeseran ini tidak hanya mengimbangi penarikan tetapi juga memposisikan Ethereum untuk adopsi berkelanjutan dalam decentralized finance (DeFi) dan seterusnya.

Arus masuk konsisten staker baru, termasuk mereka dari kustodian institusional, menunjukkan permintaan yang bertahan untuk imbalan staking Ethereum. Pada akhir 2025, validator aktif jaringan berjumlah ratusan ribu, dengan imbalan harian yang mendorong partisipasi. Dinamika ini memastikan bahwa penarikan berkala—sering kali terkait dengan pengambilan keuntungan atau penyeimbangan ulang portofolio—tidak mengganggu tren bullish jangka panjang dalam pasokan yang di-stake.

Sumber: Dune Analytics

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang Menyebabkan Penarikan Staking Ethereum Mendadak dari Penyedia Utama?

Penarikan staking Ethereum mendadak dari penyedia seperti Lido, Binance, dan Frax Finance biasanya disebabkan oleh penyeimbangan ulang operasional, migrasi validator, atau penanganan permintaan pelanggan. Aktivitas ini dapat menghasilkan batch 800.000 hingga 1,5 juta ETH keluar setiap minggu, tetapi mereka mewakili pemeliharaan rutin daripada kehilangan kepercayaan pada jaringan. Data dari Dune Analytics mengonfirmasi bahwa pola ini selaras dengan norma historis dalam ekosistem staking.

Bagaimana Restaking Mempengaruhi Tren Staking Ethereum Secara Keseluruhan?

Restaking mengubah lanskap staking Ethereum dengan memungkinkan ETH yang di-stake menghasilkan yield melalui protokol tambahan, yang mengarah pada pertumbuhan dalam total pasokan yang di-stake meskipun ada penarikan. Layanan seperti ether.fi dan Renzo menarik arus masuk yang signifikan, dengan ETH yang di-stake jaringan sekarang lebih dari 33 juta. Pendekatan berlapis ini meningkatkan keamanan dan imbalan, membuat staking lebih menarik bagi pemegang jangka panjang dan institusi.

Poin-Poin Utama

Lonjakan Penarikan Bersifat Rotasi: Penarikan staking Ethereum terkini mencerminkan penyesuaian infrastruktur oleh penyedia seperti Lido dan Binance, bukan mundur dari jaringan.

Penarikan staking Ethereum terkini mencerminkan penyesuaian infrastruktur oleh penyedia seperti Lido dan Binance, bukan mundur dari jaringan. Pasokan yang Di-Stake Mencapai Puncak Baru: Total ETH yang di-stake melebihi 33 juta, didorong oleh pendatang baru dan protokol restaking, memastikan momentum naik yang berkelanjutan.

Total ETH yang di-stake melebihi 33 juta, didorong oleh pendatang baru dan protokol restaking, memastikan momentum naik yang berkelanjutan. Keamanan Jaringan Tetap Kuat: Peningkatan keragaman validator dan partisipasi menandakan permintaan yang kuat, memposisikan Ethereum untuk skalabilitas dan adopsi di masa depan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, sementara penarikan staking Ethereum telah menciptakan lonjakan yang terlihat di seluruh entitas utama, tren mendasar dari meningkatnya total ETH yang di-stake di atas 33 juta menunjukkan ketahanan dan daya tarik jaringan. Pergeseran ke arah restaking dan model yield yang terdiversifikasi semakin memperkuat partisipasi, mengurangi fluktuasi jangka pendek. Saat Ethereum terus berkembang, dinamika ini menegaskan perannya sebagai landasan keamanan blockchain—investor dan staker harus memantau pertumbuhan validator yang sedang berlangsung untuk peluang berkelanjutan di ruang ini.