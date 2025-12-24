BursaDEX+
Bitcoin (BTC) Mendominasi Aktivitas Whale On-Chain; Long ETH Bertahan dan Target Take-Profit BTC di $76.200

2025/12/24 10:54
COINOTAG News, 24 Desember, melalui Pemantauan Alamat Populer Coinbob, melaporkan BTC OG Insider Whale tetap net long pada ETH tanpa penyesuaian terbaru, sementara Ultimate Short telah menetapkan take-profit sekitar $76.200.

pension-usdt.eth memegang posisi 3x ETH long, sekitar $89,08 juta, dengan entry rata-rata $2.967, ambang batas likuidasi $1.662, dan keuntungan belum direalisasi mendekati $75.000; ia menjual 17% pada puncak lokal dan membeli kembali pada titik rendah, menambahkan sekitar $15 juta pada eksposur.

BTC OG Insider Whale menambah ETH dan SOL long pada tanggal 18; sejak itu, tidak ada penyesuaian material. Akun tersebut membawa kerugian belum direalisasi keseluruhan sekitar $44,20 juta, dengan ETH long sekitar $603 juta pada rata-rata $3.147. Ia juga memegang eksposur long BTC dan SOL, total sekitar $728 juta, dengan $2,49 juta biaya pendanaan; ia menempati peringkat pertama dalam posisi ETH long di Hyperliquid.

Ultimate Short terus merealisasikan keuntungan short BTC, menutup sekitar $4,35 juta untuk sekitar $1,17 juta kemarin. Short BTC saat ini berada di dekat $43,81 juta, dengan $12,02 juta belum direalisasi (548%); order take-profit berada di antara $67.200 dan $76.200.

