BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Alex Thorn dari Galaxy mengatakan puncak Bitcoin di $126.000 diterjemahkan menjadi $99.848 setelahAlex Thorn dari Galaxy mengatakan puncak Bitcoin di $126.000 diterjemahkan menjadi $99.848 setelah

Bitcoin 'tidak pernah menembus' $100K jika disesuaikan dengan inflasi, kata Alex Thorn

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/24 11:36
ALEX Lab
ALEX$0.00119+0.84%
SIX
SIX$0.01224-1.13%
Bitcoin
BTC$96,715.55+1.70%
Index Cooperative
INDEX$0.5074-2.02%
Power Protocol
POWER$0.17006+9.94%

Alex Thorn dari Galaxy mengatakan puncak Bitcoin di $126.000 setara dengan $99.848 setelah disesuaikan dengan inflasi, tidak mencapai angka enam digit yang menjadi tonggak penting.

Bitcoin hampir mencapai tonggak enam digit ketika inflasi diperhitungkan, meskipun mata uang kripto tersebut mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di atas $126.000 pada bulan Oktober, kata kepala penelitian Galaxy Alex Thorn.

"Jika Anda menyesuaikan harga Bitcoin dengan inflasi menggunakan dolar 2020, BTC tidak pernah melewati $100.000," kata Thorn pada hari Selasa.

Thorn mengatakan penyesuaian harga tertingginya untuk Bitcoin (BTC) memperhitungkan penurunan daya beli Indeks Harga Konsumen (CPI) secara bertahap di setiap data inflasi dari 2020 hingga hari ini.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo ALEX Lab
Harga ALEX Lab(ALEX)
$0.00119
$0.00119$0.00119
0.00%
USD
Grafik Harga Live ALEX Lab (ALEX)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21