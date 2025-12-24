Bitcoin 'tidak pernah menembus' $100K jika disesuaikan dengan inflasi, kata Alex Thorn

Alex Thorn dari Galaxy mengatakan puncak Bitcoin di $126.000 setara dengan $99.848 setelah disesuaikan dengan inflasi, tidak mencapai angka enam digit yang menjadi tonggak penting.

Bitcoin hampir mencapai tonggak enam digit ketika inflasi diperhitungkan, meskipun mata uang kripto tersebut mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di atas $126.000 pada bulan Oktober, kata kepala penelitian Galaxy Alex Thorn.

"Jika Anda menyesuaikan harga Bitcoin dengan inflasi menggunakan dolar 2020, BTC tidak pernah melewati $100.000," kata Thorn pada hari Selasa.

Thorn mengatakan penyesuaian harga tertingginya untuk Bitcoin (BTC) memperhitungkan penurunan daya beli Indeks Harga Konsumen (CPI) secara bertahap di setiap data inflasi dari 2020 hingga hari ini.

