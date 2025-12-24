Rekap ETF: Apa yang Terjadi pada Dana XRP, SOL, ETH, dan BTC pada 23 Desember?

Perilaku investor yang berbeda terhadap ETF kripto spot terus berlanjut, karena dana BTC dan ETH masih mengalami penurunan yang signifikan.

Sebaliknya, produk spot XRP dan SOL menikmati tren positif yang sehat, meskipun arus masuk bersih tidak selalu substansial.

ETF yang Positif

CryptoPotato telah berulang kali melaporkan selama sebulan terakhir bahwa ETF spot XRP telah menjadi daya tarik utama di antara semua ETF kripto. Sejak yang pertama diluncurkan pada 13 November – XRPC dari Canary Capital, empat lainnya mengikuti, dan mereka belum melihat hari di mana arus keluar bersih lebih tinggi dari arus masuk.

Tren ini berlanjut pada 23 Desember, dengan kenaikan yang relatif sederhana sebesar $8,19 juta. Hari Senin lebih mengesankan karena $43,89 juta masuk ke dalam dana. Meskipun demikian, total arus masuk bersih ke dalam ETF spot XRP telah tumbuh menjadi $1,13 miliar, menurut data dari SoSoValue.

Altcoin lain yang menikmati perhatian investor adalah SOL. Delapan ETF spot SOL terakhir mengalami kerugian pada 3 Desember, dan telah menarik lebih dari $130 juta sejak saat itu. Namun, total arus masuk bersih masih tertinggal dari XRP, dengan $754 juta hingga penutupan hari Selasa.

BSOL dari Bitwise terus memimpin, dengan arus masuk bersih kumulatif yang substansial hampir $620 juta, sementara TSOL dari 21Shares mengalami kerugian yang dalam.

ETF BTC, ETH Mengalami Kerugian

Dua cryptocurrency terbesar, yang juga memiliki ETF tertua yang melacak kinerja mereka, telah kehilangan momentum pertengahan tahun dan sebagian besar mengalami kerugian selama beberapa minggu terakhir. Arus masuk bersih ETF spot Bitcoin mencapai puncaknya di $62,77 miliar pada 9 Oktober, tetapi sejak itu telah kehilangan hampir $6 miliar menjadi $57,08 miliar hingga 23 Desember, hari di mana $188,64 juta lainnya keluar dari dana.

Yang mungkin lebih mengejutkan dan mengkhawatirkan adalah fakta bahwa IBIT dari BlackRock, yang merupakan yang terbesar dari semuanya, terus mencatat penarikan bersih.

ETF spot Ethereum berada dalam kondisi yang sama mengerikannya. Mereka hanya melihat satu hari positif sejak 11 Desember, yaitu 22 Desember, dengan $84,59 juta masuk ke dalam dana. Namun, arus keluar bersih pada 23 Desember lebih tinggi ($95,53 juta).

Produk ETH juga mencapai puncaknya pada awal Oktober di $15,09 miliar dalam arus masuk bersih dan telah kehilangan hampir $3 miliar sejak saat itu.

