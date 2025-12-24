Brasil Mendukung Orkestra Bitcoin Senilai R$1,08 Juta yang Mengubah Harga BTC Langsung Menjadi Musik Real-Time

Poin-Poin Penting:

Brasil menyetujui proyek berinsensif pajak senilai R$1,08 juta ($197.000) yang mengubah data harga Bitcoin langsung menjadi musik orkestra.

Algoritma khusus akan menerjemahkan pergerakan harga dan volatilitas Bitcoin menjadi melodi, ritme, dan tempo selama pertunjukan langsung di Brasília.

pergerakan harga dan volatilitas Bitcoin Inisiatif ini menyoroti bagaimana data pasar kripto dapat mendorong pengalaman budaya , bukan hanya produk keuangan.

Brasil menghadirkan Bitcoin dari grafik ke panggung. Sebuah proyek budaya yang baru disetujui akan menggunakan data pasar Bitcoin real-time untuk menghasilkan musik orkestra langsung, memadukan kripto, matematika, dan seni dalam pertunjukan publik di ibu kota negara tersebut.

Brasil Menyetujui Orkestra Berbasis Bitcoin di Bawah Undang-Undang Insentif Budaya

Kementerian Kebudayaan Brasil telah menyetujui proyek musik eksperimental yang akan mengubah pergerakan harga Bitcoin langsung menjadi suara. Persetujuan ini memungkinkan penyelenggara untuk mengumpulkan dana hingga R$1,08 juta melalui kerangka insentif pajak budaya Brasil, yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Rouanet.

Dalam sistem ini, perusahaan dan individu diizinkan untuk mendanai proyek budaya yang dapat diterima melalui kontribusi yang dapat dikurangkan pajak, yang berarti dana swasta merupakan sumber dana utama. Proyek ini termasuk dalam kategori "Musik Instrumental" dan direncanakan untuk mengumpulkan dana hingga 31 Desember 2025.

Konser akan diadakan di Brasilia, yang akan semakin mendukung fakta bahwa pemerintah ingin menjadikan inisiatif ini lebih sebagai eksperimen budaya, bukan acara kripto khusus. Meskipun persetujuan ini berkaitan dengan pendanaan, ini juga merupakan tanda pengakuan resmi Bitcoin sebagai sumber data kreatif yang sah.

Bagaimana Data Harga Bitcoin Menjadi Musik Langsung

Bagian utama dari proyek ini adalah algoritma yang akan menerima sinyal real-time dari pasar Bitcoin dan mengubahnya menjadi instruksi musik orkestra.

Baca Lebih Lanjut: Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Menambang 1 Bitcoin di 2025?

Dari Grafik Harga ke Gelombang Suara

Para musisi tidak akan menggunakan partitur musik yang telah ditentukan sebelumnya tetapi akan bermain sesuai dengan informasi dalam data yang dialirkan oleh pasar Bitcoin. Saat harga Bitcoin berubah, sistem menyesuaikan elemen musik seperti:

Melodi , didorong oleh arah dan besaran harga

Ritme dan tempo , dipengaruhi oleh volatilitas dan momentum

Harmoni dan dinamika , dibentuk oleh perilaku pasar yang lebih luas

Hasil akhirnya adalah pertunjukan yang berada dalam keadaan terus berubah. Dengan setiap perubahan harga Bitcoin, lanskap suara mengalami perubahan, dan setiap versi tidak dapat diulangi.

Para penyelenggara menguraikan tujuannya sebagai memberikan suara yang dapat didengar sebagai representasi volatilitas Bitcoin di mana penonton dapat secara auditori mengalami apa yang dilakukan pasar secara real-time. Alih-alih mengurangi data, sistem tidak menyederhanakan data dan mengubah gerakan numerik menjadi struktur suara.

Cara Baru untuk Mengalami Volatilitas Bitcoin

Bitcoin dapat dibahas dalam hal grafik, indikator, dan peringatan harga. Proyek ini berbeda karena mengubah data abstrak menjadi data yang langsung dan emosional. Ketika orkestra melacak perilaku pasar langsung ke musik, mereka terpapar pada fitur karakteristik Bitcoin, yaitu gerakan konstan. Perubahan tempo yang tiba-tiba dapat disebabkan oleh pergerakan harga yang tajam, sedangkan bagian yang lebih lambat dan lebih stabil dapat disebabkan oleh perdagangan energi rendah.

Baca Lebih Lanjut: Pengajuan ETF Bitcoin 'After-Dark' Menargetkan Keuntungan Semalam saat Penerbit Mengejar Alpha Baru

Perlu dicatat, perdagangan dan spekulasi tidak didorong dalam proyek ini. Tidak disebutkan bahwa infrastruktur on-chain atau transaksi blockchain akan digunakan ketika pertunjukan terjadi. Bitcoin bukan jalur pembayaran atau produk keuangan tetapi semata-mata digunakan sebagai sumber data. Perbedaan ini penting. Ini mencirikan Bitcoin sebagai sinyal digital mentah (seperti data lingkungan atau ilmiah), bukan ajakan investasi.

Data Kripto sebagai Material Artistik

Proyek di Brasil didasarkan pada kecenderungan yang meningkat dari seniman untuk menggunakan data asli kripto sebagai sumber input kreatif.

Pada tahun 2020, seniman digital Matt Kane menerbitkan karya seni yang dapat diprogram, Right Place & Right Time, yang memvisualisasikan dirinya sendiri sebagai respons terhadap harga Bitcoin. Saat BTC tumbuh atau menurun, seni berkembang dalam bentuk, warna, dan komposisi menjadi bagian dari statistik pasar.

Aspek lain dari Bitcoin yang telah dimanfaatkan oleh musisi dan pemain adalah budaya. Seniman lain telah menggunakan bitcoin secara simbolis, atau merilis musik langsung di jaringan kripto dalam format seperti Bitcoin Ordinals, menyematkan file audio secara permanen on-chain.

Perbedaan antara orkestra Brasil dan yang lainnya adalah pertunjukan langsung dan analognya. Instrumen tradisional bereaksi segera terhadap sinyal digital, yang merupakan antarmuka antara praktik musik berusia ribuan tahun dan teknologi keuangan kontemporer.

Postingan Brazil Backs a R$1.08M Bitcoin Orchestra That Turns Live BTC Prices Into Real-Time Music pertama kali muncul di CryptoNinjas.