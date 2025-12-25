Solana (SOL) Bisa Mencapai $150 Seiring Pertumbuhan DeFi dan Ekspansi RWA

TVL Solana melonjak dari $15 juta menjadi $215 juta pada tahun 2025, didorong oleh kontrak DeFi yang efisien modal.

Lebih dari 115.000 akun memegang aset tertoken di Solana, termasuk real estat, obligasi, dan komoditas.

SOL mendekati support kritis, dengan potensi rebound ke $150 di tengah volatilitas pasar.

Adopsi aset dunia nyata (RWA) pada blockchain Solana terjadi dengan sangat cepat, dengan lebih dari 115.000 akun kini memegang aset tersebut. Bentuk tertoken dari aset tradisional seperti real estat, obligasi, dan komoditas semakin diterima karena dunia keuangan tradisional bertemu dengan teknologi blockchain melalui aset-aset tersebut.

Sumber: Solana Daily

Pencapaian ini merupakan indikator meningkatnya minat terhadap keuangan blockchain. Dengan RWA yang menyediakan likuiditas dan transparansi, kini semakin diterima oleh investor maupun institusi. Solana muncul sebagai platform penting yang menghubungkan aset tradisional dan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Baca Juga: Solana Menghadapi Tekanan Jual, Zona Pemulihan Potensial Antara $100–$115

Efisiensi Modal Mendorong Lonjakan DeFi Solana pada 2025

Namun, data dari Gauntlet menyoroti bahwa ruang DeFi Solana kini mengalami era efisiensi modal, di mana total value locked (TVL) yang dikurasi meningkat dari $15 juta menjadi lebih dari $215 juta pada tahun 2025. Kontrak pinjaman yang efisien modal kini dioptimalkan berdasarkan infrastruktur Solana yang ditandai dengan throughput tinggi dan latensi rendah.

Sumber: Gauntlet

Riset terbaru dari Gauntlet, dalam kemitraan dengan Redstone DeFi, menggambarkan bagaimana infrastruktur Solana memungkinkan pinjaman manajemen risiko, market-making, dan dApp yang dapat diskalakan. Ini menunjukkan bagaimana Solana menarik investor institusional maupun ritel, menjadikan Solana sebagai pusat DeFi yang efisien, aman, dan inovatif serta berpotensi membentuk masa depan keuangan terdesentralisasi yang cepat.

Solana Mencapai Support Kritis: Akankah Rebound ke $150?

Selain itu, analis kripto ChartLord mengungkapkan bahwa koin SOL mendekati level support absolut yang dikenal sebagai garis pertahanan terakhirnya sebelum berpotensi jatuh ke angka dua digit lagi. Setelah berbulan-bulan aksi pasar kripto yang bergejolak, tampaknya jika aksi harga token ini diikuti secara intensif, dapat menyebabkan tren turun.

Sumber: ChartLord

Namun jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, $SOL dapat mengalami sedikit kelegaan dan mungkin bergerak ke level $150. Namun, kegagalan untuk bertahan di atas titik harga ini dapat menyebabkan penurunan tajam, yang akan menguji level support yang lebih dalam dan membuka jalan bagi koreksi pergerakan harga token dalam waktu dekat.

Baca Juga: Solana (SOL) Mempertahankan Support Kritis di Dekat $128, Pergerakan Harga Selanjutnya Menjadi Fokus