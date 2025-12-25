Bitcoin Depresi Natal – Mengapa Reli Santa BTC Bisa Dibatalkan

Bitcoin berada di jalur untuk mencatat kinerja Q4 terburuk kedua dalam sejarah. Sejauh ini di Q4 2025, aset kripto ini telah menurun sebesar 22,8%, memperkuat kesedihan Natal saat mengkonsolidasikan kerugian di atas $85 ribu.

Sumber: CoinGlass

Faktanya, di seluruh kategori aset yang lebih luas, emas adalah yang berkinerja terbaik, dengan keuntungan tahunan 69%, sementara Bitcoin adalah yang berkinerja terburuk, dengan kerugian 5%.

Yang menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Bitcoin [BTC] menjelang akhir tahun?

Potensi pemulihan BTC pasca-Natal?

Menurut meja perdagangan kripto, QCP, likuiditas tipis liburan Natal dan kadaluarsa Options besar-besaran pada 26 Desember, akan memicu volatilitas. Namun analis QCP sedikit optimis dan menambahkan,

Perusahaan tersebut juga menyoroti bahwa sentimen bearish telah mereda, namun pasar masih bisa tetap terikat rentang hingga 31 Desember.

Namun, analis Options David memproyeksikan pergerakan naik yang eksplosif setelah Hari Natal.

Sumber: David/X

David menyoroti bahwa pemain besar mematok harga antara $85 ribu-$90 ribu melalui put wall (taruhan bearish) dan call wall (taruhan bullish), yang setara dengan $300 juta eksposur gamma.

Namun, setelah kadaluarsa pada Boxing Day, BTC berpotensi menembus dari rentangnya.

Posisi serupa digambarkan oleh peta panas likuidasi. Kumpulan likuiditas atas (posisi short) terkonsentrasi di $90 ribu dan $95 ribu, sementara posisi bawah berada di $84 ribu.

Ini menunjukkan potensi ayunan liar yang bisa menyentuh level-level tersebut.

Sumber: CoinAnk

Permintaan BTC telah menguap

Meskipun demikian, CryptoQuant memperingatkan bahwa permintaan BTC telah menyusut dan dapat mengantarkan kapitulasi pasar bearish yang lebih dalam. Bagian dari laporan perusahaan analitik tersebut berbunyi,

Sumber: CryptoQuant

CryptoQuant menambahkan bahwa pasar bearish BTC bisa mencapai titik terendah di $56 ribu dengan dukungan langsung di $70 ribu, mengutip data historis.

Pemikiran Akhir

BTC dapat menghadapi penembusan bullish dari rentang harga $85 ribu-$90 ribu setelah Boxing Day.

Namun, dalam jangka menengah, permintaan keseluruhan telah menyusut dan dapat berubah menjadi pasar bearish.